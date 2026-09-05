24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Burnley v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

"Çeneni kapat s***** git!" - Armando Broja, Bristol City yenilgisinin ardından Burnley taraftarıyla küfürlü bir ağız dalaşına girdi

A. Broja
Burnley
Bristol City
Championship

Burnley forveti Armando Broja, kulübün Turf Moor'da Championship'teki son yenilgisinin ardından taraftarlarla sert bir tartışmaya girdi. Chelsea'den dikkat çeken bir transferle Clarets'e katılan Arnavutluk millî oyuncusu, takımın sezona galibiyetsiz başlangıcı sürerken tribünlerden gelen alaylara öfkeli tepki verdi.

  • Turf Moor'da tansiyon yükseldi

    Turf Moor'daki atmosfer, Burnley'nin cumartesi akşamı Championship tablosunun son sırasına gerilemesiyle kırılma noktasına ulaştı. Bristol City karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 2-1'lik yenilginin ardından, golcü Armando Broja'nın bir grup taraftarla hararetli bir tartışmaya girdiği anlar kameraya yansıdı. Son düdüğün ardından otopark bölgesinde yaşanan olayda, 24 yaşındaki forvet, performansı ve takımın mevcut durumuyla ilgili sert eleştirilerin hedefi olduktan sonra kontrolünü kaybetti.

    Daha sonra sosyal medya platformlarında viral olan görüntülerde, eski Chelsea oyuncusunun Lancashire'a gelişinden bu yana bekleneni veremediği yönündeki yorumlara alındığı görüldü. Tartışma kızışırken Broja'nın, durum küfürlü bir noktaya gelmeden önce kendi performansını ve fiziksel durumunu savunduğu duyuldu. Golcünün belirli bir kişiye karşılık verdiği anlar görüntülendi; Broja'nın, "Lanet olası çeneni kapat ve saygılı ol" diye bağırdığı duyuldu.

    • Reklam
  • West Bromwich Albion v Burnley - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Broja, Burnley'deki performansını savundu

    Ağustos 2025'te 20 milyon sterlin olduğu bildirilen bir bonservis bedeliyle transfer edilen Broja, kulüpteki kariyeri boyunca gol bulmakta zorlandı. Bu yüzleşme sırasında forvet, istikrarı ve aldığı süreyle ilgili iddialara yanıt veriyor gibi göründü.

    Taraftarlara, "Ben ne yaptım?" diye sorduğu ve kötü formda olduğu yönündeki suçlamalara, "Bir yıldır berbat mıyım?" diye karşılık verdiği duyuldu. Arnavut milli oyuncu daha sonra, sahadaki mevcut sıkıntılarını gerekçelendirmek için son dönemde maç oynamamasına atıfta bulunarak, "Bir yıldır oynamıyorum!" dedi.

  • Broja, Burnley'de ritim bulmakta zorlanıyor

    Premier League seviyesinde bir yetenek olmasına rağmen Broja, Bristol City'ye karşı alınan yenilgide teknik direktör Nicky Hayen tarafından ancak ikinci yarıda oyuna sokuldu. Devre arasında Andreas Hountondji'nin yerine oyuna giren futbolcu, maçı bitirecek gerekli bitiriciliği ortaya koyamadı.

    Geçen sezon forvet oyuncusu, tüm kulvarlarda 26 maça çıktı, ancak en üst seviyede yalnızca sekiz kez ilk 11'de görev aldı. Bu ritim eksikliği, hem oyuncu hem de taraftarlar açısından açıkça bir tartışma konusu haline geldi ve stadyum dışında görülen patlayıcı sahnelere yol açtı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Burnley v Bristol City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Bristol City karşısında felaket bir çöküş

    Olay, Burnley'nin geç bir savunma çöküşü yaşamadan önce kazanmaya mahkûm göründüğü bir maçın ardından yaşandı. Burnley, 56. dakikada Aaron Ramsey'nin golüyle öne geçmişti, ancak bu avantajını koruyamadı. Konuk Bristol City, dramatik bir geç geri dönüşe imza attı; bunun başlangıcı da 82. dakikada Rob Dickie'nin kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla skoru eşitlemesi oldu.

    Uzatma dakikalarında Yu Hirakawa'nın galibiyet golünü sert bir vuruşla atmasıyla ev sahibi ekip için sıkıntı daha da büyüdü ve Bristol City üç puanı aldı. Bu sonuçla Burnley, beş maçın ardından hâlâ galibiyetle tanışamadı ve yalnızca iki puanla ligin dibinde yer alıyor.

Championship
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Burnley crest
Burnley
BUR
Championship
Southampton crest
Southampton
SOU
Bristol City crest
Bristol City
BRC