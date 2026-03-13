Cenova, De Rossi: "Roma'ya transfer mi? İnsanlar dedikodu yapmayı seviyor, inanılmaz bir şey"

"O kadroyla Roma maçını kaybetseydik ne olacağını çok iyi biliyorum. Kadro açıklandığından beri neler olduğunu okudum; 20 yıldır futbol dünyasında olan birine, kendi takımına karşı oynadığı ya da farklı bir kadro kurduğu için şüpheyle yaklaşmak çok ağır bir durum. Bugün burada, kendi takımımın kazanmasına izin verdiği için özür dilemek zorunda olan biri olarak duruyor olacaktım ve bu akıl almaz bir şey. Her şey acımasızlığın ve dedikodu yapmak isteyen insanların bir sonucu, ama bu konuya geri dönmeyeceğiz çünkü biz bunun üstündeyiz. Kararları veriyorum çünkü bugün bu oyuncunun maçı kazanmamı sağlayacak şansı diğerine göre daha fazla olduğunu düşünüyorum ve bu diğer oyuncu oyuna girerek maçı kazanmamı sağlayabilir, dolayısıyla bu tamamen bir seçim dinamiği ve bunu sadece ben yapmıyorum, herkes yapıyor. Bazen sürekliliği tercih ettim, her zaman olumlu yanıtlar veren bir takımı; diğer zamanlarda ise takımı yenilemek istediğim için değişiklik yaptım; diğer zamanlarda ise bir önceki Pazar günü oynayan takım ile bir sonraki Pazar günü oynayan takım arasında tutum, taktik ve fiziksel açıdan büyük farklılıklar olduğu için değişiklik yaptım. Bir keresinde Antonio Conte bana, hata yapacaksam bunu kendi kafamla ve kendi fikirlerimle yapmam gerektiğini söylemişti. Bence bu en önemli tavsiye."