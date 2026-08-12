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Celtic, Real Oviedo'dan Haissem Hassan'ı 9 milyon sterline kadar çıkan bir anlaşmayla transfer etti
Yeni kanat oyuncusunun bonservis bedeli ve anlaşmanın yapısı
Celtic, Hassan'ı dört yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı; kulübün bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. Sky Sports'un haberine göre kulüpler, başlangıç bedeli 6 milyon sterlin olan ve performansa bağlı çeşitli bonuslarla 9 milyon sterline kadar çıkabilecek bir anlaşmaya vardı.
Bu bonus ödemelerinin önemli bir kısmı, Celtic'in bu ayın ilerleyen bölümünde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalması halinde devreye girecek. Hassan, Mısır ile geçirdiği dikkat çekici Dünya Kupası kampanyasının ardından takıma katıldı; bu turnuvada Arjantin'e karşı 3-2 kaybedilen dramatik maçta forma giydi. Kanat oyuncusu, Camilo Duran ve Kasper Hogh'un ardından İskoç ekibinin yaz transfer dönemindeki üçüncü takviyesi oldu.
- Getty Images Sport
Hassan, İskoç şampiyonlarına katılmasının nedenlerini açıkladı
Londra'daki sağlık kontrollerinin ardından Hassan, transferini görüşmek üzere Lennoxtown'a gitti. Kanat oyuncusu, İspanya'da geçirdiği altı yılın ardından İskoç şampiyonuna katılacağı için duyduğu heyecanı dile getirdi. Hassan, CelticPlayer'a konuşarak, "24 yaşında, İspanya'dan ayrılmak için bunun benim adıma doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Orada altı yıl geçirdim" dedi.
"Celtic'in tarihi, tüm büyük oyuncular, taraftarlar ve atmosferle birlikte bunun benim için mükemmel bir an olduğunu düşünüyorum. Büyük bir kulübe, İskoçya'nın en büyük kulübüne katıldığımı biliyorum ve bir sonraki adımı atmayı gerçekten dört gözle bekliyorum." Hassan, İngilizce öğrenmek ve yeni bir futbol tarzı deneyimlemek istediğini de belirtti.
Celtic taraftar kitlesine keyif ve kalite getirmek
Kanat oyuncusu, taraftarı eğlendirmeyi ve takıma yeni bir dinamizm kazandırmayı hedefliyor. Hassan, oyuna yaklaşımını ve taraftarların onun sahadaki performanslarından neler bekleyebileceğini anlattı.
Hassan, "Benim için futbol tamamen keyif almakla ilgili ve ilk görevim stadyuma gelen taraftarlara keyif vermek" dedi. "Futbol açısından bakarsam, bire birleri seven ve takım arkadaşlarıyla kombinasyonlar yapmayı seven yetenekli bir kanat oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Hâlâ sadece 24 yaşındayım ve geliştirmem gereken çok şey var ama umarım kendimin en iyi hâlini gösterebilirim." Hassan, sağ kanada yönelik hedefli bir takviye niteliği taşıyor.
- Getty Images Sport
Celtic ve yeni transferi için sırada ne var?
Şimdi dikkatler, kritik öneme sahip yaklaşan maçlar öncesinde Hassan'ın takıma entegre edilmesine çevrildi. Celtic'in, Hassan'ı perşembe gününden önce kaydettirip gelecek hafta LASK Linz'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçında forma giyme hakkı kazanmasını sağlamak için zamanı var. İç sahada ise kulüp bu hafta sonu Dundee karşısında şampiyonluk unvanını koruma mücadelesine başlayacak; Hassan da ilk maçına çıkmayı ve daha fazla kupa kazanma hedefini ortaya koymayı umacak.
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