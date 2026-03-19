Cenova, De Rossi: "Marcandalli bana Roma'da oynadığı dönemdeki Rudiger'i hatırlatıyor; Premier Lig seviyesinde bir fiziğe sahip, günümüzün moda olan savunma oyuncusu"

NORTON-CUFFY - "Durumu iyi. Sabelli, Roma maçında onu kadro dışında bırakamayacak kadar iyi bir performans sergiledi. O da diğerleri gibi, gördüklerime göre yaptığım seçimlerin 'kurbanı' oluyor. Ama parlak ve umut dolu bir geleceği olan bir oyuncu."

BALDANZI VE ONANA - "İkisi de iyi durumda. Tommaso düzenli olarak bizimle antrenman yapıyor ve çok iyi sonuçlar alıyor. Verona'da onu kadroda görmek istedim ama az antrenman yaptığı için oynayamayacağını biliyordum. Maça ilk 11'de başlayabilir, tüm maçı oynayamaz ama durumu iyi. Onana bir hafta önce gözümün önünde bir sakatlık geçirdi, dün kendini oldukça iyi hissediyordu. Bugün durumuna bakacağız ve eğer iyi olursa onu yedek kulübesine alacağız."

MARCANDALLI - "Bu sonuçları aldığınızda, eskisine göre daha iyi giden şeyler oluyor. Öncelikle oyuncuların bireysel performansları geliyor, sonra da kendi doğal akışına sahip süreçler var. Marcandalli 2002 doğumlu, Serie B ve Serie A'da tecrübe kazandı. Beni hemen etkiledi. Bazı yollar kesişir, antrenörler ve oyuncular birbirleriyle iyi anlaşır. Oyuncu daha istikrarlı, daha sakin. Her şeyi anlayan bir oyuncu ve Şampiyonlar Ligi seviyesinde, şu anda moda olan oyuncuların sahip olduğu fiziksel özelliklere sahip. Topa biraz daha hakimiyet kurmalı, oyunu biraz daha okumalı. Ama fiziksel özellikleri Arsenal veya Chelsea'nin savunmacılarınınkine benziyor. Bana Rudiger'in Roma'daki ilk yıllarını hatırlatıyor, olgunlaşmamış ama fiziksel olarak bir doğa gücü olan bir oyuncu."

BALDANZI - "Rakibe göre maç stratejimizi belirliyoruz. Udinese'de çok yüksek seviyede dört-beş oyuncu var, çok yakında Serie A ve Avrupa'nın zirvedeki takımlarında oynayacak futbolcular. Baldanzi'miz var, maça odaklanmalıyız ve Verona gibi maçı tersine çevirebilen, ancak Hellas'tan daha üstün kalitede çok güçlü oyuncularla karşılaşacağız. Takım olarak oynamalıyız, 'Bentegodi'de rakibi hafife almamak işe yaradı. Kendi sahamızda bunu yapmamalıyız."