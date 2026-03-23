ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie A

Cesari, Fiorentina-Inter maçında Pongracic'in koluyla yaptığı temasa ilişkin olarak: "Bana göre penaltı, ama La Haye'ye göre değil"

Bergonzi, Fiorentina'nın savunma oyuncusunun ceza sahası içindeki faulünün cezalandırılması gerektiği konusunda hemfikir.

İtalyan Serie A liginde bir başka tartışmalı hakem kararı daha yaşandı; bu kez pazar akşamı Fiorentina'nın sahasında Inter ile 1-1 berabere biten ertelenmiş maçta.


İlk yarıda, skor 1-0 Nerazzurri lehineyken, sağ kanattan Dumfries ceza sahasına ortaladı. Pio Esposito ve Ranieri topa müdahale edemedi ve top Pongracic'in koluna çarptı.

Hakem Colombo oyunu devam ettirdi, VAR'da görevli Maresca ve Massa müdahale etmedi.


MARELLI: "CEZA GEREKTİRMEYEN DOKUNUŞ"



  • CESARI VE BERGONZI'YE PENALTI

    Eski hakem Graziano Cesari, Canale 5'teki Pressing programında şu yorumu yaptı: "Bana göre bu bir penaltı çünkü orta uzak mesafeden geldi, savunma oyuncusunun kolu açık ve top Thuram'a gidecekti. Yine de göreceksiniz ki AIA (İtalyan Hakemler Birliği) bunun doğru bir karar olduğunu söyleyecektir."


    Bir başka eski hakem olan Mauro Bergonzi de Rai 2'deki La Domenica Sportiva programında aynı görüşü paylaşıyor: "Maç sırasında herhangi bir tekrar gösterilmedi. Pongracic topa sağ eliyle dokunuyor, topu yakalamak için kolunu açıyor ve bu yüzden bana göre penaltı verilmesi gereken bir hareket."


    Spiker Fabio Caressa, Sky Calcio Club'da şöyle yorumladı: "Bize topun nereye gittiğinin önemli olduğu açıklandı. Burada, Pongracic topu koluyla tutmasaydı, top Thuram'a giderdi. Kolun uzakta olup olmadığı önemli, ben bize söylenenleri tekrarlıyorum. Ama artık bir şey söylemiyorum çünkü el faulleri konusunda hiçbir şey anlamıyorum, her şey ve tam tersi var."



    • Reklam
