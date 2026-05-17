Celtic'in şampiyonluğunun ardından polis, "kabul edilemez düzeyde şiddet" olaylarını soruşturuyor; olayda polis memurları yaralandı ve Hearts oyuncuları "rahatsız edici" bir duruma düştü
Şiddet, Glasgow'daki şampiyonluk kutlamalarını gölgeledi
Glasgow’un Trongate bölgesinde kalabalığı kontrol altına almaya çalışan polis memurlarının yaralanmasının ardından İskoçya Polisi, futbol yetkilileri ve yerel yönetimle “acil görüşmeler” yapılması çağrısında bulundu. Cumartesi öğleden sonra, kulübün İskoçya Premier Ligi’ndeki son başarısını kutlamak üzere yaklaşık 3.000 Celtic taraftarı şehir merkezinde toplandı, ancak akşam ilerledikçe ortam gerginleşti.
Yetkililer, toplanma sırasında tıbbi bir acil duruma müdahale etmeye çalışan memurlara cam şişeler ve diğer nesnelerin atıldığını doğruladı. Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Sutherland, bu davranıştan duyduğu derin endişeyi dile getirerek şunları söyledi: “Kamu güvenliğini artırmak, kargaşayı azaltmak ve bunun tekrar yaşanmasını önlemek için Celtic, İskoç futbol yetkilileri ve Glasgow Belediye Meclisi dahil diğer paydaşlarla acil görüşmeler yapılması gerekiyor.”
Polis, memurlara yönelik saldırıları kınadı
Kargaşanın boyutu, kolluk kuvvetlerinden sert bir tepki gördü; yetkililer, Celtic Park’ta 3-1’lik galibiyetin ardından tanık olunan antisosyal davranışların görmezden gelinmeyeceğini vurguladı. Zaten yol kapatmalarının uygulandığı Trongate bölgesine önemli miktarda kaynak sevk edildi, ancak yoğun polis varlığı ve önceden yapılan hazırlıklara rağmen durum daha da kötüleşti.
Sutherland, "Bir kez daha kabul edilemez düzeyde şiddet ve antisosyal davranışlara tanık olduk ve sonuçlarıyla başa çıkmak İskoçya Polisi memurlarına kaldı" diye ekledi. "Saldırıya uğramak işin bir parçası değildir ve ne yazık ki birçoğu yaralandı. Tanık olunan suç davranışlarının düzeyi, özellikle de memurlarımıza yönelik düşmanlık, kesinlikle kabul edilemez ve tolere edilemez. Olaya karışanlar, kimliklerinin tespit edilip tutuklanacaklarından hiç şüphe duymamalıdır."
Hearts oyuncuları saha işgalinin yarattığı kargaşanın ortasında kaldı
Sorunlar şehir merkeziyle sınırlı kalmadı; Celtic Park’ta yaşanan kitlesel saha işgalinin ardından maç “kaotik” bir şekilde sona erdi. Martin O’Neill’in takımı şampiyonluk için gerekli puanları garantilediğinde, binlerce taraftar güvenlik çitlerini aşarak Hearts oyuncularını ve teknik ekibini aceleyle saha dışına çıkarmaya zorladı; bu olaylar geniş çapta kınandı.
Hearts, maçın ardından, karışıklık sırasında personelinin hedef alındığına dair haberlere değinen sert bir açıklama yayınladı. Edinburgh kulübü, "Hem sahada hem de başka yerlerde oyuncularımıza ve personelimize yönelik ciddi fiziksel ve sözlü taciz haberleri son derece rahatsız edici. Bu konuyu kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz ve İskoçya Polisi ile görüşüyoruz. Şu anda, oyuncularımızın ve personelimizin böyle bir duruma maruz kalmasının tamamen kabul edilemez olduğunu belirtmekten başka bir yorumda bulunmayacağız" dedi.
Mülkiyet kayıtlarında acil reform çağrısı
Kutlamaların ardından Glasgow sokakları çöp ve yeşil-beyaz renkli atıklarla doldu, ancak asıl odak noktası, durumun bu kadar çığırından çıkmasına neden olan güvenlik eksiklikleri olmaya devam ediyor. İskoçya Polisi daha önce Celtic’i resmi bir kutlama için yeterli önlemleri almamakla suçlamış ve bunun Trongate’de kendiliğinden oluşan ve kötü yönetilen bir kalabalığa yol açtığını belirtmişti.
Kulüp, maçın sonuna ilişkin resmi açıklamasında şunları ekledi: "Saha işgali kaotik bir sonuca yol açtı ve maçın bitip bitmediğini kimse bilmiyor gibiydi." İskoçya Polisi, şampiyonluğun getirdiği coşkunun spor başarısını gölgelemeye devam etmesi üzerine, Parkhead'deki son dakikalarda belirli oyuncuların saldırıya uğrayıp uğramadığını belirlemek için Hearts ile doğrudan görüşme yaptığını doğruladı.