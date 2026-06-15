Cehennemden çıkan Dünya Kupası rekoru! İspanya'nın yıldızı, zayıf rakibi Yeşil Burun Adaları karşısında inanılmaz bir istatistik sergiledi

Son zamanlarda sakatlanan iki süperstar Lamine Yamal ve Nico Williams'ın yokluğunda Ferran Torres ve Gavi ile birlikte İspanya'nın hücum hattını oluşturan Oyarzabal, maç boyunca 25 top dokunuşu, 5 şut ve 0,5 xG değerine ulaştı (Kaynak: flashscore).

Ancak Bask oyuncu, daha sonra oyuna giren Lamine Yamal ve Williams gibi, İspanya'nın Dünya Kupası'na yaptığı kötü başlangıcı engelleyemedi.



