Tarihinden aldığı ilhamın ötesinde, Celtic FC’nin tamamen yeni iç saha forması, tasarımın temelini oluşturan ikonik yeşil-beyaz yatay çizgileriyle kulübün kendine özgü kimliğine sadık kalıyor. Klasik görünüm; omuzlar boyunca uzanan delikli üç çizgi ile bakış açısına göre görünümü değişen, ısıyla uygulanmış lentiküler logo ve arma gibi ince modern detaylarla zenginleşiyor. Bu özel dokunuşlar, geleneğinden uzaklaşmadan formaya daha çağdaş bir görünüm kazandırıyor.

Genel tasarım sade ve kulübün köklü geçmişinden besleniyor. Lizbon Aslanları döneminin yalınlığını bilinçli olarak yansıtırken, özenle işlenmiş kumaş dokuları ve özel olarak tasarlanmış havalandırma bölgeleri de tasarıma kusursuz biçimde entegre ediliyor. Ortaya, nostalji ile yeniliği dengeleyen ve futbol tarihinin en ikonik takımlarından birine modern bir saygı duruşu niteliği taşıyan bir forma çıkıyor.







