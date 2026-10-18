Martinez'e sahada sekiz dakika boyunca müdahale edildi, ardından sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Martinez'e beyin sarsıntısı da teşhisi konuldu. Teknik direktör Xabi Alonso, ANSA'nın aktardığına göre bu teşhisi daha sonra doğruladı. 2022 dünya şampiyonu kaleci, bu sabah sosyal medya hesaplarından hastanede çekilmiş bir fotoğrafını taraftarlara mesajıyla birlikte paylaştı: "Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Ameliyat iyi geçti. En önemlisi, kazandık ve gol yemedik. Birkaç hafta içinde yeniden sahada olacağım."







