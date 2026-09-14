Getty Images Sport
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Celtic kaptanı Callum McGregor, Rangers'a karşı alınan kötü yenilginin ardından takımını bireylerden oluşan bir ekip olarak sert sözlerle eleştirdi
Berbat bir yenilginin sert değerlendirmesi
Celtic, pazar günü ezeli rakibi karşısında baştan sona oyunun dışında kaldı ve bu durum McGregor'un takım içindeki ciddi uyum eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmesine yol açtı. Maçın ardından Sky Sports'a konuşan orta saha oyuncusu, Ibrox'ta aldıkları üç gollü yenilginin sert gerçeğini değerlendirirken sözünü sakınmadı.
"Bu biz değildik. İki takım arasındaki fark, bir tarafta bir takım görmeniz, diğer tarafta ise bireylerden oluşan bir takım görmenizdi," dedi McGregor. Rangers'ın birlik içinde hareket eden bir ekip olduğunu vurgulayan oyuncu, kendi takım arkadaşlarının ise kritik çeyrek final eşleşmesinde birlikte işlemeyi tamamen başaramadığını ifade etti.
- Getty Images Sport
Savunmadaki hatalar ve çaba eksikliği
McGregor, özellikle savunmadaki çalışma temposunun eksikliğinden büyük hayal kırıklığı yaşadı ve oyuncuların sadece top kendilerindeyken oyuna katılmak istediğini belirtti. "Kendi bildiğini yapan bireylerden oluşan bir takım gibi göründük; topu aldığımızda oynamayı seviyoruz ama top bizde değilken koşmayı pek istemiyoruz, [oysa] buraya geldiğinizde yapamayacağınız şey tam da bu" diye açıkladı.
Kaptan, Ibrox'ta ayakta kalmanın sahadaki herkesin azami bağlılığını gerektirdiğini açıkça belirtip şunu ekledi: "Altı oyuncuyla savunma yapamazsınız, bu imkânsız."
Tekrarlayan bir Avrupa çöküşü örüntüsü
Bu iç saha hayal kırıklığı, Celtic'in kısa süre önce Şampiyonlar Ligi elemelerinde büyük bir toplam skor avantajını kaybedip elenmesiyle yaşadığı bir diğer önemli savunma çöküşünün hemen ardından geldi. İskoç ekibi, Avusturya temsilcisi LASK karşısında ilk maçta 3-0'lık bir avantaja sahipti, ancak rövanşta 5-1 mağlup olarak toplamda 5-4'lük skorla elendi. Bir başka ağır yenilgi korkusuna değinen McGregor, maç sırasında Cameron Carter-Vickers ve Liam Scales'e verdiği talimatları açıkladı. "Kesinlikle dört ve beş gol yemek istemezsiniz. Goller gelmeye başlar başlamaz Cameron Carter-Vickers ve Liam Scales'e 'artık gol yok' diyorum" itirafında bulundu.
- Getty Images Sport
Hoops için sırada ne var?
Celtic'in bu art arda gelen hayal kırıklıkları üzerinde durmaya vakti yok, çünkü önümüzdeki günlerde zorlu bir fikstür onları bekliyor. Kulüp, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edecek, ardından pazar günü İskoç Premiership'te Celtic Park'ta Rangers'a karşı iç sahada hemen bir rövanş maçına çıkacak.
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