"Cehennem donana kadar!" - Rebekah Vardy, "Wagatha Christie" olayları nedeniyle Coleen Rooney'den "asla, ama asla özür dilemeyeceğini" vurguluyor

Bu olay sadece iki kadını etkilemekle kalmadı; aynı zamanda eski İngiltere milli takım forvet arkadaşları Vardy ile Wayne Rooney arasındaki ilişkiyi de herkesin bildiği gibi zedeledi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Leicester City efsanesi, duruşmanın ardından kamuoyunda oluşan algıya karşı eşini savundu. Jamie, medyadaki yoğun ilgi ve eleştirilere rağmen Rebekah’ın bu hikayenin kötü adamı olduğu yönündeki görüşü reddetti.

Forvet, "Bex'in kötü adam olduğunu düşünenler, bu tamamen saçmalık. Ama ona yakın olan herkes bilir ki, onun tek ihtiyacı budur" dedi. "Bex'in acı çekmesini görmek gerçekten zordu, tabii ki başına gelen onca saçmalıkla birlikte. Bir koca olarak yapabileceğiniz tek şey, onun yanında olmaktır. Becky güçlü bir kadın. Öyle olmasaydı, bu olay kesinlikle onu yıkardı."