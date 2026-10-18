Emiliano Martinez, Chelsea'nin kalecisi olarak Everton'a karşı cumartesi günü 2-0 kazanılan Premier League maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sabah geçirdiği ameliyatın ardından "birkaç hafta içinde" sahalara dönecek. Arjantin millî takımında forma giyen 34 yaşındaki kaleci, dün Hill Dickinson Stadium'da oynanan maçın ikinci yarısında Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite ile kazara çarpışması sonucu çene kemiğini kırdı.
Getty Images Sport
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Çene kırığı: Dibu Martinez bu sabah ameliyat edildi. Sağlık durumu
Martinez'e sahada sekiz dakika müdahale edildi, ardından sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Martinez'e beyin sarsıntısı teşhisi de kondu. Teknik direktör Xabi Alonso'nun daha sonra doğruladığı bu bilgiyi ANSA aktardı. 2022'de dünya şampiyonu olan kaleci, bu sabah sosyal medya hesaplarında hastaneden bir fotoğrafını taraftarlara yönelik mesajıyla birlikte paylaştı: "Mesajları için herkese teşekkürler. Ameliyat iyi geçti. En önemlisi kazanmamız ve gol yemememiz. Birkaç hafta içinde yeniden sahada olacağım."
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