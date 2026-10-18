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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Çene kemiği kırığı: Dibu Martinez bu sabah ameliyat edildi. Sağlık durumu

E. Martinez
Chelsea

Arjantinli oyuncuda beyin sarsıntısı da var

Emiliano Martinez, Chelsea'nin kalecisi. Cumartesi Everton'a karşı 2-0 kazanılan Premier League maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sabah ameliyat oldu ve "birkaç hafta içinde" sahalara dönecek. Otuz dört yaşındaki Arjantin millî takım oyuncusu, dün Hill Dickinson Stadium'da oynanan maçın ikinci yarısında Everton savunmacısı Jarrad Branthwaite ile kazara çarpışmasının ardından çene kemiği kırığı yaşadı.

  • Martinez'e sahada sekiz dakika boyunca müdahale edildi, ardından sedyeyle saha dışına çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Martinez'e beyin sarsıntısı da teşhisi konuldu. Teknik direktör Xabi Alonso, ANSA'nın aktardığına göre bu teşhisi daha sonra doğruladı. 2022 dünya şampiyonu kaleci, bu sabah sosyal medya hesaplarından hastanede çekilmiş bir fotoğrafını taraftarlara mesajıyla birlikte paylaştı: "Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Ameliyat iyi geçti. En önemlisi, kazandık ve gol yemedik. Birkaç hafta içinde yeniden sahada olacağım."





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