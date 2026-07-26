"Çek defteri falan yok!" - Harry Redknapp'ın "felaket" senaryosunu ortaya koymasıyla İngiltere, Pep Guardiola'yı transfer etme girişiminden vazgeçmesi konusunda uyarıldı

Redknapp, İngiliz futbolunun İtalya’nın yaşadığına benzer zorluklarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunarak, nihayet kupa kazanma çabalarında Guardiola’nın çözüm olmadığını vurguladı. Katalan teknik direktörün adı son zamanlarda İtalya milli takımıyla anılsa da, Guardiola, son üç Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanamayan İtalya milli takımının baş antrenörlüğü teklifini geri çevirdi.

Eski Tottenham teknik direktörü Redknapp, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada endişelerini şu sözlerle dile getirdi: "Herkes Pep'i futbolda bir tür sihirli değnek gibi görüyor. Adam kesinlikle taktiksel bir dahi, buna şüphe yok. Ancak Pep'i bir anda İngiltere kadrosuna ışınlayıp, aniden kupa kazanmayı garanti edemezsiniz. Kulüp düzeyinde Pep'in her zaman harcayabileceği muazzam bir bütçesi vardı. Uluslararası futbolda ise böyle bir bütçe yok. Transfer dönemleri de yok. Ülkenizin yetiştirdiği oyuncularla idare edersiniz, hepsi bu kadar."

Şöyle devam etti: "İtalya bizim için gerçek bir uyarı işareti. Devasa bir futbol gücü olan ülkenin arka arkaya iki Dünya Kupası’nı kaçırması tam bir çılgınlık — aslında suç sayılır. Yine de dikkatli olmazsak, aynen aynı felakete doğru uyurgezer gibi ilerliyoruz. İtalya’da yerli genç yeteneklerin kaynağı kurudu ve aynı şey burada da yaşanmaya başlıyor."