"Cehennem donana kadar!" - Rebekah Vardy, "Wagatha Christie" olayları nedeniyle Coleen Rooney'den "asla, ama asla özür dilemeyeceğini" vurguluyor
Vardy masumiyetini savunuyor
44 yaşındaki Rebekah, ‘Wagatha Christie’ davasının sonuçları hakkında konuşurken, mahkemenin kararlarına hâlâ itiraz ettiğini vurguladı. Yargıcın, özel bilgilerin basına sızdırılmasından Rebekah’ın sorumlu olduğu sonucuna varmasına rağmen, Rebekah tutumundan taviz vermiyor.
The Telegraph'a göre, "Yargıcın verdiği kararı kabul ediyorum ama bugüne kadar onun hatalı olduğuna inanıyorum" dedi. Manchester United efsanesi Wayne Rooney'nin eşi Coleen ile barışma veya uzlaşma olasılığını değerlendiren Rebekah, niyetini açıkça ortaya koyarak, "Asla, asla, yapmadığım bir şey için özür dilemeyeceğim... Bunu yapmam için cehennem donmalı" dedi.
Jamie Vardy, ‘kötü adam’ algısı hakkında konuştu
Bu olay sadece iki kadını etkilemekle kalmadı; aynı zamanda eski İngiltere milli takım forvet arkadaşları Vardy ile Wayne Rooney arasındaki ilişkiyi de herkesin bildiği gibi zedeledi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Leicester City efsanesi, duruşmanın ardından kamuoyunda oluşan algıya karşı eşini savundu. Jamie, medyadaki yoğun ilgi ve eleştirilere rağmen Rebekah’ın bu hikayenin kötü adamı olduğu yönündeki görüşü reddetti.
Forvet, "Bex'in kötü adam olduğunu düşünenler, bu tamamen saçmalık. Ama ona yakın olan herkes bilir ki, onun tek ihtiyacı budur" dedi. "Bex'in acı çekmesini görmek gerçekten zordu, tabii ki başına gelen onca saçmalıkla birlikte. Bir koca olarak yapabileceğiniz tek şey, onun yanında olmaktır. Becky güçlü bir kadın. Öyle olmasaydı, bu olay kesinlikle onu yıkardı."
"Wagatha Christie" skandalını yeniden yaşamak
Anlaşmazlığın kökleri, Coleen’in özel Instagram içeriklerini The Sun gazetesine sızdıran kişiyi tespit etmek için 2019 yılında düzenlediği dijital bir “tuzak operasyonu”na kadar uzanıyor. Vardy’nin hesabı dışındaki tüm hesapları engelleyerek ve cinsiyet seçimi ile evin su basmasıyla ilgili uydurma hikayeler paylaşan Rooney, sonunda şu viral açıklamayı yaptı: “Bu... Rebekah Vardy’nin hesabı.”
Sonuçta açılan hakaret davasında, Yargıç Steyn Temmuz 2022'de Coleen lehine karar verdi. Yargıç o sırada "Bayan Vardy'nin delillerinin önemli bir kısmının inandırıcı olmadığını" belirtti ve savunmanın bazı unsurlarını gerçeklerle "açıkça tutarsız" olarak nitelendirdi. Ancak Bayan Vardy, olumsuzlukları geride bıraktığını vurgulayarak şöyle dedi: “Bitti, sona erdi, geçmişte yaşamaya devam etmeyeceğim. Bundan bıktım artık.”
Hayata devam etmek ve reality TV
Dava gölgesi hâlâ devam etse de Vardy ailesi, Jamie’nin Leicester City’deki son günlerini anlatan bir reality televizyon programı da dahil olmak üzere yeni girişimlere odaklanıyor. Program, ailenin dayanıklılığını ön plana çıkarıyor ve kamuoyunun gözü önünde yaşamanın kaotik doğasına dair bir bakış sunuyor.
Rebekah, Coleen hakkında "Ona karşı hiçbir şekilde olumsuz bir his beslemiyorum" dedi. "Onu görürsem ya da rastlarsam, insanlar bunun şafak vakti çanta kavgası ya da 'şafak vakti Birkins' gibi bir şey olacağını düşünecekler, ne demek isterlerse. 'Wag Savaşı 4'. Kaç tane manşet 'Wag Savaşı' oldu, unuttum ama benim huzurum çok önemli. Onun [Bayan Rooney] benim hakkımda ne düşündüğünü bilmiyorum, ama umurumda değil.”