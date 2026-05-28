Centurionlar Ivan Perisic ve Luka Modric, kulüpler arasındaki rekabeti bir kenara bırakarak Hırvatistan’ın “büyük bir aile” kurmasına ve Dünya Kupası hayallerinin peşinden koşmasına yardımcı oluyor
Hırvatistan, dünya spor sahnesinde beklentilerin ötesinde bir performans sergiliyor
Nüfusu dört milyonun altında olmasına rağmen Hırvatistan, dünya spor sahnesinde gücünün ötesinde performanslar sergilemeye devam etti. Futbol açısından bakıldığında, 1998 Dünya Kupası’nda ilk kez resmi bir turnuvaya katıldıklarından bu yana sadece iki büyük turnuvada yer almadılar.
Davor Suker ve arkadaşları muhteşem bir giriş yaparak üçüncü sırayı elde etmişlerdi ve bu başarı 2022'de tekrarlanmıştır. Katar'da bronz madalya kazanmadan dört yıl önce, 2018'de ilk kez finale yükselmişlerdi.
O maçta Kylian Mbappe ve Fransa çok güçlüydü, ancak Luka Modric, kulüp düzeyinde Real Madrid'de yıldızlaşırken, o yılın ilerleyen aylarında tarih kitapları yeniden yazılırken Ballon d'Or ödülünü kazanacak kadar iyi bir performans sergiledi.
Şu anda Serie A devi AC Milan'da forma giyen Modric, 2026'da 40 yaşında daha fazlasını başarmak için geri dönecek. Hırvatistan'ın son Dünya Kupası kadrosunda 100'den fazla A milli maçta forma giymiş dört oyuncudan biri.
Perisic, 2011'de milli takımda ilk kez forma giyen bir başka "yüzlük" oyuncu ve halen Eredivisie şampiyonu PSV'de kulüp düzeyinde prestijli ödüller kazanmaya devam ediyor. Yıllar boyunca hem ulusal hem de kıtasal sahnelerde mücadele ederken birçok vatandaşıyla yolları kesişti.
Hırvatistan, ‘aile’ ortamı yaratmaya devam ediyor
Bu mücadelelerde dostluk bir süreliğine askıya alınsa da, Hırvatistan tek bir bayrak altında bir araya geldiğinde aralarında hiçbir ayrılık olmaz. Trendleri alt üst eden ve tahminleri bozan şey, işte bu ruh ve birliktelik duygusudur.
Plan, bu yaz Kuzey Amerika topraklarında da aynı başarıyı tekrarlamak. Modric ve arkadaşlarının halihazırda pek çok başarıya imza attıktan sonra milli takımda yer almanın kendilerinde uyandırdığı gurur sorulduğunda, Perisic - MACKAGE ile yaptığı röportajda - GOAL'a şunları söyledi: "Biz büyük bir aile gibi çalışıyoruz ve yıl boyunca farklı kulüplerde oynasak da, böylesine önemli ve tarihi bir anda bir araya gelebilmek tarif edilemez bir duygu, ama çok özel."
Saha içinde ve dışında stilin önemi
Hangi turnuvada olursa olsun Hırvatistan'ı göz ardı etmek imkansızdır. Dünya spor tarihinin en ikonik formalarından birine sahip olan bu takımın saha kıyafetinden ilham alan MACKAGE, Dünya Kupası kapsül koleksiyonunu tasarladı.
Oyun ve moda anlamında stilin önemi hakkında Perisic şunları söyledi: “Benim için stil, rahatlık, özgüven ve zarafet arasında otantik bir şekilde doğru dengeyi bulmakla ilgilidir.
“MACKAGE ile ortaklığımız 2025'te başladı ve 2026'da takımımızın resmi saha dışı ortağı oldular. Kültürümüzü ve değerlerimizi gerçekten anlayan, bizim gibi zanaatkarlığı ve kaliteyi her şeyin merkezine koyan bir markayla çalışmak inanılmaz bir deneyim oldu.
“Koleksiyon, lüks zanaatkarlığı çok yönlü ve işlevsel parçalarla birleştiriyor; bu, sporcular olarak bizim için çok önemli. Ayrıca, tasarımlara ve görsellere Dalmaçyalı köpeğinden kareli detaylara kadar ince Hırvat unsurlarını dahil etmelerini de çok seviyorum. Kendimi evimde hissediyorum.”
Hırvatistan'ın maç programı: Dünya Kupası grup aşaması rakipleri+
Hırvatistan Milli Takımı’nın resmi saha dışı giyim tedarikçisi olan MACKAGE, odaklanma ve teknikle şekillenen iki güç arasında bir paralellik kuruyor: 4 milyondan az nüfusa sahip olmasına rağmen futbol alanında sürekli olarak dünyanın en iyileri arasında yer alan bir ülke ile zanaatkarlığı sayesinde küresel çapta tanınırlık kazanan bir marka. Hırvatistan'ın spordaki mirası disiplin, titizlik ve mükemmelliğe olan sarsılmaz arayışla tanımlanır; bunlar, MACKAGE'in tasarım ve üretim yaklaşımının temelini oluşturan ilkelerle aynıdır. Bu ortak değerler, markanın rehber ilkesi olan "KORUYAN ESTETİK" ile hayat bulur.
Hem erkekler hem de kadınlar için ve tüm mevsimler için tasarlanan kapsül koleksiyon, kırmızı, beyaz ve lacivert ulusal renkleriyle Hırvat mirasından incelikle ilham alıyor. Teknik dış giyim, triko, polo ve alt giysiler dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahip olan koleksiyon, çıkarılabilir yaka ve kapüşon gibi modüler unsurlar içeren çok yönlü tasarımlar sunuyor.
Hırvatistan, 17 Haziran'da Teksas'ta İngiltere ile karşılaşarak 2026 Dünya Kupası kampanyasına başlayacak. L Grubu'ndaki diğer maçlarında Panama ve Gana ile karşılaşacak olan Hırvatistan, rahat ve kendinden emin bir şekilde bir sonraki eleme turuna geçmeyi planlıyor.