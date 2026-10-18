Martinez'e sahada sekiz dakika müdahale edildi, ardından sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Martinez'e beyin sarsıntısı teşhisi de kondu. Teknik direktör Xabi Alonso'nun daha sonra doğruladığı bu bilgiyi ANSA aktardı. 2022'de dünya şampiyonu olan kaleci, bu sabah sosyal medya hesaplarında hastaneden bir fotoğrafını taraftarlara yönelik mesajıyla birlikte paylaştı: "Mesajları için herkese teşekkürler. Ameliyat iyi geçti. En önemlisi kazanmamız ve gol yemememiz. Birkaç hafta içinde yeniden sahada olacağım."







