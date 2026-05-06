Celtic 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

Celtic FC’nin yeni 2026-27 iç saha forması, 14 Mayıs Perşembe gününden itibaren Adidas ve kulübün resmi kanalları üzerinden satışa sunulacak.

Tarihi esin kaynağının ötesinde, yepyeni Celtic FC iç saha forması, tasarımın temelini oluşturan ikonik yeşil-beyaz çizgilerle kulübün kendine özgü kimliğine sadık kalıyor.

Adidas, omuzlar boyunca uzanan delikli üç şerit ve açıya göre görünümü değişen lentiküler ısı ile uygulanan logo ve arma gibi ince modern detaylarla klasik görünümü bir üst seviyeye taşıyor. Bu birinci sınıf detaylar, gelenekten sapmadan forma daha çağdaş bir hava katıyor.

Genel estetik, temiz ve mirasa dayalıdır; Lisbon Lions döneminin sadeliğini kasıtlı olarak yansıtmaktadır. Aynı zamanda, rafine kumaş dokuları ve özel olarak tasarlanmış havalandırma bölgeleri, tasarıma kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir. Sonuç, nostalji ile yeniliği dengeleyen, futbol tarihinin en ikonik takımlarından birine modern bir övgü niteliğinde bir formadır.

Resmi fiyat henüz onaylanmadı, ancak orijinal versiyonun diğer premium elit formalarla aynı fiyat aralığında satılması bekleniyor. En üst düzey performans için tasarlanan forma, daha iyi havalandırma için CLIMACOOL+ teknolojisinin yanı sıra, oyuncuları ve taraftarları serin ve rahat tutmak için teri emen ve çabuk kuruyan malzemeler içeriyor.