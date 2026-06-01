Celtic'in yeni teknik direktörü kim olacak? Martin O'Neill'in yerine geçmesi için görüşmeler süren eski Liverpool forveti, teknik kadroya eski yıldızları da dahil etmek istiyor
Keane, Parkhead'e dönüşü için gündeme geldi
Daily Record'un haberine göre Keane, Parkhead'de teknik direktörlük görevini üstlenme olasılığını görüşmek üzere Londra'da Celtic yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. 2010 yılında futbolcu olarak kulüpte verimli bir kiralık dönem geçiren 45 yaşındaki Keane, bu görevi üstlenmeye istekli ve İskoç şampiyonunun geleceğine dair vizyonunu şimdiden ortaya koydu.
Celtic, deneyimli O'Neill ile devam mı edeceği yoksa yeni bir yöne mi yöneleceği konusunda karar vermeye çalışırken, şu anda hassas bir yönetim sürecinden geçiyor.
O'Neill, Wilfried Nancy'nin "felaket" olarak nitelendirilen görev süresinin ardından takımı yeniden rayına oturtmak için geri döndü ve sezonun son gününde kulübü lig şampiyonluğuna taşıdı, ancak uzun vadeli geleceği yaklaşan görüşmelere bağlı.
Hırslı bir teknik ekip açıklandı
Adaylığını güçlendirmek amacıyla Keane, İskoç futbolunda köklü bir geçmişe sahip bir teknik ekip kurmayı önerdi. Önerilen kadroda eski Celtic kaptanı Scott Brown, şu anki Celtic B takımı teknik direktörü Jonny Hayes ve eski Aberdeen teknik direktörü Stephen Glass yer alıyor.
Keane'in Ferencvaros'taki son görevinde yardımcısı olarak görev yapan Glass, bu potansiyel düzenlemede hayati bir bağlantı olarak görülüyor.
Keane, Celtic Park'ta Brown ile kısa bir süre birlikte oynamıştı, ancak bu teklifin arkasındaki itici güç, Glass ile eski Hoops kaptanı arasındaki bağdır. Glass, Brown'ı Glasgow'dan ayrılıp Aberdeen'de oyuncu-koç olarak görev alması için ikna etmesiyle tanınır ve grup hâlâ yakın ilişkilerini sürdürmektedir. Brown ve Hayes, UEFA Pro Lisans çalışmaları kapsamında kısa süre önce Budapeşte'de Keane ve Glass'ı ziyaret etmiştir.
Yönetim Kurulu, O'Neill konusunda zor bir kararın eşiğinde
Keane projesini aktif bir şekilde tanıtmaya çalışırken, Celtic yönetimi öncelikle O'Neill ile ilgili durumu çözmelidir. 74 yaşındaki teknik adam, kulüpte geçirdiği iki dönemde toplam dokuz kupa kazanmış olması nedeniyle taraftarlar arasında hâlâ büyük bir favori konumundadır. Yönetim, iki kupa kazanan teknik direktörün bir sezon daha görevde kalmaya hazır olup olmadığını O'Neill ile görüşecek.
O'Neill görev süresini uzatırsa, Mark Fotheringham ve Shaun Maloney'i kadrosunda tutması bekleniyor. Ancak Maloney, saha kenarında kalmak yerine "yukarı çıkmayı" tercih ettiği için "spor direktörü/futbol direktörü pozisyonu için adaylar arasında" olduğu yönündeki haberlerin ortaya çıkmasının ardından farklı bir göreve geçebilir.
Görevlendirme baskısı
Nancy döneminin ardından ortaya çıkan tartışmaların ardından, Celtic yönetimi bu atamayı doğru bir şekilde gerçekleştirmek için büyük baskı altında. Keane, Maccabi Tel Aviv ile İsrail'de şampiyonluklar ve Ferencvaros ile Macaristan'da kupa kazanarak etkileyici bir teknik direktörlük özgeçmişi oluşturmuş olsa da, İsrail'deki önceki görevi nedeniyle olası ataması taraftar kitlesinin bazı kesimlerinde "hoşnutsuzluk" uyandırdı.
Teknik direktör arayışları sonuçlanana kadar kulübün transfer faaliyetleri şu anda durma noktasına gelmiştir. Transfer ekibi, transfer hedeflerinin kısa listesini oluşturmaya başlamıştır ancak yeni teknik direktör göreve başlayana kadar hiçbir transferi gerçekleştirmeyecektir.