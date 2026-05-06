Bekleyiş sona erdi. Celtic FC, 2026-27 sezonu iç saha formasını resmen tanıttı. Adidas, tasarımda kulüp tarihinin en iyi takımlarından birinden ilham aldı. Celtic'in efsanevi Lizbon kadrosuna ve 1966-67 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandığı tarihî başarısına saygı duruşunda bulunan yeni forma, kulübün ikonik kimliğini modern performans teknolojisiyle buluşturuyor.
Celtic'in 2026-27 sezonu iç saha forması hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın: çıkış tarihi, fiyatı, sızıntıları ve tasarım detayları.