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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Çeviri:

Cesaretin Guardiola'nınki gibi olmalı Flick: Yamal için köklü dönüşüm vakti geldi mi?

FEATURES
Analysis
L. Yamal
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
L. Messi
P. Guardiola
H. Flick
İspanya
Arjantin
Almanya

Yetenekli kanat oyuncusunun geleceğine taktiksel bir bakış

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Lamine Yamal'ın Barcelona'nın Atletico Madrid karşısındaki 2-1'lik galibiyetinde Fermin Lopez'e yaptığı o büyülü asist, olağanüstü bir yeteneğin siciline eklenen yeni bir maharet anından ibaret değildi; aksine, bu yetenekli İspanyol'un kariyerinde olası bir değişim üzerine taktiksel bir tartışmanın kapısını aralayabilecek bir parlamaydı.

Atletico Madrid karşısında Yamal, tehlikesinin yalnızca çalım atmak ve kanattan içeri yönelmekle sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi. Fermin'i Oblak ile karşı karşıya bırakan muhteşem bir ara pası gönderdi ve orta saha oyuncusu bunu, Barcelona'ya değerli bir galibiyet kazandıran kritik bir gole çevirdi.

  • Kanattan içeriye mi?

    Yamal'ın Barcelona'nın en önemli hücum motoru olduğu konusunda hiç kimsenin itirazı yok, ancak sağ kanatta ona sürekli bel bağlanması belki de yeteneklerine bir miktar sınırlama getiriyor.

    Çünkü topu taç çizgisinin yakınında aldığında, çoğu zaman karşısında yardıma gelen bir orta saha oyuncusu veya geri dönen bir kanat oyuncusuyla desteklenmiş bir bek buluyor; buna karşılık Barcelona'nın beklerinden her zaman ihtiyaç duyduğu hücum desteğini alamıyor.

    Yamal çözümü tek başına üretmek zorunda kaldığında ise sorun daha da büyüyor; özellikle rakipler, sol ayağıyla içe doğru girdiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu artık çok iyi bildikleri için, önündeki alanı kapatmaya ve üzerindeki markajı ikiye katlamaya daha hazırlıklı hale geldiler.

    Peki ya Yamal, en tehlikeli bölgeye ulaşmak için bu mesafeyi kanattan kat etmek zorunda kalmasaydı? Ya hücumlarını, sahanın tamamını görebileceği, oyunu dağıtabileceği, savunmanın arkasına pas atabileceği ve birden fazla defans oyuncusunu geçmeye ihtiyaç duymadan şut çekebileceği derinlikten başlatsaydı?

  • Guardiola bunu Messi ile başarmıştı, Flick ise denemeye başladı

    Belki de hatırlatılmayı en çok hak eden tarihi örnek, Pep Guardiola'nın 2008-2009 sezonundaki kararıdır; o dönemde Lionel Messi'yi yalnızca sağ kanat rolüyle sınırlamak yerine sahte santrfor olarak yeniden konumlandırmıştı.

    Fikrin uygulandığı en dikkat çekici durak, 2 Mayıs 2009'da Santiago Bernabéu'da Barcelona'nın 6-2 kazandığı o meşhur Real Madrid maçıydı. Guardiola, Messi'nin orta saha ile savunma hatları arasındaki boşluklara geri çekilmesinden faydalanmış, Thierry Henry ve Samuel Eto'o'nun hareketleriyle de savunmacıların arkasındaki alanları kullanmayı amaçlamıştı.

    Amaç sadece Messi'nin gol sayısını artırmak değil, onu oyun kurma merkezine ve hücumların motoruna dönüştürmekti; bu da Arjantinli yıldızın daha etkili bir versiyonunun ortaya çıkmasına katkı sağladı.

    Dikkat çeken nokta ise Flick'in bu fikri Yamal ile tekrarlama ihtimalini göz ardı etmemiş olmasıdır.

    Alman teknik adam, Aralık 2025'te Real Betis karşısında onu, forvet Ferran Torres'in arkasında oyun kurucu pozisyonunda sahaya sürmeye karar verdi ve oyuncu, iki gol pası verip bir de penaltıdan gol atarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

    Flick o dönemde bu fikri Yamal ve teknik ekiple görüştüğünü, oyuncunun da 10 numara pozisyonunda oynama ihtimalinden memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.

