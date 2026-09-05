Getty Images Sport
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"Çeneni kapat s***** git!" - Armando Broja, Bristol City yenilgisinin ardından Burnley taraftarıyla küfürlü bir ağız dalaşına girdi
Turf Moor'da tansiyon yükseldi
Turf Moor'daki atmosfer, Burnley'nin cumartesi akşamı Championship tablosunun son sırasına gerilemesiyle kırılma noktasına ulaştı. Bristol City karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 2-1'lik yenilginin ardından, golcü Armando Broja'nın bir grup taraftarla hararetli bir tartışmaya girdiği anlar kameraya yansıdı. Son düdüğün ardından otopark bölgesinde yaşanan olayda, 24 yaşındaki forvet, performansı ve takımın mevcut durumuyla ilgili sert eleştirilerin hedefi olduktan sonra kontrolünü kaybetti.
Daha sonra sosyal medya platformlarında viral olan görüntülerde, eski Chelsea oyuncusunun Lancashire'a gelişinden bu yana bekleneni veremediği yönündeki yorumlara alındığı görüldü. Tartışma kızışırken Broja'nın, durum küfürlü bir noktaya gelmeden önce kendi performansını ve fiziksel durumunu savunduğu duyuldu. Golcünün belirli bir kişiye karşılık verdiği anlar görüntülendi; Broja'nın, "Lanet olası çeneni kapat ve saygılı ol" diye bağırdığı duyuldu.
- Getty Images Sport
Broja, Burnley'deki performansını savundu
Ağustos 2025'te 20 milyon sterlin olduğu bildirilen bir bonservis bedeliyle transfer edilen Broja, kulüpteki kariyeri boyunca gol bulmakta zorlandı. Bu yüzleşme sırasında forvet, istikrarı ve aldığı süreyle ilgili iddialara yanıt veriyor gibi göründü.
Taraftarlara, "Ben ne yaptım?" diye sorduğu ve kötü formda olduğu yönündeki suçlamalara, "Bir yıldır berbat mıyım?" diye karşılık verdiği duyuldu. Arnavut milli oyuncu daha sonra, sahadaki mevcut sıkıntılarını gerekçelendirmek için son dönemde maç oynamamasına atıfta bulunarak, "Bir yıldır oynamıyorum!" dedi.
Broja, Burnley'de ritim bulmakta zorlanıyor
Premier League seviyesinde bir yetenek olmasına rağmen Broja, Bristol City'ye karşı alınan yenilgide teknik direktör Nicky Hayen tarafından ancak ikinci yarıda oyuna sokuldu. Devre arasında Andreas Hountondji'nin yerine oyuna giren futbolcu, maçı bitirecek gerekli bitiriciliği ortaya koyamadı.
Geçen sezon forvet oyuncusu, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, ancak en üst seviyede yalnızca sekiz kez ilk 11'de görev aldı. Bu ritim eksikliği, hem oyuncu hem de taraftarlar açısından açıkça bir tartışma konusu haline geldi ve stadyum dışında görülen patlayıcı sahnelere yol açtı.
- Getty Images Sport
Bristol City karşısında felaket bir çöküş
Olay, Burnley'nin geç bir savunma çöküşü yaşamadan önce kazanmaya mahkûm göründüğü bir maçın ardından yaşandı. Burnley, 56. dakikada Aaron Ramsey'nin golüyle öne geçmişti, ancak bu avantajını koruyamadı. Konuk Bristol City, dramatik bir geç geri dönüşe imza attı; bunun başlangıcı da 82. dakikada Rob Dickie'nin kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla skoru eşitlemesi oldu.
Uzatma dakikalarında Yu Hirakawa'nın galibiyet golünü sert bir vuruşla atmasıyla ev sahibi ekip için sıkıntı daha da büyüdü ve Bristol City üç puanı aldı. Bu sonuçla Burnley, beş maçın ardından hâlâ galibiyetle tanışamadı ve yalnızca iki puanla ligin dibinde yer alıyor.
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