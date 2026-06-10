"Cehennem"den playoff kahramanına: Youssoufa Moukoko'nun BVB'den kesin olarak ayrılmasının ardından yaşadığı çalkantılı bir yıl

2026 Dünya Kupası bu hafta başlıyor – ve böylece 2022 Dünya Kupası’nın resmi bir halefi oldu. Sadece üç buçuk yıl önce, ama sanki bir asır geçmiş gibi, DFB takımı Katar'da grup aşamasından sonra elendi. Milli takımın teknik direktörü Hansi Flick'ti, turnuva öncesinde gökkuşağı bandı hakkında bitmek bilmeyen tartışmalar yaşandı, Japonya'ya karşı bir yenilgi alındı ve turnuva sonrasında DFB teknik direktörü için utanç verici bir belgesel ve "Gri Kazlar" motivasyon videosu yayınlandı.
Katar'da Almanya, Dünya Kupası'nın en genç oyuncusuna da kavuştu: Youssoufa Moukoko. 18. yaş gününden kısa bir süre sonra, o zamanlar hala Borussia Dortmund ile sözleşmesi olan bu mucize çocuk, birkaç dakika sahaya çıktı. Aradan geçen sürede, Moukoko için Dünya Kupası'nda oynamak, mucize çocuk statüsü ve bununla birlikte gelen heyecan da sanki bir asır önceymiş gibi geride kaldı. Şu anda Danimarka'da forma giyen oyuncu, kendisi için zor geçen sezonu yine de kişisel bir başarıyla tamamladı.