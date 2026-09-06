Getty Images Sport
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'Cesaretimizin karşılığını aldık' - Cristian Chivu, Inter'in Napoli karşısında 3-2'lik tarihi geri dönüş galibiyetini övdü
San Siro geri dönüşe tanıklık ediyor
Napoli, Matteo Politano ve Rasmus Hojlund'un ikinci yarıdaki peş peşe attığı iki golle deplasman tribünlerini şaşkına çevirdi. Inter, kaptan Martinez'in yakın mesafeden yaptığı vuruşla anında karşılık verdi, ardından Marcus Thuram kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi. Martinez ise 91. dakikada tarihi geri dönüşü tamamladı ve Inter, Serie A'da ilk kez iki gol geriden gelerek Napoli'yi mağlup etti.
- Getty Images Sport
Patron, korkusuz tepkiyi selamladı
Takımının nefes kesen karşılaşmadaki pes etmeyen tavrını değerlendiren teknik direktör, ortaya konan olağanüstü karakter ve zihniyeti övgüye boğdu. Maçın ardından konuşan Chivu şöyle dedi: "İzlemesi harika, keyifli bir maçtı ve İtalyan futbolu adına da müthiş bir tanıtımdı. Skor 2-2 olduğunda iki takım da birbirine karşılık verdi. İki kalede de pozisyonlar gördüm ve sonunda kutlama yapan taraf biziz, çünkü skoru 3-2'ye getirmeyi başardık.
"Napoli'yi de tebrik etmemiz gerekiyor çünkü güçlü, iyi çalıştırılan ve maç kazandıracak oyuncularla dolu bir takım. İlk golü daha iyi savunabilirdik ve ikinciyi yememiz de ilk golde neyin yanlış gittiğini fazla düşünmemizin bir sonucuydu. Ama verdiğimiz tepkiye bayıldım. Takım paniğe kapılmadı ve kimliğini korudu. Skoru 2-1'e getirmemiz bize ekstra umut verdi, ama aynı zamanda çılgın riskler alamayacağımızı da biliyorduk. Sonuçta cesaretimizin karşılığını aldık."
Dönüm noktaları şampiyonluk yarışını öne çıkarıyor
Martinez'in attığı iki gol, onu 134 golle Inter'in Serie A tarihindeki gol krallığı sıralamasında tek başına üçüncü sıraya taşıdı ve bu süreçte kulübün birçok efsanesini geride bıraktı. Bu arada, Thuram'ın kritik beraberlik golü, Milan devindeki tüm kulvarlardaki 50. golü oldu. Bu unutulmaz geri dönüş, son şampiyonun ligde üst üste aldığı üç galibiyetle kusursuz başlangıcını korumasını sağladı; bu durum, iç sahada art arda iki yenilgi alan Max Allegri'nin Napoli'siyle keskin bir tezat oluşturdu.
- Getty Images Sport
Kritik seri ivmeyi test ediyor
Inter'i Avrupa sahnesinde sırada, İspanya'nın başkentinde Real Madrid'e karşı oynanacak göz alıcı bir Şampiyonlar Ligi açılış maçı bekliyor. Chivu'nun ekibi, 14 Eylül Pazartesi günü Udinese'yi konuk ederek kısa sürede yeniden lig mesaisine dönecek, beş gün sonra ise deplasmanda AS Roma ile karşılaşacak. Milli ara gelmeden önce sezon başındaki kusursuz serisini sürdürmeleri için bu zorlu fikstür serisini hasarsız atlatmaları büyük önem taşıyacak.
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