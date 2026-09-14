McGregor, özellikle savunmadaki çalışma temposunun eksikliğinden büyük hayal kırıklığı yaşadı ve oyuncuların sadece top kendilerindeyken oyuna katılmak istediğini belirtti. "Kendi bildiğini yapan bireylerden oluşan bir takım gibi göründük; topu aldığımızda oynamayı seviyoruz ama top bizde değilken koşmayı pek istemiyoruz, [oysa] buraya geldiğinizde yapamayacağınız şey tam da bu" diye açıkladı.

Kaptan, Ibrox'ta ayakta kalmanın sahadaki herkesin azami bağlılığını gerektirdiğini açıkça belirtip şunu ekledi: "Altı oyuncuyla savunma yapamazsınız, bu imkânsız."