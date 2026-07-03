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“Cennette yapılan bir evlilik değil” - Stan Collymore, City Ground’da yaşanan yeni değişikliklere tepki gösterirken, Oliver Glasner’ın Evangelos Marinakis ile birlikte Nottingham Forest’taki görev süresinin nasıl değerlendirileceği
Nottingham Forest, 2025-26 sezonunda dört teknik direktörle çalıştı
Forest, 2025-26 sezonunda dört farklı baş antrenörün yönetiminde çalışmasıyla gündeme gelmişti. Nuno Espirito Santo o sezonu teknik direktör koltuğunda başlatmış, Vitor Pereira ise sezonu tamamlamıştı; Ange Postecoglou ise takımın başında sadece 39 gün kalmış, Sean Dyche ise 25 maçta görev yapmıştı.
Pereira, takımı Premier Lig'de küme düşmekten kurtardı ve Avrupa Ligi yarı finallerine taşıdı; ancak 30 Haziran'da sözleşmesinin süresi dolmadan birkaç dakika önce, sözleşmesindeki fesih maddesi devreye girdi.
- Getty/GOAL
Eski Palace teknik direktörü Glasner, City Ground’da takımın başına geçiyor
Sezon öncesi hazırlık dönemi hızla yaklaşırken, Forest’ın mümkün olduğunca çabuk yeni bir teknik direktörle anlaşmak istemesi anlaşılabilir bir durum. Eski Crystal Palace teknik direktörü Glasner, takımın başına geçecek gibi görünüyor. Selhurst Park’tan ayrılırken FA Kupası, Community Shield ve Conference şampiyonluklarını hanesine yazdırmıştı.
Güney Londra'dan ayrılacağını açıkladığında Manchester United ve Chelsea gibi kulüplerle adı anılmıştı, ancak sonunda City Ground'a geldi. Reds'in çok geçmeden yeni bir teknik direktör arayışına gireceği düşünülürse, Forest'ı bir basamak olarak mı görüyor ve Marinakis'in beklentilerini karşılayabilecek mi?
Glasner, Marinakis ile birlikte çalışırken ne kadar süre dayanacak?
Bu sorular Collymore’a yöneltildiğinde, BetGoodwin ile işbirliği içinde konuşan eski Forest forveti, GOAL’a Trentside’da yeni bir dönemin başladığını söyledi: “Bence Bay Marinakis için çalışıyorsanız, görev sürenizi en iyi ihtimalle uzun aylar, üç, dört ya da beş yıl yerine 24 ay olarak değerlendirirsiniz.
“Glasner, Crystal Palace’ta ne istediği ve beklentileri konusunda oldukça açık sözlüydü; bu nedenle, işler istediği gibi gitmezse Glasner’ın açık sözlü olmaya devam etmesi ve Marinakis’in tetikte olması, her iki adamın da karakterine aykırı olmaz.
“Vitor Pereira’nın durumuna bakmak yeter; ona daha uzun vadeli bir sözleşme verecekleri ve yaptıklarından memnun oldukları yönünde pek çok söylenti vardı, ama onu bir anda kapı dışarı ettiler.
“Forest’ın neden onu [Glasner] tercih ettiğini anlayabiliyorum – o bir kazanan, gittiği her yerde başarılar elde etti. Onun neden oraya gideceğini de anlayabiliyorum – orası, ilerleme kaydetmek ve potansiyel olarak Forest’a uzun yıllardır ilk kupasını kazandırmak için gerçek bir fırsat sunan büyük bir kulüp.
“Ama bence bu iş yıllarla ölçülmeyecek, bence bu iş, şey, belki birkaç yıl ile ölçülecek. Bu ilişkiye en fazla iki yıl veririm çünkü eğer iyi iş çıkarır ve sözleşmesinin ikinci yılına gelirse, Glasner’dan bahsediyorum, belirli garantiler, belirli oyuncular ve belirli bir kontrol isteyecektir ve bu da potansiyel bir futbol direktörü ya da kulüp sahibi ile çatışmak anlamına gelir.
“Ve eğer Marinakis’in beklediği türden sonuçları alamazsa – ki bu, bizi Avrupa kupalarına katılacak sıralamaya sokmak ve Crystal Palace’ta yaptığı gibi bir kupa kazanmak olmalı diye düşünüyorum – eğer bu olmazsa, o zaman kapı dışarı edilecektir.
“Yani bu, mükemmel bir uyum değil ve ne kadar süre dayanacağı henüz belli değil; ancak çok iyi bir teknik direktör ve kendisine zaman, kaynak ve birkaç aydan daha uzun süre görevde kalacağına dair güven verilirse, kulüp için gerçekten başarılı olabileceğini düşünüyorum.”
- Getty
Transfer piyasası: Anderson’ın satışından sonra Forest’ın harcayacak parası var
Glasner, en zorlu teknik direktörlük koltuğuna oturduğunda harcayacak paraya sahip olacak; zira Forest’ın banka hesabı, İngiltere milli takım orta saha oyuncusu Elliot Anderson’ın Manchester City’ye rekor bedelle satılmasıyla güçlendi.
Glasner’in aklında belirli hedefler olacak ve Marinakis, saha kenarından taktiksel kararları veren kişiyi her zaman desteklemeyi bir ilke haline getirmiştir. Saha içinde ve dışında iddialı planlar hazırlanırken, ortak hayali gerçekleştirmek için fonlar yatırılacaktır; ancak Forest taraftarlarını heyecanlandıran bu iş birliğinin, potansiyeli daha somut bir şeye dönüştürebilip dönüştüremeyeceği henüz belli değildir.
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