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Celtic, iki kupa kazanan Martin O'Neill'i kalıcı teknik direktör olarak atadı
Parkhead'de kalıcı bir çözüm
Kuzey İrlandalı teknik adam, bir yıllık opsiyon içeren bir yıllık sözleşmeyi imzaladı; bu hamle, yönetim kurulunun kulübün son dönemdeki üstünlüğünü sürdürme konusundaki yeteneğine duyduğu tam güveni gösteriyor.
Bu karar, Celtic'in O'Neill'in rehberliğinde Hearts'ı geride bırakarak Premiership şampiyonluğunu kazanmasının ardından geldi ve O'Neill'in Hoops için modern bir ikon olarak statüsünü pekiştirdi. Geleceğini güvence altına alan Celtic, İskoç futbolunun zirvesindeki yerini dramatik bir şekilde koruduğu bir sezonu daha da ileriye taşımak için istikrarı sağlamış oldu.
- Getty Images Sport
Tarihi bir mirasın üzerine inşa etmek
Martin, Celtic’teki kariyeri boyunca kulübe şimdiden dokuz büyük başarı kazandırdı; bunlara, geçen ay elde edilen unutulmaz lig ve İskoçya Kupası çifti kapsamında Celtic’in üst üste beşinci lig şampiyonluğu da dahildir. Kulüpteki başarıları eşsizdir; 2001’deki ilk sezonunda Celtic’e 32 yıl sonra ilk kez üçlü kupayı kazandırmış ve 2003’te Seville’de oynanan UEFA Kupası finaline tarihi bir serüvenle ulaşmıştır.
Geçen sezon, O'Neill'in şimdiye kadarki en iyi taktiksel performanslarından birini sergilediği bir sezon oldu. O'Neill, ligin son yedi maçını kazanarak kulübü 56. Premiership şampiyonluğuna taşıdı. Ardından, dördüncü ve Celtic'in 43. İskoçya Kupası zaferini elde ederek İskoç futbol tarihinin en muhteşem finallerinden birine imza attı.
O’Neill yeni sözleşmeye tepki gösterdi
Duyurunun ardından konuşan O’Neill, Glasgow’un dev kulübüyle yoluna devam etmekten duyduğu gururu dile getirdi. “Celtic’in teknik direktörü olarak görevime devam etmek benim için bir kez daha büyük bir ayrıcalık. Geçen sezon hepimizin hafızasında uzun süre yer edecek ve bu başarının bir parçası olmak, o günler gibi daha nice günler için tekrar çalışmak ve taraftarlarımıza o anları yaşatmak için içimdeki arzuyu büyük ölçüde artırdı,” dedi.
"Elbette, bunların hiçbiri oyuncular ve teknik ekip olmadan başarılabilirdi. Bu fırsatı değerlendirerek, sezonun sonunda lig ve kupa ikilisini kazanmak için gösterdikleri odaklanma, kararlılık ve yeteneklerinden dolayı onlara teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de beni geri çağırarak bu fırsatı tekrar verdikleri için Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum."
- Getty Images Sport
Gelecekteki başarıya odaklanmak
Kalıcı olarak göreve getirilmesinin ardından yapılan kutlamalara rağmen, teknik direktör asıl zorlu işin şimdi başladığını hemen vurguladı. O'Neill, Celtic Park'taki bitmek bilmeyen beklentilere dikkat çekerek, "Elbette Celtic'in geçmiş başarılarına asla güvenip rehavete kapılamayacağımızı biliyoruz; bu nedenle önümüzdeki sezon kulübümüz ve taraftarlarımız için yeniden başarılar elde etmek amacıyla hep birlikte ilerlemeyi hedefliyoruz," diye açıkladı.
Görev süresi boyunca kendisine destek veren tutkulu taraftar kitlesine seslenen O'Neill, sözlerini şöyle tamamladı: “Taraftarlarımıza sürekli destekleri için teşekkür ederim, bu bizim için her şey demek. Gelecek sezon Celtic Park'a geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bir araya gelip, taraftarlarımızın desteğine layık bir başarıyı onlara sunmak için yeniden çaba göstereceğiz.” Teknik direktörlük sorunu çözüldükten sonra Celtic, şimdi dikkatini transferlere ve ulusal şampiyonluklarını korumaya çeviriyor.