Defansif ve kompakt bir rakibe karşı İspanyollar hız, yaratıcılık ve golcü güçten yoksun kaldı. Bunun en belirgin örneği, forvet Mikel Oyarzabal’ın Atlanta’daki maçta kırdığı hiç de gurur verici olmayan bir Dünya Kupası rekorudur.
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Cehennemden çıkan Dünya Kupası rekoru! İspanya'nın yıldızı, zayıf rakibi Yeşil Burun Adaları karşısında inanılmaz bir istatistik sergiledi
Veri sağlayıcısı Opta'ya göre, İspanya Kupa şampiyonu Real Sociedad San Sebastian'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçının ilk 30 dakikasında topa hiç dokunmayan ilk oyuncu oldu. Tekrar ediyorum: hiç. Sıfır. Zero.
Mikel Oyarzabal, Gavi ve Ferran Torres ile hücum üçlüsünü oluşturuyor
Son zamanlarda sakatlanan iki süperstar Lamine Yamal ve Nico Williams'ın yokluğunda Ferran Torres ve Gavi ile birlikte İspanya'nın hücum hattını oluşturan Oyarzabal, maç boyunca 25 top dokunuşu, 5 şut ve 0,5 xG değerine ulaştı (Kaynak: flashscore).
Ancak Bask oyuncu, daha sonra oyuna giren Lamine Yamal ve Williams gibi, İspanya'nın Dünya Kupası'na yaptığı kötü başlangıcı engelleyemedi.
Avrupa Şampiyonası kahramanı ve Real Sociedad'da şimdiden bir efsane
Gençlik yıllarından beri Real Sociedad'da forma giyen Oyarzabal, bugüne kadar İspanya milli takımında 54 maça çıktı ve bu maçlarda 25 gol atıp 11 asist yaptı. 2024 Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere'ye karşı attığı galibiyet golüyle ülkesinde efsane statüsüne yükseldi.
İspanya, önümüzdeki Pazar günü ikinci grup maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Grup aşamasının son rakibi ise bir sonraki Cumartesi günü Uruguay olacak.