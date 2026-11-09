Belki de hatırlatılmayı en çok hak eden tarihi örnek, Pep Guardiola'nın 2008-2009 sezonundaki kararıdır; o dönemde Lionel Messi'yi yalnızca sağ kanat rolüyle sınırlamak yerine sahte santrfor olarak yeniden konumlandırmıştı.
Fikrin uygulandığı en dikkat çekici durak, 2 Mayıs 2009'da Santiago Bernabéu'da Barcelona'nın 6-2 kazandığı o meşhur Real Madrid maçıydı. Guardiola, Messi'nin orta saha ile savunma hatları arasındaki boşluklara geri çekilmesinden faydalanmış, Thierry Henry ve Samuel Eto'o'nun hareketleriyle de savunmacıların arkasındaki alanları kullanmayı amaçlamıştı.
Amaç sadece Messi'nin gol sayısını artırmak değil, onu oyun kurma merkezine ve hücumların motoruna dönüştürmekti; bu da Arjantinli yıldızın daha etkili bir versiyonunun ortaya çıkmasına katkı sağladı.
Dikkat çeken nokta ise Flick'in bu fikri Yamal ile tekrarlama ihtimalini göz ardı etmemiş olmasıdır.
Alman teknik adam, Aralık 2025'te Real Betis karşısında onu, forvet Ferran Torres'in arkasında oyun kurucu pozisyonunda sahaya sürmeye karar verdi ve oyuncu, iki gol pası verip bir de penaltıdan gol atarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.
Flick o dönemde bu fikri Yamal ve teknik ekiple görüştüğünü, oyuncunun da 10 numara pozisyonunda oynama ihtimalinden memnuniyet duyduğunu açıklamıştı.
İspanyol analist Marcos López ise er ya da geç Yamal'ın daha merkezi bir pozisyona kayacağını öngörerek, yeteneklerinin onu oyun kurucu rolünde parlamaya uygun kıldığını değerlendirdi.