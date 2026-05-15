Çeviri:
Celtic taraftarları, Hearts ile oynanacak İskoçya Premiership şampiyonluğunun belirleneceği heyecan dolu son hafta maçı öncesinde, alaycı bir “bedava tatil” tuzağına düştü
Celtic Park'ın önünde yılbaşı gösterisi düzenlendi
Celtic’in Hearts ile oynayacağı şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı son hafta öncesinde, Celtic Park’ın dışında esprili bir reklam panosu ortaya çıktı. Reklamda, Celtic taraftarlarına bu belirleyici karşılaşma için biletlerinden vazgeçmeleri halinde lüks bir tatil vaat ediliyor. Kampanya, Edinburgh merkezli takıma sponsorluk yapan seyahat şirketi loveholidays tarafından düzenlendi.
Bu kampanya, kulübün maç için ayrılan resmi deplasman kontenjanının 752 koltukla sınırlı olması nedeniyle Hearts taraftarlarının bilet bulmakta yaşadıkları zorluğu kullanıyor. Bu teklifin pek çok Celtic taraftarını potansiyel şampiyonluk kutlamasından uzaklaştırması pek olası olmasa da, reklam panosu Parkhead çevresinde şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Bu, sezonun en önemli maçlarından biri öncesinde deplasman taraftarları için yer açmak amacıyla yapılan neşeli bir girişim olarak değerlendiriliyor.
Sponsor, Hearts’ın tarihi şampiyonluk yarışını destekliyor
Kampanyanın arkasındaki seyahat şirketi, bu tanıtım etkinliğinin tarihi bir lig zaferi peşinde koşan Hearts’a destek gösterisi olarak tasarlandığını açıkça belirtti.
Loveholidays pazarlama müdürü Al Murray şunları söyledi: "Son üç sezondur Hearts'ın yanındayız ve kulüp ile taraftarlarının şu anda eşiğinde olduğu şey gerçekten tarihi bir olay. Mücadeleci takımları desteklemek loveholidays'in DNA'sının bir parçası, bu yüzden böyle bir anda Hearts'ın arkasında durmak bizim için kolay bir karardı. Bordo formalı çocukları sonuna kadar desteklemekten gurur duyuyoruz."
Şampiyonluk yarışı, son günkü heyecan verici hesaplaşmaya uzadı
Bu maç her iki kulüp için de büyük önem taşıyor. Hearts, yenilgiyi önlemesi halinde 66 yıl sonra ilk kez İskoçya şampiyonu olacağını ve yerli ligin zirvesinde uzun süredir devam eden Old Firm hakimiyetine son vereceğini biliyor. Öte yandan Celtic de kendi tarihine yazılacak bir başarıya imza atma fırsatını yakaladı. Glasgow ekibinin galibiyeti, son 15 sezonda 14. lig şampiyonluğunu garantileyecek ve yerli ligdeki bu olağanüstü başarı serisini uzatacak.
Tüm gözler, kader belirleyecek 90 dakikaya çevrilmiş durumda
Dikkatler artık şampiyonluğun belirleneceği sahaya yöneliyor. Hearts teknik direktörü Derek McInnes ve oyuncuları, kulüp tarihine adlarını yazdırmak için gereken sonucu almaya odaklanmış durumda. Hem riskler çok yüksek hem de tüm ülkenin gözü Glasgow’un Doğu Yakası’nda olduğundan, İskoçya Premiership şampiyonluk yarışı sona ererken son haftadaki bu karşılaşma gergin bir öğleden sonra vaat ediyor.