Luciano Spalletti'nin Juventus'u, Galiçya'da ilk yarıdaki dağınık performansını geride bırakıp üç puanı alarak önemli bir psikolojik direnç gösterdi. Juventus, başlangıçta Celta'nın hızlı geçiş hücumlarını durdurmakta zorlandı ve Hugo Alvarez'in savunmadaki bir anlık konsantrasyon kaybından yararlandığı 18. dakikada geriye düştü. Topa %53 oranında sahip olmasına rağmen Juventus, ikinci yarıdaki taktik değişiklikler sonuç vermeye başlayana kadar İspanyol ekibinin kompakt savunmasını aşmakta zorlandı.
Nick Woltemade'nin 60. dakikadan hemen önce attığı beraberlik golü maçın seyrini tamamen değiştirdi. Hücumdaki baskısını artıran Juventus, karşılaşmayı toplam 22 şutla tamamladı. Celta Vigo kontra ataklarda tehlike yaratmayı sürdürse de İtalyan ekibinin yedek kulübesindeki seçenekleri belirleyici oldu. Hareketli geçen son bölümde Andrea Cambiaso'nun kritik ortasına duraklama süresinin ikinci dakikasında dokunan Randal Kolo Muani topu ağlara gönderdi. Böylece Juventus, iki maçta aldığı iki galibiyetle Avrupa Ligi tablosunun zirvesindeki yerini korudu.
GOAL, Juventus oyuncularına Balaidos'taki performanslarına göre puan veriyor.