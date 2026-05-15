Celtic’in Hearts ile oynayacağı şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı son hafta öncesinde, Celtic Park’ın dışında esprili bir reklam panosu ortaya çıktı. Reklamda, Celtic taraftarlarına bu belirleyici karşılaşma için biletlerinden vazgeçmeleri halinde lüks bir tatil vaat ediliyor. Kampanya, Edinburgh merkezli takıma sponsorluk yapan seyahat şirketi loveholidays tarafından düzenlendi.

Bu kampanya, kulübün maç için ayrılan resmi deplasman kontenjanının 752 koltukla sınırlı olması nedeniyle Hearts taraftarlarının bilet bulmakta yaşadıkları zorluğu kullanıyor. Bu teklifin pek çok Celtic taraftarını potansiyel şampiyonluk kutlamasından uzaklaştırması pek olası olmasa da, reklam panosu Parkhead çevresinde şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Bu, sezonun en önemli maçlarından biri öncesinde deplasman taraftarları için yer açmak amacıyla yapılan neşeli bir girişim olarak değerlendiriliyor.