Guglielmo Vicario - 6/10

Juventus'un topa hâkim olduğu maçın büyük bölümünde Vicario'ya pek iş düşmedi. Ancak 18. dakikada Hugo Alvarez'in açılış golünü önlemek için yapabileceği fazla bir şey yoktu. Maç boyunca resmî istatistiklere göre bir kurtarış yaptı ve baskı altında topu iyi dağıtarak Juventus'un geriden etkili biçimde oyun kurmasını sağladı.

Federico Gatti - 6/10

Üçlü savunmanın sağında görev yapan Gatti, ikili mücadelelerde agresifti ancak zaman zaman Swedberg'in hareketliliği karşısında zorlandı. Spalletti, maçın son bölümünde savunmaya dönüşte daha fazla hız istediği için onu 70. dakikada oyundan aldı.

Lloyd Kelly - 5/10

Savunmanın merkezindeki Kelly için zor bir akşamdı. 54. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü ve Celta'nın merkezden hızlı paslaşmaları karşısında genel olarak rahat bir görüntü vermedi. Zorlu geçen bir saatin ardından 70. dakikada yerini Bremer'e bıraktı.

Pierre Kalulu - 7/10

İlk 11'de başlayan stoperler arasında en sakin görünen isim Kalulu'ydu. Hızını kullanarak Gatti ve Kelly'nin arkasındaki boşlukları kapattı. Maçın tamamında sahada kaldı ve Juventus galibiyet golünü ararken daha ileri çıktığında ihtiyaç duyduğu savunma düzenini korudu.