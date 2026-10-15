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Alvino Hanafi
Çeviri:

Celta Vigo karşısında Juventus oyuncu puanları: Randal Kolo Muani, son anlarda attığı kritik galibiyet golüyle İtalyan ekibinin geri dönüşünü tamamladı

Juventus
Celta Vigo
Player ratings
Celta Vigo - Juventus
Ligi Europa

Juventus, Abanca Balaidos'ta Celta Vigo'yu zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ndeki kusursuz başlangıcını sürdürdü. İlk yarıyı geride kapatan Juventus, taktiksel direnç göstererek Nick Woltemade'nin golü ve Randal Kolo Muani'nin duraklama dakikalarındaki golüyle maçı çevirdi.

Luciano Spalletti'nin Juventus'u, Galiçya'da ilk yarıdaki dağınık performansını geride bırakıp üç puanı alarak önemli bir psikolojik direnç gösterdi. Juventus, başlangıçta Celta'nın hızlı geçiş hücumlarını durdurmakta zorlandı ve Hugo Alvarez'in savunmadaki bir anlık konsantrasyon kaybından yararlandığı 18. dakikada geriye düştü. Topa %53 oranında sahip olmasına rağmen Juventus, ikinci yarıdaki taktik değişiklikler sonuç vermeye başlayana kadar İspanyol ekibinin kompakt savunmasını aşmakta zorlandı.

Nick Woltemade'nin 60. dakikadan hemen önce attığı beraberlik golü maçın seyrini tamamen değiştirdi. Hücumdaki baskısını artıran Juventus, karşılaşmayı toplam 22 şutla tamamladı. Celta Vigo kontra ataklarda tehlike yaratmayı sürdürse de İtalyan ekibinin yedek kulübesindeki seçenekleri belirleyici oldu. Hareketli geçen son bölümde Andrea Cambiaso'nun kritik ortasına duraklama süresinin ikinci dakikasında dokunan Randal Kolo Muani topu ağlara gönderdi. Böylece Juventus, iki maçta aldığı iki galibiyetle Avrupa Ligi tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

GOAL, Juventus oyuncularına Balaidos'taki performanslarına göre puan veriyor.

  • Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Guglielmo Vicario - 6/10

    Juventus'un topa hâkim olduğu maçın büyük bölümünde Vicario'ya pek iş düşmedi. Ancak 18. dakikada Hugo Alvarez'in açılış golünü önlemek için yapabileceği fazla bir şey yoktu. Maç boyunca resmî istatistiklere göre bir kurtarış yaptı ve baskı altında topu iyi dağıtarak Juventus'un geriden etkili biçimde oyun kurmasını sağladı.

    Federico Gatti - 6/10

    Üçlü savunmanın sağında görev yapan Gatti, ikili mücadelelerde agresifti ancak zaman zaman Swedberg'in hareketliliği karşısında zorlandı. Spalletti, maçın son bölümünde savunmaya dönüşte daha fazla hız istediği için onu 70. dakikada oyundan aldı.

    Lloyd Kelly - 5/10

    Savunmanın merkezindeki Kelly için zor bir akşamdı. 54. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü ve Celta'nın merkezden hızlı paslaşmaları karşısında genel olarak rahat bir görüntü vermedi. Zorlu geçen bir saatin ardından 70. dakikada yerini Bremer'e bıraktı.

    Pierre Kalulu - 7/10

    İlk 11'de başlayan stoperler arasında en sakin görünen isim Kalulu'ydu. Hızını kullanarak Gatti ve Kelly'nin arkasındaki boşlukları kapattı. Maçın tamamında sahada kaldı ve Juventus galibiyet golünü ararken daha ileri çıktığında ihtiyaç duyduğu savunma düzenini korudu.

  • Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Orta saha

    Francisco Conceicao - 6/10

    Kanat beki ile kanat oyuncusu arasında dinamik bir rol üstlenen Conceicao, takımına genişlik kazandırdı ancak Celta savunmasını sürekli zorlayacak son pasları veremedi. Kanatlara taze güç katmak için yapılan ikili değişiklik kapsamında 64. dakikada oyundan alındı.

