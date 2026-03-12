Getty
Celtic, Martin O'Neill'ın ayrılmasının ardından Tottenham'ın kült kahramanını teknik direktörlük görevine getirmeyi hedefliyor
- AFP
Keane, Parkhead'in en güçlü adayı olarak öne çıkıyor
Keane, geçen sezon Ferencvaros'u Macaristan şampiyonluğuna taşıdıktan ve daha önce Maccabi Tel Aviv ile kupa başarısı yaşadıktan sonra şu anda yüksek bir popülerliğe sahip. The Guardian'a göre, Celtic'in karar vericileri Keane'in 2010 yılında kısa ama unutulmaz bir kiralık dönem geçirdiği kulübe geri dönmeye açık olacağına inanıyor. İskoçya Premiership sezonu sona erene kadar resmi görüşmeler yapılmayacak olsa da, İrlandalı teknik adam kulübün kalıcı teknik direktörlük pozisyonu için en güçlü aday konumunda.
- AFP
O'Neill bayrağı devretmeye hazırlanıyor
Bu hamle, O'Neill'in Celtic'teki ikinci görev süresinin sona ermesine yakın bir zamanda geldi. 74 yaşındaki teknik adam, Wilfried Nancy'nin felaketle sonuçlanan sekiz maçlık görev süresinin ardından kulübü yeniden istikrara kavuşturmak için geri dönmüştü. O'Neill her zaman kısa vadeli bir çözüm olarak düşünülmüştü, ancak potansiyel olarak lig ve kupa ikilisini kazanma yolunda ilerlemeye devam ediyor.
Yaz aylarında beklenen daha geniş çaplı değişikliklerin bir parçası olarak, O'Neill'in şu anki yardımcısı Shaun Maloney'nin üst düzey bir pozisyona geçmesi bekleniyor. Maloney, kulüp yönetimi tarafından çok saygı görüyor ve teknik kadroda, teknik direktörlük koltuğuna kim oturursa otursun, merkezi bir figür olması bekleniyor. Bu geçiş, son transfer stratejileriyle ilgili eleştirilerin ardından büyük bir oyuncu revizyonu geçirmesi beklenen takım için hayati önem taşıyor.
Keane'in hizmetleri için rekabet
Celtic, Keane'in Avrupa'daki son başarıları Birleşik Krallık'taki birçok kulübün dikkatini çektiği için, bu oyuncuyu kadrosuna katmak için bir mücadele vermek zorunda kalabilir. Thomas Frank'ın görevden alınmasının ardından Keane'in Tottenham'a geri döneceği söylentileri çıktı, ancak Igor Tudor'un sonunda kabul ettiği kısa vadeli sözleşmeye ilgi duymadığı bildirildi. Keane şu anda Macaristan'daki görevine odaklanmış durumda. Ferencvaros, ligde zirveyi paylaşıyor ve Avrupa Ligi'nde de rekabet gücünü koruyor.
Celtic yönetimi rekabetin farkında, ancak Glasgow devlerinin cazibesinin Keane'i ikna etmeye yeteceğinden emin. Kulüp, lig lideri Hearts'ın beş puan gerisinde kaldığı bir sezonun ardından uzun vadeli bir projeye ihtiyaç duyuyor.
- Getty Images Sport
Radarda alternatif seçenekler
Keane tercih edilen aday olsa da, Celtic anlaşma gerçekleşmezse diğer isimleri de doğal olarak değerlendirmiştir. Şu anki Galler menajeri Craig Bellamy, Parkhead'de hayranları olsa da, ülkesinin yaklaşan Dünya Kupası play-off'larına katılması nedeniyle durumu karmaşıktır. Ayrıca, Motherwell patronu Jens Berthel Askou, Fir Park'taki etkileyici çalışmalarıyla övgü toplasa da, bazı yönetim kurulu üyeleri onun bu kadar önemli bir baskı artışına hazır olup olmadığı konusunda temkinli davranmaktadır.
Öncelik hala Keane'dir, çünkü İsrail ve Macaristan'da kazandığı başarılarla, beklenen başarıları elde edebileceğini kanıtlamıştır. Celtic, Nancy'nin atanmasının tekrarlanmasını önlemeye kararlıdır ve Keane'in gerekli taktik zekası ve liderlik özelliklerini bir arada barındırdığını düşünmektedir. Yurtiçi sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte, Hoops, O'Neill'in görevinden ayrılmasıyla birlikte yeni teknik direktörün vizyonunu uygulamak için tam bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirebilmesi için hızlı hareket etmeye hazırdır.
