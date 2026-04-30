Celtic 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

Celtic’in 2026/27 sezonu iç saha forması için sızan tasarımlar, 1967 Avrupa Kupası zaferinin 60. yıldönümü gibi devasa bir dönüm noktasına odaklanıyor. adidas, "Lizbon Aslanları"na doğrudan saygı duruşunda bulunan, miras temalı bir koleksiyonla elinden gelenin en iyisini yapmaya kararlı görünüyor.

Üç formanın da en önemli özelliği, söylentilere göre özel baskı bir yıldönümü amblemi. Bu süslü, dairesel amblemin altın nakışlarla süslendiği ve Estádio Nacional'da oynanan tarihi finalin yapıldığı yere atıfta bulunan Portekizce "60º Aniversário" ifadesini içerdiği bildiriliyor.

Ev sahibi forması, geleneksel yeşil ve beyaz şeritleri korurken, birinci sınıf altın rengi detaylarla görünümünü bir üst seviyeye taşıyor. Sızan bilgilere göre adidas logosu, amblemin üzerindeki ikonik yıldız ve hatta sponsor logosu bile kutlama ruhuna uygun altın renginde olacak. Genel estetik, 2017-18 "50. Yıl Dönümü" formalarının modern ve rafine bir versiyonu gibi görünüyor; temiz çizgiler ve şeritlerin içindeki daha ince kumaş dokusu, formaya yüksek kaliteli, klasik bir his katıyor.

Önceki lansman döngüleri takip edilirse, iç saha forması muhtemelen sezon öncesi dönemden önce, 2026 yılının Mayıs ve Haziran ayları arasında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatlandırma son yıllara paralel olacak ve replika versiyonların yaklaşık 80-90 sterlin, orijinal oyuncu versiyonlarının ise 120-130 sterlin civarında olması bekleniyor.