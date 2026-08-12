Ferdinand, Manchester United ve Chelsea'ye çek defterini çıkarıp Arsenal'in genç yıldızı Lewis-Skelly için harekete geçmeleri tavsiyesinde bulundu. Metro'nun haberine göre Arsenal, bu yaz 19 yaşındaki İngiltere milli oyuncusunu iki rakip kulübe de önerdi.

Lewis-Skelly, 2025-26 sezonuna can sıkıcı bir başlangıç yaptıktan sonra sezonun kritik bölümünde Mikel Arteta'nın takımında kendine yer buldu. Sonunda Arsenal'in Premier League şampiyonluğunu kazanmasına ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine yardımcı olurken kilit bir rol oynadı.

Kuzey Londra'da giderek daha önemli bir oyuncu haline gelmesine rağmen Arsenal'in genç futbolcu için gelecek tekliflere açık olduğuna inanılıyor. Arsenal, kısa süre önce Newcastle'dan orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak için 75 milyon sterlinlik bir anlaşma tamamladı.