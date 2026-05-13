Celtic, tartışmalı bir uzatma dakikası penaltısıyla galip geldi; Glasgow’un iki devi, sezonun son maçında Premiership şampiyonluğunu belirleyecek karşılaşmada Hearts ile karşı karşıya gelecek

Penaltı kararı geniş çapta öfkeye yol açtı; pek çok kişi topun Motherwell'li savunma oyuncusunun eline değil, kafasına çarptığını savunuyor. Darren O'Dea şu yorumu yaptı: "Az önce izlediğimiz görüntülere bakıldığında, topun izlediği yörünge nedeniyle Sam Nicholson'ın kafasına çok sert bir şekilde çarptığı görülüyor. Bunun nasıl kesin bir şekilde el ile oynama olarak değerlendirilebileceğini anlamıyorum."

Eleştirilere eski Hearts oyuncusu Ryan Stevenson da katılarak, hızlı video incelemesini sert bir dille eleştirdi: "Bu bir rezalet. VAR, son West Ham-Arsenal maçında altı dakika sürdü çünkü herkes bunun ne kadar önemli bir karar olduğunu anladı. John Beaton monitörün başında ne kadar kaldı, 20 saniye mi?"