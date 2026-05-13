Celtic, tartışmalı bir uzatma dakikası penaltısıyla galip geldi; Glasgow’un iki devi, sezonun son maçında Premiership şampiyonluğunu belirleyecek karşılaşmada Hearts ile karşı karşıya gelecek
Hearts rahat bir galibiyet aldı
Hearts, Tynecastle'da Falkirk'i 3-0'lık ezici bir skorla mağlup ederek ligin zirvesindeki bir puanlık üstünlüğünü korudu. İlk yarıda Frankie Kent ve Cammy Devlin'in attığı gollerle lig lideri takım maçı kontrol altına alırken, Blair Spittal maçın sonlarında attığı golle skoru 3-0'a getirdi. Bu sonuçla Hearts üzerine düşeni mükemmel bir şekilde yerine getirdi ve 66 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu garantilemek için son maçında sadece bir beraberliğe ihtiyacı kaldı. Ancak, Fir Park'ta eşzamanlı olarak yaşanan olağanüstü son dakika olayları, şampiyonluk kupasını erken kaldırma umutlarını suya düşürdü.
Fir Park'ta heyecan ve tartışmalar
Celtic, kaotik geçen maçın ardından Motherwell'i 3-2 yenerek büyük bir tehlikeyi atlattı. Ev sahibi takım adına Elliot Watt ve Liam Gordon gol attı, ancak Daizen Maeda ve Benjamin Nygren Celtic'i maçta tuttu. Uzatma süresinin son saniyelerinde hakem John Beaton, kısa bir VAR incelemesinin ardından iddia edilen bir el faulü nedeniyle penaltı kararı verdi. Kelechi Iheanacho soğukkanlılıkla penaltıyı gole çevirerek galibiyeti garantiledi. Yorumcular öfkeliydi. Kris Boyd, "Top açıkça kafasına çarpıyor. Eline çarpsaydı, ayağının dibine düşerdi. Rangers maçında Alistair Johnston'a kırmızı kart gösterilmemesi ve şimdi de bu gece olanlar. Celtic'in lehine olan bir başka şüpheli karar. Sorular sorulacak." dedi.
Uzmanlar, ağır penaltı kararını sorguluyor
Penaltı kararı geniş çapta öfkeye yol açtı; pek çok kişi topun Motherwell'li savunma oyuncusunun eline değil, kafasına çarptığını savunuyor. Darren O'Dea şu yorumu yaptı: "Az önce izlediğimiz görüntülere bakıldığında, topun izlediği yörünge nedeniyle Sam Nicholson'ın kafasına çok sert bir şekilde çarptığı görülüyor. Bunun nasıl kesin bir şekilde el ile oynama olarak değerlendirilebileceğini anlamıyorum."
Eleştirilere eski Hearts oyuncusu Ryan Stevenson da katılarak, hızlı video incelemesini sert bir dille eleştirdi: "Bu bir rezalet. VAR, son West Ham-Arsenal maçında altı dakika sürdü çünkü herkes bunun ne kadar önemli bir karar olduğunu anladı. John Beaton monitörün başında ne kadar kaldı, 20 saniye mi?"
Şampiyonluk mücadelesinin son günü yaklaşıyor
İskoçya Premiership şampiyonluğu, Cumartesi günü Glasgow'da Celtic'in Hearts'ı ağırlayacağı maçta belirlenecek. Celtic, şampiyonluğunu korumak için kazanmak zorunda; Hearts ise tarihi bir zafer elde etmek için bir beraberlik yeterli olacak. Bu heyecan verici final maçı, sezona nefes kesici bir son vaat ediyor.