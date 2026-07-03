Bu sorular Collymore’a yöneltildiğinde, BetGoodwin ile işbirliği içinde konuşan eski Forest forveti, GOAL’a Trentside’da yeni bir dönemin başladığını söyledi: “Bence Bay Marinakis için çalışıyorsanız, görev sürenizi en iyi ihtimalle uzun aylar, üç, dört ya da beş yıl yerine 24 ay olarak değerlendirirsiniz.

“Glasner, Crystal Palace’ta ne istediği ve beklentileri konusunda oldukça açık sözlüydü; bu nedenle, işler istediği gibi gitmezse Glasner’ın açık sözlü olmaya devam etmesi ve Marinakis’in tetikte olması, her iki adamın da karakterine aykırı olmaz.

“Vitor Pereira’nın durumuna bakmak yeter; ona daha uzun vadeli bir sözleşme verecekleri ve yaptıklarından memnun oldukları yönünde pek çok söylenti vardı, ama onu bir anda kapı dışarı ettiler.

“Forest’ın neden onu [Glasner] tercih ettiğini anlayabiliyorum – o bir kazanan, gittiği her yerde başarılar elde etti. Onun neden oraya gideceğini de anlayabiliyorum – orası, ilerleme kaydetmek ve potansiyel olarak Forest’a uzun yıllardır ilk kupasını kazandırmak için gerçek bir fırsat sunan büyük bir kulüp.

“Ama bence bu iş yıllarla ölçülmeyecek, bence bu iş, şey, belki birkaç yıl ile ölçülecek. Bu ilişkiye en fazla iki yıl veririm çünkü eğer iyi iş çıkarır ve sözleşmesinin ikinci yılına gelirse, Glasner’dan bahsediyorum, belirli garantiler, belirli oyuncular ve belirli bir kontrol isteyecektir ve bu da potansiyel bir futbol direktörü ya da kulüp sahibi ile çatışmak anlamına gelir.

“Ve eğer Marinakis’in beklediği türden sonuçları alamazsa – ki bu, bizi Avrupa kupalarına katılacak sıralamaya sokmak ve Crystal Palace’ta yaptığı gibi bir kupa kazanmak olmalı diye düşünüyorum – eğer bu olmazsa, o zaman kapı dışarı edilecektir.

“Yani bu, mükemmel bir uyum değil ve ne kadar süre dayanacağı henüz belli değil; ancak çok iyi bir teknik direktör ve kendisine zaman, kaynak ve birkaç aydan daha uzun süre görevde kalacağına dair güven verilirse, kulüp için gerçekten başarılı olabileceğini düşünüyorum.”