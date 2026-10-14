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Elche CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Celta Vigo'nun iki üniversite diplomasına sahip teknik direktörü Giraldez'den Juventus'a uyarı: "Motive, kararlı ve agresif olacağız; oyuna hükmedeceğiz"

Celta Vigo - Juventus
Juventus
Celta Vigo
Ligi Europa
C. Giraldez

Juventus'un Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinin teknik direktörü konuşuyor

Claudio Giraldez, Celta Vigo Teknik Direktörü olarak Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Juventus maçı öncesinde konuştu: "Takımımın sahaya motive, kararlı, agresif ve oyuna hükmeden bir futbol oynamaya hazır şekilde çıkmasını istiyorum."


Giraldez sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu yapabildiğimizi biliyoruz, birçok kez de gösterdik. Ancak ligde sezonun bu ilk bölümünde kapasitemizin altında kaldık. Oyuncularıma da söyledim: Güçlü rakiplerimizle başa baş oynamalıyız. Bunu yapacağımızdan hiç şüphem yok. Geçen sezon Real Madrid'i Bernabeu'da, Atletico Madrid'i de Metropolitano'da yendiğimizde yaptığımız gibi. Sakatlara gelince, Iago Aspas ve Sebastian Caceres iyileşti."

  • Gazete Tuttosport'un hatırlattığı üzere, Giraldez'in iki üniversite diploması var; bunlardan biri gazetecilik alanında: "Fiziksel Aktivite ve Spor Bilimleri ile Gazetecilik bölümlerinden mezun oldum. Gazetecilik mesleğinin tüm inceliklerini bilmek çok önemli."

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