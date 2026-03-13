Cenova, De Rossi: "Roma'ya transfer mi? İnsanlar dedikodu yapmayı seviyor, inanılmaz bir şey"

Genoa teknik direktörü Daniele De Rossi, ligin 29. haftasında Verona ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
"Baldanzi gibi ya da son günlerde ufak tefek sorunlar yaşayan birkaç oyuncu gibi sınırda olan durumlar var. Tommaso'yu gün be gün değerlendiriyoruz ama Verona ve ne kadar canlı oldukları konusunda iyi çalıştık. Çalışmalar hem fiziksel hem de zihinseldi. Verona'nın galibiyeti, maç hazırlığı açısından kötü bir haber değildi; bu sayede takıma bu maçın ne kadar zor olduğunu anlatmak bizim için kolay oldu. Hellas veya Pisa gibi alt sıralarda yer alan takımlar küme düşmüş sayılabilir ama durum böyle değil: Daha çok maç var ve Verona sıcak bir şehir, geçmişte de birkaç kez geri dönüş yapmıştı."