FC Internazionale v Genoa CFC - Serie A

Cenova, De Rossi: "Roma'ya transfer mi? İnsanlar dedikodu yapmayı seviyor, inanılmaz bir şey"

Roma galibiyetinin ardından içini döken Rossoblù teknik direktörünün açıklamaları

Genoa teknik direktörü Daniele De Rossi, ligin 29. haftasında Verona ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: 

"Baldanzi gibi ya da son günlerde ufak tefek sorunlar yaşayan birkaç oyuncu gibi sınırda olan durumlar var. Tommaso'yu gün be gün değerlendiriyoruz ama Verona ve ne kadar canlı oldukları konusunda iyi çalıştık. Çalışmalar hem fiziksel hem de zihinseldi. Verona'nın galibiyeti, maç hazırlığı açısından kötü bir haber değildi; bu sayede takıma bu maçın ne kadar zor olduğunu anlatmak bizim için kolay oldu. Hellas veya Pisa gibi alt sıralarda yer alan takımlar küme düşmüş sayılabilir ama durum böyle değil: Daha çok maç var ve Verona sıcak bir şehir, geçmişte de birkaç kez geri dönüş yapmıştı." 

  • ROMA KARŞISINDAKİ KADRO

    "O kadroyla Roma maçını kaybetseydik ne olacağını çok iyi biliyorum. Kadro açıklandığından beri neler olduğunu okudum; 20 yıldır futbol dünyasında olan birine, kendi takımına karşı oynadığı ya da farklı bir kadro kurduğu için şüpheyle yaklaşmak çok ağır bir durum. Bugün burada, kendi takımımın kazanmasına izin verdiği için özür dilemek zorunda olan biri olarak duruyor olacaktım ve bu akıl almaz bir şey. Her şey acımasızlığın ve dedikodu yapmak isteyen insanların bir sonucu, ama bu konuya geri dönmeyeceğiz çünkü biz bunun üstündeyiz. Kararları veriyorum çünkü bugün bu oyuncunun maçı kazanmamı sağlayacak şansı diğerine göre daha fazla olduğunu düşünüyorum ve bu diğer oyuncu oyuna girerek maçı kazanmamı sağlayabilir, dolayısıyla bu tamamen bir seçim dinamiği ve bunu sadece ben yapmıyorum, herkes yapıyor. Bazen sürekliliği tercih ettim, her zaman olumlu yanıtlar veren bir takımı; diğer zamanlarda ise takımı yenilemek istediğim için değişiklik yaptım; diğer zamanlarda ise bir önceki Pazar günü oynayan takım ile bir sonraki Pazar günü oynayan takım arasında tutum, taktik ve fiziksel açıdan büyük farklılıklar olduğu için değişiklik yaptım. Bir keresinde Antonio Conte bana, hata yapacaksam bunu kendi kafamla ve kendi fikirlerimle yapmam gerektiğini söylemişti. Bence bu en önemli tavsiye." 

  • NORTON-CUFFY

    "Antrenman yapıyor, durumu iyi. Bence her açıdan kadroya alınabilir durumda. Bir süredir maç oynamadı, bu yüzden antrenman yükünü dikkatli bir şekilde ayarlamamız gerekecek ama bizimle %100 birlikte olacak; rakibe, ondan önce kimlerin oynadığına ve nasıl oynadıklarına göre karar vereceğiz." 

  • SABELLI VE LEALI

    "Sabelli bizim için önemli bir oyuncu. Soyunma odasında, belki de onu hafife aldığımızı gösterdi. Ocak ayından itibaren, az süre almasına rağmen kendini daha önemli hissetmeye başladı. Bunu antrenmanlarda da gösterdi. Leali bize yardımcı oluyor. Her zaman olduğu gibi profesyonel davranmaya devam ediyor. Bir kaleci transfer edildiğinde, daha önce oynayan oyuncu kendini ikinci planda hisseder. Ancak o, antrenmanlarda ve takım hayatında varlığını hissettiriyor. Oynadığında daha mutluydu ama bunlar bizim vermemiz gereken kararlar."

