Daily Record'un haberine göre Keane, Parkhead'de teknik direktörlük görevini üstlenme olasılığını görüşmek üzere Londra'da Celtic yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. 2010 yılında futbolcu olarak kulüpte verimli bir kiralık dönem geçiren 45 yaşındaki Keane, bu görevi üstlenmeye istekli ve İskoç şampiyonunun geleceğine dair vizyonunu şimdiden ortaya koydu.

Celtic, deneyimli O'Neill ile devam mı edeceği yoksa yeni bir yöne mi yöneleceği konusunda karar vermeye çalışırken, şu anda hassas bir yönetim sürecinden geçiyor.

O'Neill, Wilfried Nancy'nin "felaket" olarak nitelendirilen görev süresinin ardından takımı yeniden rayına oturtmak için geri döndü ve sezonun son gününde kulübü lig şampiyonluğuna taşıdı, ancak uzun vadeli geleceği yaklaşan görüşmelere bağlı.