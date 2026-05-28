Nüfusu dört milyonun altında olmasına rağmen Hırvatistan, dünya spor sahnesinde gücünün ötesinde performanslar sergilemeye devam etti. Futbol açısından bakıldığında, 1998 Dünya Kupası’nda ilk kez resmi bir turnuvaya katıldıklarından bu yana sadece iki büyük turnuvada yer almadılar.

Davor Suker ve arkadaşları muhteşem bir giriş yaparak üçüncü sırayı elde etmişlerdi ve bu başarı 2022'de tekrarlanmıştır. Katar'da bronz madalya kazanmadan dört yıl önce, 2018'de ilk kez finale yükselmişlerdi.

O maçta Kylian Mbappe ve Fransa çok güçlüydü, ancak Luka Modric, kulüp düzeyinde Real Madrid'de yıldızlaşırken, o yılın ilerleyen aylarında tarih kitapları yeniden yazılırken Ballon d'Or ödülünü kazanacak kadar iyi bir performans sergiledi.

Şu anda Serie A devi AC Milan'da forma giyen Modric, 2026'da 40 yaşında daha fazlasını başarmak için geri dönecek. Hırvatistan'ın son Dünya Kupası kadrosunda 100'den fazla A milli maçta forma giymiş dört oyuncudan biri.

Perisic, 2011'de milli takımda ilk kez forma giyen bir başka "yüzlük" oyuncu ve halen Eredivisie şampiyonu PSV'de kulüp düzeyinde prestijli ödüller kazanmaya devam ediyor. Yıllar boyunca hem ulusal hem de kıtasal sahnelerde mücadele ederken birçok vatandaşıyla yolları kesişti.