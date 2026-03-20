Emanuele Tramacere

Cenova-Udinese CANLI, resmi kadrolar: Baldanzi ve Masini kadroda yok, Messias Zaniolo'ya karşı

Serie A'nın 30. haftasının ikinci erken maçı olan Genoa-Udinese karşılaşmasını canlı takip edin.

Genoa-Udinese maçı (20 Mart Cuma, saat 20:45'te başlayacak), 2025/2026 Serie A şampiyonasının 30. haftası kapsamında oynanacak.

Friulani, Juventus'a karşı evinde 1-0 yenilginin ardından geliyor ve puan tablosunda 36 puana sahipken, Roma ve Verona'ya karşı üst üste iki galibiyetle 33 puana yükselen ev sahibi takımdan 3 puan önde. Ferraris Stadyumu'nda Collu hakemlik yapacak, Peretti ve Biffi yardımcı hakem, Turrini dördüncü hakem, Aureliano ve Pezzuto ise VAR görevini üstlenecek.


  GENOA-UDINESE MAÇININ RESMİ KADROLARI

    Genoa-Udinese


    Golcüler: -


    Genoa (3-4-2-1): Bijow; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy; Messias, Vitinha; Colombo.

    Yedekler: Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Baldanzi, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Masini.

    Teknik direktör: De Rossi 


    Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

    Yedekler: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Miller.

    Teknik Direktör: Runjaic

  GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR

