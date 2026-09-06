'Cesaretimizin karşılığını aldık' - Cristian Chivu, Inter'in Napoli karşısında 3-2'lik tarihi geri dönüş galibiyetini övdü

Takımının nefes kesen karşılaşmadaki pes etmeyen tavrını değerlendiren teknik direktör, ortaya konan olağanüstü karakter ve zihniyeti övgüye boğdu. Maçın ardından konuşan Chivu şöyle dedi: "İzlemesi harika, keyifli bir maçtı ve İtalyan futbolu adına da müthiş bir tanıtımdı. Skor 2-2 olduğunda iki takım da birbirine karşılık verdi. İki kalede de pozisyonlar gördüm ve sonunda kutlama yapan taraf biziz, çünkü skoru 3-2'ye getirmeyi başardık.

"Napoli'yi de tebrik etmemiz gerekiyor çünkü güçlü, iyi çalıştırılan ve maç kazandıracak oyuncularla dolu bir takım. İlk golü daha iyi savunabilirdik ve ikinciyi yememiz de ilk golde neyin yanlış gittiğini fazla düşünmemizin bir sonucuydu. Ama verdiğimiz tepkiye bayıldım. Takım paniğe kapılmadı ve kimliğini korudu. Skoru 2-1'e getirmemiz bize ekstra umut verdi, ama aynı zamanda çılgın riskler alamayacağımızı da biliyorduk. Sonuçta cesaretimizin karşılığını aldık."