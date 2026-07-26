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"Çek defteri falan yok!" - Harry Redknapp'ın "felaket" senaryosunu ortaya koymasıyla İngiltere, Pep Guardiola'yı transfer etme girişiminden vazgeçmesi konusunda uyarıldı
Guardiola'nın 'sihirli değneği' yok
Redknapp, İngiliz futbolunun İtalya’nın yaşadığına benzer zorluklarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulunarak, nihayet kupa kazanma çabalarında Guardiola’nın çözüm olmadığını vurguladı. Katalan teknik direktörün adı son zamanlarda İtalya milli takımıyla anılsa da, Guardiola, son üç Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanamayan İtalya milli takımının baş antrenörlüğü teklifini geri çevirdi.
Eski Tottenham teknik direktörü Redknapp, The Sun gazetesine yaptığı açıklamada endişelerini şu sözlerle dile getirdi: "Herkes Pep'i futbolda bir tür sihirli değnek gibi görüyor. Adam kesinlikle taktiksel bir dahi, buna şüphe yok. Ancak Pep'i bir anda İngiltere kadrosuna ışınlayıp, aniden kupa kazanmayı garanti edemezsiniz. Kulüp düzeyinde Pep'in her zaman harcayabileceği muazzam bir bütçesi vardı. Uluslararası futbolda ise böyle bir bütçe yok. Transfer dönemleri de yok. Ülkenizin yetiştirdiği oyuncularla idare edersiniz, hepsi bu kadar."
Şöyle devam etti: "İtalya bizim için gerçek bir uyarı işareti. Devasa bir futbol gücü olan ülkenin arka arkaya iki Dünya Kupası’nı kaçırması tam bir çılgınlık — aslında suç sayılır. Yine de dikkatli olmazsak, aynen aynı felakete doğru uyurgezer gibi ilerliyoruz. İtalya’da yerli genç yeteneklerin kaynağı kurudu ve aynı şey burada da yaşanmaya başlıyor."
- Getty Images
Thomas Tuchel’e destek
Yeni bir yön belirlenmesi yönündeki çağrılara rağmen Redknapp, İngiltere’yi 2026 Dünya Kupası’nda üçüncü sıraya taşımasının ardından mevcut teknik direktör Thomas Tuchel’in tam destek hak ettiğini vurguluyor. Redknapp, İngiltere Futbol Federasyonu’nun (FA) dışarıdan bir “kurtarıcı” aramayı bırakıp elindeki işe odaklanması halinde mevcut kadronun büyük başarılar kazanacak kadar yetenekli olduğuna inanıyor.
Redknapp şöyle açıkladı: “Beni yanlış anlamayın, şu anda büyük bir kupa kazanmaya fazlasıyla yetecek kadar harika bir oyuncu kadromuz var. O yüzden Pep’in peşinden koşmayı bir kenara bırakalım. Önümüzdeki görev için Tuchel’e tam destek verelim. Ve İtalyanlar gibi evimizdeki kanepeden Dünya Kupası’nı izlemek zorunda kalmadan önce genç oyuncu yetiştirme sistemimizi düzene sokalım.”
- AFP
'Temizlenmiş' taban sistemi
Yönetimle ilgili tartışmaların ötesinde, Redknapp, İtalya’da olduğu gibi yerel yeteneklerin yetiştirilme sürecinin kuruduğundan derin endişe duyuyor.
Redknapp şöyle konuştu: "Bu durum kalbimi kırıyor çünkü bu akademi oyuncularının yarısı artık A takımın antrenmanını izleyemiyor bile. Yüksek çitlerin ardındaki uzak sahalarda mahsur kalmış durumdalar. West Ham'da, gençler tribünleri süpürür, antrenmandan sonra kalır, duvarlara top atar ve profesyonel oyuncuları izlerdi. Artık her şey steril hale geldi. Çocukları gerçek profesyonel futboldan uzak tutarsanız, onlarda çelik gibi bir karakter geliştiremezsiniz."
- (C)Getty Images
İngiliz antrenörlerin lehine olan argümanlar
Redknapp, milli takımı yönetecek İngiliz teknik direktörlerin en kararlı savunucularından biri olmaya devam ediyor ve yerli teknik direktörlerin norm olduğu yurtdışı örneklerine işaret ediyor. Eddie Howe gibi teknik direktörlerin ve Frank Lampard ile Steven Gerrard gibi teknik direktörlük kariyerlerini geliştiren eski futbolcuların başarılarına dikkat çekti. İngiliz teknik direktörlere güvenmemenin, sistemden yetişen yeni nesil teknik direktörlere olumsuz bir mesaj verdiğini belirtti.
Teknik direktörlük hiyerarşisine değinen Redknapp, şöyle konuştu: “İdeal bir dünyada, İngiliz milli takımı bir İngiliz teknik direktör tarafından yönetilmelidir. İspanya’nın teknik direktörü İspanyol. Fransa’nın teknik direktörü Fransız. Arjantin’in teknik direktörü ise eskiden West Ham’da oynamış bir Arjantinliydi! Howe gibi kültürümüzü iyi bilen muhteşem teknik direktörlerimiz var.
"Ayrıca, Lampard ve Gerrard gibi teknik direktörlükte tecrübe kazanmış eski üst düzey oyuncular da var. Ancak İngiliz teknik direktörlerin genellikle Premier Lig’de iş bulabilmelerinin tek yolunun, Championship’ten terfi etmeleri olduğu açık."
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