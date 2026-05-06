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Celtic 2026-27 home kitadidas
Renuka Odedra
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Celtic'in 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan forma görüntüleri ve fiyatlar

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KITS
Celtic
Celtic
Premiership

Celtic'in tarihi Lizbon Aslanları'na gönderme yapan yeni 2026-27 iç saha forması tanıtıldı.

Bekleyiş sona erdi. Celtic FC, 2026-27 sezonu iç saha formasını resmen tanıttı. Adidas, tasarımda kulüp tarihinin en iyi takımlarından birinden ilham aldı. Celtic'in efsanevi Lizbon kadrosuna ve 1966-67 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandığı tarihî başarısına saygı duruşunda bulunan yeni forma, kulübün ikonik kimliğini modern performans teknolojisiyle buluşturuyor.

Celtic'in 2026-27 sezonu iç saha forması hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın: çıkış tarihi, fiyatı, sızıntıları ve tasarım detayları.

  • Celtic FC Home kitadidas

    Celtic'in 2026-27 sezonu iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Tarihinden aldığı ilhamın ötesinde, Celtic FC’nin tamamen yeni iç saha forması, tasarımın temelini oluşturan ikonik yeşil-beyaz yatay çizgileriyle kulübün kendine özgü kimliğine sadık kalıyor. Klasik görünüm; omuzlar boyunca uzanan delikli üç çizgi ile bakış açısına göre görünümü değişen, ısıyla uygulanmış lentiküler logo ve arma gibi ince modern detaylarla zenginleşiyor. Bu özel dokunuşlar, geleneğinden uzaklaşmadan formaya daha çağdaş bir görünüm kazandırıyor.

    Genel tasarım sade ve kulübün köklü geçmişinden besleniyor. Lizbon Aslanları döneminin yalınlığını bilinçli olarak yansıtırken, özenle işlenmiş kumaş dokuları ve özel olarak tasarlanmış havalandırma bölgeleri de tasarıma kusursuz biçimde entegre ediliyor. Ortaya, nostalji ile yeniliği dengeleyen ve futbol tarihinin en ikonik takımlarından birine modern bir saygı duruşu niteliği taşıyan bir forma çıkıyor.



  • Celtic Away kit 2026-27adidas

    Celtic'in 2026-27 sezonu deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    adidas, deplasman formasında 90'lar nostaljisine yönelerek şu anda markanın seçkin yaşam tarzı tasarımlarına ayrılmış olan klasik Trefoil logosunu geri getiriyor. Formada siyah ve derin, soluk bir koyu yeşil tonunda dikey çizgiler yer alıyor. Çizgilerin kenarlarındaki zikzak desen ise eski adidas Originals ayakkabı kutularında görülen tasarımı yansıtıyor.


  • Celtic 2026-27 kit adidas

    Celtic'in 2026-27 sezonu üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü forma, Lizbon’un mimarisinden ve çini işçiliğinden ilham alan serinin belki de en sanatsal parçası. Kırık beyaz veya krem rengi zemin, mozaik tarzı grafik desene tuval görevi görüyor. Bu desen, kupanın kazanıldığı Estádio Nacional’in dışındaki ünlü azulejo çinilerine doğrudan bir saygı duruşu niteliğinde. Kollardaki altın sarısı ve koyu yeşil şeritler formaya zarif bir dokunuş katıyor.


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