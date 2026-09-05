Ağustos 2025'te 20 milyon sterlin olduğu bildirilen bir bonservis bedeliyle transfer edilen Broja, kulüpteki kariyeri boyunca gol bulmakta zorlandı. Bu yüzleşme sırasında forvet, istikrarı ve aldığı süreyle ilgili iddialara yanıt veriyor gibi göründü.

Taraftarlara, "Ben ne yaptım?" diye sorduğu ve kötü formda olduğu yönündeki suçlamalara, "Bir yıldır berbat mıyım?" diye karşılık verdiği duyuldu. Arnavut milli oyuncu daha sonra, sahadaki mevcut sıkıntılarını gerekçelendirmek için son dönemde maç oynamamasına atıfta bulunarak, "Bir yıldır oynamıyorum!" dedi.