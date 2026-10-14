Claudio Giraldez, Celta Vigo Teknik Direktörü olarak Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanacak Juventus maçı öncesinde konuştu: "Takımımın sahaya motive, kararlı, agresif ve oyuna hükmeden bir futbol oynamaya hazır şekilde çıkmasını istiyorum."





Giraldez sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu yapabildiğimizi biliyoruz, birçok kez de gösterdik. Ancak ligde sezonun bu ilk bölümünde kapasitemizin altında kaldık. Oyuncularıma da söyledim: Güçlü rakiplerimizle başa baş oynamalıyız. Bunu yapacağımızdan hiç şüphem yok. Geçen sezon Real Madrid'i Bernabeu'da, Atletico Madrid'i de Metropolitano'da yendiğimizde yaptığımız gibi. Sakatlara gelince, Iago Aspas ve Sebastian Caceres iyileşti."