Genoa CFC v AS Roma - Serie A

Cenova, De Rossi: "Marcandalli bana Roma'da oynadığı dönemdeki Rudiger'i hatırlatıyor; Premier Lig seviyesinde bir fiziğe sahip, günümüzün moda olan savunma oyuncusu"

Grifone'nin başında iki çok önemli galibiyet elde eden teknik direktörün basın toplantısı

"Henüz küme düşme tehlikesinden kurtulmadığımız için, bu ara vermeden önce olumlu bir sonuç almamız gerekiyor," diyor Genoa teknik direktörü Daniele De Rossi, ligin 30. haftasında Udinese ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında. "Eğer mücadele açısından iyi bir maç çıkarırsak, stadyum da bize destek olacak ve her şeyi daha kolay hale getirecek. Son maçlardaki atmosferle evimizde oynamak bizim için büyük bir avantaj olacaktır."

"Son maçı kazandığınızda ve stadyumunuzdaki son görüntü bir kutlama olduğunda sahaya dönmek güzel. Söylediğimiz her şeyin ötesinde, şunu netleştirmeliyiz ki henüz küme düşmekten kurtulmuş değiliz. Hala çok fazla puan eksik. Kurtulma yoluna girdik ama henüz kurtulmuş değiliz ve çocuklar da bunun farkında."


    NORTON-CUFFY - "Durumu iyi. Sabelli, Roma maçında onu kadro dışında bırakamayacak kadar iyi bir performans sergiledi. O da diğerleri gibi, gördüklerime göre yaptığım seçimlerin 'kurbanı' oluyor. Ama parlak ve umut dolu bir geleceği olan bir oyuncu."

    BALDANZI VE ONANA - "İkisi de iyi durumda. Tommaso düzenli olarak bizimle antrenman yapıyor ve çok iyi sonuçlar alıyor. Verona'da onu kadroda görmek istedim ama az antrenman yaptığı için oynayamayacağını biliyordum. Maça ilk 11'de başlayabilir, tüm maçı oynayamaz ama durumu iyi. Onana bir hafta önce gözümün önünde bir sakatlık geçirdi, dün kendini oldukça iyi hissediyordu. Bugün durumuna bakacağız ve eğer iyi olursa onu yedek kulübesine alacağız."

    MARCANDALLI - "Bu sonuçları aldığınızda, eskisine göre daha iyi giden şeyler oluyor. Öncelikle oyuncuların bireysel performansları geliyor, sonra da kendi doğal akışına sahip süreçler var. Marcandalli 2002 doğumlu, Serie B ve Serie A'da tecrübe kazandı. Beni hemen etkiledi. Bazı yollar kesişir, antrenörler ve oyuncular birbirleriyle iyi anlaşır. Oyuncu daha istikrarlı, daha sakin. Her şeyi anlayan bir oyuncu ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde, şu anda moda olan oyuncuların sahip olduğu fiziksel özelliklere sahip. Topa biraz daha hakimiyet kurmalı, oyunu biraz daha okumalı. Ama fiziksel özellikleri Arsenal veya Chelsea'nin savunmacılarınınkine benziyor. Bana Rudiger'in Roma'daki ilk yıllarını hatırlatıyor, olgunlaşmamış ama fiziksel olarak bir doğa gücü olan bir oyuncu."

    BALDANZI - "Rakibe göre maç stratejimizi belirliyoruz. Udinese'de çok yüksek seviyede dört-beş oyuncu var, çok yakında Serie A ve Avrupa'nın zirvedeki takımlarında oynayacak futbolcular. Baldanzi'miz var, maça odaklanmalıyız ve Verona gibi maçı tersine çevirebilen, ancak Hellas'tan daha üstün kalitede çok güçlü oyuncularla karşılaşacağız. Takım olarak oynamalıyız, 'Bentegodi'de rakibi hafife almamak işe yaradı. Kendi sahamızda bunu yapmamalıyız."

    • Reklam

    "Bence biz antrenörler, Avrupa'da kaybettiğimizde İtalyan altyapı futbolunu çok, hem de fazlasıyla yargılıyoruz. Inter geçen yıl Şampiyonlar Ligi finaline çıktı, Barcelona pek çok başarıya imza attı ama altyapı her zamanki gibi. Futbol değişiyor, futbol değişecek. Biz de değişeceğiz. Ben birkaç yıl içinde hangi tür bir oyuncuya sahip olmak istediğim konusunda fikrimi değiştirdim. Sonra Bayern Münih'e az farkla yenilseniz de, onların 50-60-70 milyon euro değerinde oyuncuları var çünkü onları dünyanın dört bir yanındaki gençlik akademilerinden topluyorlar. Atalanta'yı yargılamamalıyız, onlar Şampiyonlar Ligi'nde onurlu bir sekizinci tur maçı oynuyorlar ve daha güçlü bir takıma yeniliyorlar. Milli takım konusuna gelince, daha az eleştirel ve daha çok gerçek taraftar olmalıyız. Eğer işler kötü giderse isyan çıkacak ve Gravina, Gattuso, Buffon hakkında konuşmak için zaman olacak. Şimdi Kuzey İrlanda ile oynuyoruz ve eğer galip gelirsek Galler ve Bosna ile oynayacağız ve onların gençlik akademilerinin bizimkilerden daha iyi olduğunu sanmıyorum. Şimdi yargılamayı bırakıp Rino'ya bir kelime daha söylemeliyiz."

