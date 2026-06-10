"Cehennem"den playoff kahramanına: Youssoufa Moukoko'nun BVB'den kesin olarak ayrılmasının ardından yaşadığı çalkantılı bir yıl

Çünkü geçen yazdan beri forvet olarak forma giydiği yeni kulübü FC Kopenhag'a, sezonun son maçında Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı: Tam da Bröndby ile oynanan ateşli derbide, uzatmalarda beş metreden topu topuk vuruşuyla ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi ve maçı fiilen bitirdi.

Normalde sosyal medyada çok az paylaşım yapan Moukoko, bu sahneyi maçtan sonra gururla paylaştı. Uzatmalarda 3-1'lik skoru belirleyen ikinci golü de atan Moukoko, Kopenhag'a Conference League'in ikinci ön eleme turuna katılma hakkı kazandırdı. Bu durum, Alman taraftarlar için biraz garip gelen Danimarka Süper Ligi'ndeki sistemden kaynaklanıyor.

Çünkü FCK uzun süre felaket bir sezon geçirdi ve Moukoko da uzun süre formunu bulamadı. Kulüp, son sezonun çifte şampiyonu olarak sezona başlamıştı ve 5 milyon euroluk transfer ücretiyle kulübün en pahalı transferleri arasında üçüncü sıraya yerleşen Alman forvet sayesinde sezonun daha iyi ve daha üstün geçmesi bekleniyordu.

Ancak işler tamamen farklı gelişti: Danimarka'da sözde ana turdan sonra, on iki Superliga takımı şampiyonluk ve küme düşme turlarına ayrılır - ve FCK, 22 maçtan sadece sekizini kazanabildiği için yedinci sırada yer alarak ilk kez küme düşme turuna katılmak zorunda kaldı. Moukoko bu maçların 18'inde forma giydi, ancak üç golle, sözde en iyi transfer için oldukça mütevazı bir performans sergiledi.