    Kristijan Alajbegovic - 5/10

    Genç oyuncu, Avrupa sahnesinde kendini gösteremedi ve Celta orta sahasının temposuna ayak uydurmakta zorlandı. Maçta belirgin bir etki yaratamayınca 64. dakikada Conceicao ile birlikte oyundan alındı.

    Teun Koopmeiners - 7/10

    Orta sahanın oyun kurucusu olan Koopmeiners, sürekli hatlar arasında oyunu ileri taşımaya çalıştı. En üretken maçlarından birini geçirmese de taktik disiplini, daha hücuma dönük orta saha oyuncularının ileri çıkmasına olanak tanıdı. 82. dakikada dinlendirilmek üzere oyundan alındı.

    Pape Sarr - 7/10

    Sarr, Celta'nın teknik orta sahasıyla mücadele etmek için gereken fiziksel gücü sağladı. Sahanın geniş bir bölümünde görev yaptı ve seken toplarda birkaç önemli mücadeleyi kazanarak Juventus'un maç boyunca yüzde 53'lük topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu.

    Weston McKennie - 6/10

    McKennie, hücuma destek vermek için ileri bölgelere çıkarak karma bir rol üstlendi. Enerjisi pres sırasında işe yarasa da son dönemdeki formuna damga vuran hücum bölgesindeki bitiriciliğini gösteremedi.

    Andrea Cambiaso - 8/10

    İlk 11'in en dikkat çeken ismi Cambiaso, sol kanattan sürekli tehdit yarattı. Israrı 92. dakikada karşılığını buldu: Kolo Muani'nin galibiyet golünün asistini yaparak ortaları ve çalışma temposuyla öne çıkan kaliteli performansını tamamladı.

  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Hücum

    Nick Woltemade - 7/10

    Hücum hattının en ucunda akıllıca oynayan Woltemade, 59. dakikada ceza sahasına sızıp beraberlik golünü atarak ısrarının karşılığını aldı. Juventus’un hücumda çözüm bulmakta zorlandığı bir anda gelen bu kritik gol, maçın seyrini değiştirdi.

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  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Randal Kolo Muani - 8/10

    Tam bir süper yedek. 64. dakikada oyuna girerek Juventus hücum hattına hız ve doğrudanlık kattı. 90+2. dakikada Cambiaso'nun ortasına herkesten önce tepki verip galibiyet golünü atarken golcü içgüdüsünü gösterdi.

    Nico Gonzalez - 6/10

    64. dakikada oyuna girdi ve Celta savunmasını geniş alana yayarak Juventus'un maçın son çeyreğinde ev sahibini kendi yarı sahasına hapsetmesine yardımcı oldu.

    Bremer - 6/10

    70. dakikada Kelly'nin yerine oyuna girdi ve savunma hattına hemen daha fazla güven verdi. Maçın son bölümünde birkaç hava topu kazanarak Celta'nın uzun toplarla sonuç alma girişimlerini etkisiz kıldı.

    Jhon Lucumi - 5/10

    70. dakikada oyuna girdikten sonra biraz istikrarsız bir performans sergiledi. Sahaya çıkışından sonraki iki dakika içinde sarı kart gördü ve maçın temposuna ayak uydurmakta biraz zorlandı.

    Douglas Luiz - Değerlendirme yok

    Maçın kalan bölümünü kontrol altında tutmaya yardımcı olması için 82. dakikada oyuna girdi. Tam bir puan alacak kadar süre bulamadı ancak basit oynamayı tercih etti.

    Luciano Spalletti - 7/10

    Spalletti'nin ikinci yarıda yaptığı üçlü oyuncu değişikliği maçın gidişatını değiştirdi. İlk 11'inin yorulduğunu fark eden Spalletti'nin Kolo Muani ve Bremer'i oyuna alması, takımın yapısal sorunlarını giderdi ve son anda galibiyeti getirmek için gereken hücum ivmesini sağladı.

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