Celtic kit Getty Images
Renuka Odedra

Çeviri:

Celtic 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Celtic'in 2026-27 sezonu ilk forması sızdırıldı: tasarımlar, renkler ve detaylar

Celtic'in 2026-27 sezon formaları hakkında bilmeniz gereken her şey: sızan tasarımlar, renk seçenekleri ve beklenen çıkış tarihleri dahil.

Önemli: Bu formaların hiçbiri henüz kulüp veya üretici tarafından resmi olarak onaylanmamıştır. Tüm detaylar sızıntılara ve erken bilgilere dayanmaktadır, bu nedenle nihai tasarımlar hala değişebilir.

GOAL, Kasper Schmeichel, Kieran Tierney ve Benjamin Nygren gibi oyuncuların önümüzdeki sezonda giyecekleri formaları inceliyor...

  • Celtic 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Celtic’in 2026/27 sezonu iç saha forması için sızan tasarımlar, 1967 Avrupa Kupası zaferinin 60. yıldönümü gibi devasa bir dönüm noktasına odaklanıyor. adidas, "Lizbon Aslanları"na doğrudan saygı duruşunda bulunan, miras temalı bir koleksiyonla elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı görünüyor. 

    Üç formanın da en önemli özelliği, söylentilere göre özel baskı bir yıldönümü amblemi. Bu süslü, dairesel amblemin altın nakışlarla süslendiği ve Estádio Nacional'da oynanan tarihi finalin yapıldığı yere atıfta bulunan Portekizce "60º Aniversário" ifadesini içerdiği bildiriliyor.

    Ev sahibi forması, geleneksel yeşil ve beyaz şeritleri korurken, birinci sınıf altın rengi detaylarla görünümünü bir üst seviyeye taşıyor. Sızan bilgilere göre adidas logosu, amblemin üzerindeki ikonik yıldız ve hatta sponsor logosu bile kutlama ruhuna uygun altın renginde olacak. Genel estetik, 2017-18 "50. Yıl Dönümü" formalarının modern ve rafine bir versiyonu gibi görünüyor; temiz çizgiler ve şeritlerin içindeki daha ince kumaş dokusu, formaya yüksek kaliteli, klasik bir his katıyor.

    Önceki lansman döngüleri takip edilirse, iç saha forması muhtemelen sezon öncesi dönemden önce, 2026 yılının Mayıs ve Haziran ayları arasında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma son yıllara paralel olacak ve replika versiyonların yaklaşık 80-90 sterlin, orijinal oyuncu versiyonlarının ise 120-130 sterlin civarında olması bekleniyor.

  • Celtic 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Deplasman forması için adidas’ın, şu anda markanın seçkin yaşam tarzı tasarımlarına özel olan klasik Trefoil logosunu geri getirerek 90’ların nostaljisine yönelmesi bekleniyor. Sızan renk varyantında siyah ve koyu soluk yeşil renklerde dikey çizgiler yer alıyor.

    Bu formadaki benzersiz bir detay, çizgilerin kenarlarında bulunan zikzak desenidir; bu desen, eski adidas Originals ayakkabı kutularında görülen tasarımı yansıtmaktadır. Forma, klasik V yakalı ve yakanın iç kısmında gizlenmiş özel bir sembolle tamamlanarak koleksiyon parçası statüsünü daha da pekiştiriyor.

    Deplasman forması genellikle iç saha formasından kısa bir süre sonra piyasaya sürülür, bu da 2026 yılının Haziran-Temmuz aylarında piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Fiyatların iç saha formasıyla aynı olması bekleniyor; standart replikaların fiyatı 80-90 sterlin civarında, orijinal versiyonların fiyatı ise 120-130 sterlin civarında olacak.

  • Celtic 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Üçüncü forma, Lizbon’un mimarisi ve çini işçiliğinden ilham alan, belki de bu serinin en sanatsal parçasıdır. Formanın, mozaik tarzı grafik desenin zeminini oluşturan kirli beyaz veya krem rengi bir tabanı olduğu belirtiliyor.

    Bu desen, kupanın kazanıldığı Estádio Nacional'ın dışında bulunan ünlü azulejo çinilerine doğrudan bir saygı duruşu niteliğinde. Kollarda altın ve koyu yeşil süslemeler ve sofistike bir renk

    Tüm erken sızıntılarda olduğu gibi, logoların ve süslemelerin nihai konumları, piyasaya sürülmeden önce hala değişebilir. paleti ile bu forma, saha içinde olduğu kadar saha dışında da şık görünen bir yaşam tarzı ürünü olarak konumlandırılıyor.