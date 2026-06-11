Celtic, iki kupa kazanan Martin O'Neill'i kalıcı teknik direktör olarak atadı

Martin, Celtic’teki kariyeri boyunca kulübe şimdiden dokuz büyük başarı kazandırdı; bunlara, geçen ay elde edilen unutulmaz lig ve İskoçya Kupası çifti kapsamında Celtic’in üst üste beşinci lig şampiyonluğu da dahildir. Kulüpteki başarıları eşsizdir; 2001’deki ilk sezonunda Celtic’e 32 yıl sonra ilk kez üçlü kupayı kazandırmış ve 2003’te Seville’de oynanan UEFA Kupası finaline tarihi bir serüvenle ulaşmıştır.

Geçen sezon, O'Neill'in şimdiye kadarki en iyi taktiksel performanslarından birini sergilediği bir sezon oldu. O'Neill, ligin son yedi maçını kazanarak kulübü 56. Premiership şampiyonluğuna taşıdı. Ardından, dördüncü ve Celtic'in 43. İskoçya Kupası zaferini elde ederek İskoç futbol tarihinin en muhteşem finallerinden birine imza attı.