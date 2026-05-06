Celtic 2026-27 home kit
Renuka Odedra

Celtic 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

Tarihi "Lizbon Aslanları"na atıfta bulunan yeni Celtic 2026-27 iç saha forması tanıtıldı.

Bekleyiş sona erdi. Celtic FC, 2026-27 sezonuna ait iç saha formalarını resmi olarak tanıttı; Adidas, bu tasarımda kulübün tarihindeki en efsanevi takımlarından birinden ilham aldı. Efsanevi “Lizbon Aslanları”na ve onların 1966-67 sezonunda kazandıkları tarihi Avrupa Kupası zaferine saygı duruşunda bulunan yeni forma, “Hoops”un ikonik kimliğini modern performans teknolojisiyle birleştiriyor.

GOAL, Celtic'in 2026-27 iç saha forması hakkında bilmeniz gereken her şeyi, çıkış tarihi, fiyat, sızan bilgiler ve tasarım detayları dahil olmak üzere sizlere aktarıyor.

    Celtic 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Celtic FC’nin yeni 2026-27 iç saha forması, 14 Mayıs Perşembe gününden itibaren Adidas ve kulübün resmi kanalları üzerinden satışa sunulacak.

    Tarihi esin kaynağının ötesinde, yepyeni Celtic FC iç saha forması, tasarımın temelini oluşturan ikonik yeşil-beyaz çizgilerle kulübün kendine özgü kimliğine sadık kalıyor.

    Adidas, omuzlar boyunca uzanan delikli üç şerit ve açıya göre görünümü değişen lentiküler ısı ile uygulanan logo ve arma gibi ince modern detaylarla klasik görünümü bir üst seviyeye taşıyor. Bu birinci sınıf detaylar, gelenekten sapmadan forma daha çağdaş bir hava katıyor.

    Genel estetik, temiz ve mirasa dayalıdır; Lisbon Lions döneminin sadeliğini kasıtlı olarak yansıtmaktadır. Aynı zamanda, rafine kumaş dokuları ve özel olarak tasarlanmış havalandırma bölgeleri, tasarıma kusursuz bir şekilde entegre edilmiştir. Sonuç, nostalji ile yeniliği dengeleyen, futbol tarihinin en ikonik takımlarından birine modern bir övgü niteliğinde bir formadır.

    Resmi fiyat henüz onaylanmadı, ancak orijinal versiyonun diğer premium elit formalarla aynı fiyat aralığında satılması bekleniyor. En üst düzey performans için tasarlanan forma, daha iyi havalandırma için CLIMACOOL+ teknolojisinin yanı sıra, oyuncuları ve taraftarları serin ve rahat tutmak için teri emen ve çabuk kuruyan malzemeler içeriyor.

  • Celtic 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Deplasman forması için adidas’ın, şu anda markanın seçkin yaşam tarzı tasarımlarına özel olan klasik Trefoil logosunu geri getirerek 90’ların nostaljisine yönelmesi bekleniyor. Sızan renk varyantında siyah ve koyu soluk yeşil renklerde dikey çizgiler yer alıyor.

    Bu formanın benzersiz bir detayı, çizgilerin kenarlarında bulunan zikzak desenidir; bu desen, eski adidas Originals ayakkabı kutularında görülen tasarımı yansıtmaktadır. Forma, klasik V yakalı ve yakanın iç kısmında gizlenmiş özel bir sembolle tamamlanarak koleksiyon parçası statüsünü daha da pekiştiriyor.

    Deplasman forması genellikle iç saha formasından kısa bir süre sonra piyasaya sürülür, bu da 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında piyasaya çıkması muhtemel olduğu anlamına geliyor. Fiyatların iç saha formasıyla aynı olması bekleniyor; standart replika formaların fiyatı 80-90 sterlin civarında, orijinal versiyonların fiyatı ise 120-130 sterlin civarında olacak.

  • Celtic 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü forma, Lizbon’un mimarisi ve çini işçiliğinden ilham alan, belki de bu serinin en sanatsal parçasıdır. Formanın, mozaik tarzı grafik desenin zeminini oluşturan kirli beyaz veya krem rengi bir tabanı olduğu belirtiliyor.

    Bu desen, kupanın kazanıldığı Estádio Nacional'ın dışında bulunan ünlü azulejo çinilerine doğrudan bir saygı duruşu niteliğinde. Kollarda altın ve koyu yeşil süslemeler ve sofistike bir renk

    Tüm erken sızıntılarda olduğu gibi, logoların ve süsleme detaylarının nihai konumları, piyasaya sürülmeden önce hala değişebilir. paleti ile bu forma, saha içinde olduğu kadar saha dışında da aynı derecede şık görünen bir yaşam tarzı ürünü olarak konumlandırılıyor.