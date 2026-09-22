Yurt dışından gelen personeli sınırlandırmanın yanı sıra, CBF 2030'a kadar her kulübün 50 oyunculuk kadro kayıtlarında en az 25 kontenjanı yalnızca 23 yaş altı yetenekler için ayırmasını zorunlu kılacak. Bu düzenleyici revizyon, 40 profesyonel kulübün ve bölgesel eyalet federasyonlarının tamamından ezici destek aldı ve sadece iki karşı oyla kabul edildi.

Yönetim organı, bu kademeli uyarlamanın sürdürülebilir altyapı gelişiminden taviz vermeden rekabet standartlarını koruduğunda ısrar ediyor. CBF İcra Direktörü Helder Melillo, revize edilen çerçevenin arkasındaki stratejik gerekçeyi açıklarken, Marca'nın aktardığına göre şunları söyledi: "Şu anda önerdiğimiz tedbir, hâlâ kayda değer sayıda yabancı oyuncunun varlığını koruyor."