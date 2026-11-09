Yamal'ın Barcelona'nın en önemli hücum motoru olduğu konusunda hiç kimsenin itirazı yok, ancak sağ kanatta ona sürekli bel bağlanması belki de yeteneklerine bir miktar sınırlama getiriyor.

Çünkü topu taç çizgisinin yakınında aldığında, çoğu zaman karşısında yardıma gelen bir orta saha oyuncusu veya geri dönen bir kanat oyuncusuyla desteklenmiş bir bek buluyor; buna karşılık Barcelona'nın beklerinden her zaman ihtiyaç duyduğu hücum desteğini alamıyor.

Yamal çözümü tek başına üretmek zorunda kaldığında ise sorun daha da büyüyor; özellikle rakipler, sol ayağıyla içe doğru girdiğinde ne kadar tehlikeli olduğunu artık çok iyi bildikleri için, önündeki alanı kapatmaya ve üzerindeki markajı ikiye katlamaya daha hazırlıklı hale geldiler.

Peki ya Yamal, en tehlikeli bölgeye ulaşmak için bu mesafeyi kanattan kat etmek zorunda kalmasaydı? Ya hücumlarını, sahanın tamamını görebileceği, oyunu dağıtabileceği, savunmanın arkasına pas atabileceği ve birden fazla defans oyuncusunu geçmeye ihtiyaç duymadan şut çekebileceği derinlikten başlatsaydı?