    İspanyol analist Marcos López ise er ya da geç Yamal'ın daha merkezi bir pozisyona kayacağını öngörerek, yeteneklerinin onu oyun kurucu rolünde parlamaya uygun kıldığını değerlendirdi.

  • Barcelona, Yamal'ı merkezde oynatarak ne kazanacak?

    Birden fazla olası kazanç söz konusu; bunların en önemlisi oyuncuyu kenar çizgisinin dayattığı kısıtlamalardan kurtarmak ve ona pas, hareket ve şut konusunda daha geniş seçenekler sunmaktır.

    Yamal'ın forvetin arkasında bulunması, onu Pedri'ye daha yakın hale getirecek; bu da pas alışverişine ve orta sahada sayısal üstünlük oluşturmaya imkân tanıyacak. Ayrıca ona Raphinha'nın ve diğer kanat oyuncusunun rakip savunmanın arkasındaki hareketlerinden yararlanma fırsatı verecek.

    Barcelona, iki stoperi meşgul edip Yamal'a ceza sahası önünde hareket alanı tanıyan gerçek bir santrforadan yararlanabilir; onu her hücumda kanada geri dönmeye zorlamak yerine.

    Ayrıca derinlikte oynaması, Yamal'a topun belirli bölgelerde kendisine ulaşmasını beklemek yerine hücumların kurulmasına katılma konusunda daha büyük bir fırsat sunabilir. Bu da Guardiola'nın, takımındaki en iyi oyuncunun oyunun mümkün olduğunca çok evresinde yer alması gerektiğini fark ettiğinde Messi ile benimsediği fikirdir.

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  • Haklı endişeler: Yamal en önemli silahlarından birini mi kaybedecek?

    Fikrin cazibesine rağmen, içeriye çekilmek mutlaka Yamal'ın daha iyi bir versiyonunun ortaya çıkacağını garanti etmiyor.

    Oyuncunun en önemli silahlarından biri, birebir mücadelede bek oyuncusunu izole etme, onu geçtikten sonra içeriye nüfuz etme yeteneği. Bu özellik, kendisini merkezi bölgelerde daha fazla sayıda oyuncu tarafından kuşatılmış bulduğunda azalabilir.

    Ayrıca topu içeride almak, onu sırtı kaleye dönük olarak oynamaya zorlayabilir ki bu, topu kanatta aldığında ve yüzü savunmaya dönük olduğunda tercih ettiği durumdan farklıdır.

    Bunun yanı sıra, içeride top kaybetmenin savunmasal maliyeti çok daha yüksektir; zira o anda rakip, Barça'ya zarar verebilecek hızlı kontra ataklara geçebilir.

  • Flick'in Guardiola'nın cesaretine ihtiyacı var mı?

    Guardiola'nın Messi ile yaptığı şey yalnızca bir oyuncunun mevkisini değiştirmek değil, takımın sahip olduğu en iyi yeteneğin etrafında hücum sistemini yeniden kurmaktı.

    Belki de Barcelona, Yamal ile benzer bir anın eşiğindedir; zira oyuncu rakiplerin ilgi odağı ve çifte markaja en çok maruz kalan unsurlardan biri haline geldi.

    Bu, Yamal'ın mutlaka bir Messi kopyasına dönüşeceği ya da Barcelona'nın sağ kanattaki tehlikesinden vazgeçeceği anlamına gelmiyor; ancak aynı yönteme bağlı kalmayı sürdürmek, rakiplerin onun etkisini sınırlama konusunda daha başarılı olmasına yol açabilir.

    Fermin'in Atletico karşısındaki anı, Yamal'ın hem bir oyun kurucunun vizyonuna hem de aynı zamanda bir kanat oyuncusunun becerisine sahip olduğunu bir kez daha hatırlattı.

    Flick'in önündeki soru ise şu: Bu yetenekleri sağ kanat mevkisinde değerlendirmekle mi yetinecek, yoksa yıllar önce Guardiola'nın Messi ile yaptığı gibi, sahip olduğu en iyi oyuncuyu yeniden keşfetme cesaretini mi gösterecek?

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BAR

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