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'Çek defterini çıkarın!' - Rio Ferdinand, Man Utd'ye Arsenal'den £70 milyonluk sürpriz transferi tamamlama çağrısı yaptı
Ferdinand, rakipleri şampiyonu yağmalamaya çağırdı
Ferdinand, Manchester United ve Chelsea'ye çek defterini çıkarıp Arsenal'in genç yıldızı Lewis-Skelly için harekete geçmeleri tavsiyesinde bulundu. Metro'nun haberine göre Arsenal, bu yaz 19 yaşındaki İngiltere milli oyuncusunu iki rakip kulübe de önerdi.
Lewis-Skelly, 2025-26 sezonuna can sıkıcı bir başlangıç yaptıktan sonra sezonun kritik bölümünde Mikel Arteta'nın takımında kendine yer buldu. Sonunda Arsenal'in Premier League şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine yardımcı olurken kilit bir rol oynadı.
Kuzey Londra'da giderek daha önemli bir oyuncu haline gelmesine rağmen Arsenal'in genç futbolcu için gelecek tekliflere açık olduğuna inanılıyor. Arsenal, kısa süre önce Newcastle'dan orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak için 75 milyon sterlinlik bir anlaşma tamamladı.
- Getty Images Sport
Yeşil düğmeye hemen şimdi basın
Ferdinand, YouTube kanalında Lewis-Skelly'ye büyük hayranlık duyduğunu dile getirirken, United'ın imzasını almak için hızlı davranması gerektiğinde ısrar etti. Tecrübeli isme göre genç oyuncu için 60 milyon sterlin ile 70 milyon sterlin arasında bir anlaşma yapılması son derece iyi bir yatırım olur.
"Şu anda Manchester United'ın yerinde olsam yeşil düğmeye basar ve onu hemen alırım, hemen kadroya katarım" diyen Ferdinand, şöyle devam etti: "Ne oyuncu ama, üst düzey bir oyuncu. Sezonun sonlarına doğru takıma dahil edildiğinde ekibin çok önemli bir parçasıydı. Arsenal'ın ligi kazanmasına katkı sağladı, müthişti; geldi ve performansını ortaya koydu.
"Eğer piyasadaysa ve iyi bir fiyata alınabiliyorsa onu kaçırmamanız gerekir. Benim iyi fiyat dediğim rakam 60 milyon sterlin ya da 70 milyon sterlin. Eğer durum buysa çek defterini çıkarın, masaya koyun ve onu transfer edin. Hiç soru sormadan alırım."
Zihinsel olarak gereken yapıya sahip
Orta sahadaki çok yönlülüğünün ötesinde Ferdinand, Lewis-Skelly'nin sol bekte de oynayabilmesinin onu Manchester United için taktik açıdan ideal bir takviye hâline getirdiğine inanıyor. Luke Shaw geçen sezon sağlıklı kalıp çok sayıda maçta forma giymiş olsa da United'ın bu pozisyonda doğal bir alternatifi bulunmuyor.
Ferdinand, Patrick Dorgu'nun artık daha çok bir sol kanat oyuncusu olarak görüldüğünü, Noussair Mazraoui ile Diogo Dalot'nun ise doğal sol bekler olmadığını belirtti. Lewis-Skelly'nin kadroya katılması, bu kadro derinliği sorununu hemen çözecektir.
«Genç, çok büyük bir yetenek, iki pozisyonda oynayabiliyor ve bence zihinsel olarak da doğru karaktere sahip» diye açıkladı. «Manchester United'da sol bek pozisyonu sorun değil çünkü Luke Shaw var; geçen sezon çok maç oynadı ve sağlıklı kaldı.
«Ama eğer sakatlanırsa orada bekleyen doğal bir sol bekimiz yok. Dorgu artık daha çok bir sol kanat oyuncusu ve Mazraoui ile Dalot tam anlamıyla sol bek değil. Bu yüzden bence Myles Lewis-Skelly gibi birini alabilirsiniz ve o kesinlikle oynar dostum.»
- Getty Images Sport
Karar, taliplerin elinde
Lewis-Skelly, 2024'te çocukluk kulübü Arsenal'da A takım seviyesindeki ilk maçına çıkmasından bu yana 75 karşılaşmada forma giydi. Performansları ona İngiltere Milli Takımı'nda da altı kez oynama fırsatı getirdi, ancak Thomas Tuchel'in son Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.
Arsenal, Guimaraes'in gelişinin ardından satışa açıkken, karar artık United'ın mı yoksa Chelsea'nin mi ilgisini somut bir teklifle resmileştireceğine bağlı. Old Trafford ya da Stamford Bridge'e yapılacak bir transfer, çok yönlü genç oyuncunun kariyerindeki bir sonraki dönemi başlatmaya çalışırken Premier League'de kalmasını sağlayacak.
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