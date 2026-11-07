Cep telefonları futbolun keyfini öldürüyor: Borussia Dortmund taraftarlarını kurtarmak için beklenmedik bir çözüm buldu

Futbol stadyumuna gitmek artık mutlaka doksan dakikalık heyecan ve gerilimin tadını çıkarmak, tribün atmosferine kapılmak ve taraftarlarla gollerin sevincini, yenilgilerin hayal kırıklığını paylaşmak anlamına gelmiyor. Çünkü oyuncular yeşil sahanın içinde topun peşinden koşarken, giderek artan sayıda taraftar cep telefonlarının ekranlarıyla meşgul oluyor; fotoğraflanacak bir kare, paylaşılacak bir yorum ya da takip edilecek bir istatistik arıyor. Öyle ki, tüm ayrıntılarıyla yaşanmayı hak eden bazı anlar, onlar fark etmeden gözlerinin önünden geçip gidiyor.

İş beklenmedik bir noktaya vardı; Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri, futbol deneyiminin özünü yeniden kazandırmak ve taraftarların bakışlarını ekranların gösterdiklerine değil, sahanın içinde olup bitenlere yöneltmek amacıyla, maçlar sırasında telefonlarından uzak durdukları için taraftarlarını ödüllendirmeye karar verdi.

Burada söz konusu olan, Avrupa kıtasının en coşkulu taraftar kitlelerinden birine sahip Alman ekibi Borussia Dortmund. Kulüp, taraftarlarını telefonlarını bir kenara bırakıp maçlara odaklanmaya teşvik etmeyi, karşılığında ise ödüller ve hediyeler kazandırmayı hedefleyen bir girişim başlattı.

İspanyol "As" gazetesi, cep telefonlarının ve sosyal medyanın futbola etkisi ile tribünlerin bir keyif ve tutku alanı olmaktan çıkıp, anları belgeleme ve izlenme toplama platformlarına dönüşmesi üzerine geniş bir tartışmanın kapısını aralayan bu olguya dikkat çekiyor.