Kargaşanın boyutu, kolluk kuvvetlerinden sert bir tepki gördü; yetkililer, Celtic Park’ta 3-1’lik galibiyetin ardından tanık olunan antisosyal davranışların görmezden gelinmeyeceğini vurguladı. Zaten yol kapatmalarının uygulandığı Trongate bölgesine önemli miktarda kaynak sevk edildi, ancak yoğun polis varlığı ve önceden yapılan hazırlıklara rağmen durum daha da kötüleşti.

Sutherland, "Bir kez daha kabul edilemez düzeyde şiddet ve antisosyal davranışlara tanık olduk ve sonuçlarıyla başa çıkmak İskoçya Polisi memurlarına kaldı" diye ekledi. "Saldırıya uğramak işin bir parçası değildir ve ne yazık ki birçoğu yaralandı. Tanık olunan suç davranışlarının düzeyi, özellikle de memurlarımıza yönelik düşmanlık, kesinlikle kabul edilemez ve tolere edilemez. Olaya karışanlar, kimliklerinin tespit edilip tutuklanacaklarından hiç şüphe duymamalıdır."