Celtic, Martin O'Neill'ın ayrılmasının ardından Tottenham'ın kült kahramanını teknik direktörlük görevine getirmeyi hedefliyor

Bu hamle, O'Neill'in Celtic'teki ikinci görev süresinin sona ermesine yakın bir zamanda geldi. 74 yaşındaki teknik adam, Wilfried Nancy'nin felaketle sonuçlanan sekiz maçlık görev süresinin ardından kulübü yeniden istikrara kavuşturmak için geri dönmüştü. O'Neill her zaman kısa vadeli bir çözüm olarak düşünülmüştü, ancak potansiyel olarak lig ve kupa ikilisini kazanma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Yaz aylarında beklenen daha geniş çaplı değişikliklerin bir parçası olarak, O'Neill'in şu anki yardımcısı Shaun Maloney'nin üst düzey bir pozisyona geçmesi bekleniyor. Maloney, kulüp yönetimi tarafından çok saygı görüyor ve teknik kadroda, teknik direktörlük koltuğuna kim oturursa otursun, merkezi bir figür olması bekleniyor. Bu geçiş, son transfer stratejileriyle ilgili eleştirilerin ardından büyük bir oyuncu revizyonu geçirmesi beklenen takım için hayati önem taşıyor.