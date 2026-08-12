Celtic, Hassan'ı dört yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı; kulübün bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor. Sky Sports'un haberine göre kulüpler, başlangıç bedeli 6 milyon sterlin olan ve performansa bağlı çeşitli bonuslarla 9 milyon sterline kadar çıkabilecek bir anlaşmaya vardı.

Bu bonus ödemelerinin önemli bir kısmı, Celtic'in bu ayın ilerleyen bölümünde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalması halinde devreye girecek. Hassan, Mısır ile geçirdiği dikkat çekici Dünya Kupası kampanyasının ardından takıma katıldı; bu turnuvada Arjantin'e karşı 3-2 kaybedilen dramatik maçta forma giydi. Kanat oyuncusu, Camilo Duran ve Kasper Hogh'un ardından İskoç ekibinin yaz transfer dönemindeki üçüncü takviyesi oldu.