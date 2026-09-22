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CBF, üst liglerde yabancı oyuncu kotasını düşürürken Brezilya yeni nesli korumak için harekete geçti
Yönetim organı ithalatı kısıtladı
Brezilya futbol otoriteleri, Serie A ve Serie B'de yabancı oyuncu kontenjanlarının kademeli olarak azaltılmasını resmen onayladı. Yeni yönerge, maç kadrosunda mevcut dokuz yabancı oyuncu tavanının 2027'de sekize düşürülmesini, 2030'a gelindiğinde ise beşe indirilmesini zorunlu kılıyor. Bu kararlı müdahale, uluslararası oyuncu akışındaki hızlı artışı durdurmayı ve yerel lig düzenlemelerini 2022 seviyelerine geri getirmeyi amaçlıyor.
- AFP
Yönetici, aşamalı geçişi savundu
Yurt dışından gelen personeli sınırlandırmanın yanı sıra, CBF 2030'a kadar her kulübün 50 oyunculuk kadro kayıtlarında en az 25 kontenjanı yalnızca 23 yaş altı yetenekler için ayırmasını zorunlu kılacak. Bu düzenleyici revizyon, 40 profesyonel kulübün ve bölgesel eyalet federasyonlarının tamamından ezici destek aldı ve sadece iki karşı oyla kabul edildi.
Yönetim organı, bu kademeli uyarlamanın sürdürülebilir altyapı gelişiminden taviz vermeden rekabet standartlarını koruduğunda ısrar ediyor. CBF İcra Direktörü Helder Melillo, revize edilen çerçevenin arkasındaki stratejik gerekçeyi açıklarken, Marca'nın aktardığına göre şunları söyledi: "Şu anda önerdiğimiz tedbir, hâlâ kayda değer sayıda yabancı oyuncunun varlığını koruyor."
Endişe verici demografi kapsamlı değişimi tetikledi
Konfederasyonun iç araştırması, ithal personel sayısında çarpıcı bir artış yaşandığını ortaya koydu; bu sayı 2022'de 95 oyuncudan 2025'e kadar 162'ye yükseldi. CBF tarafından sunulan araştırmaya göre bu akın, üst ligin ortalama yaşını 28,5'e çıkardı ve bu rakam Avrupa'nın büyük liglerine kıyasla belirgin şekilde daha yüksek. Yükselen yeteneklerin A takımda aldığı sürenin azalması, yetiştirdiği oyuncuların yurt dışına satışına büyük ölçüde bağımlı olan yerel kulüpleri tehdit etti.
Kulüpler, akademi gelişim yollarını yeniden düzenliyor
Brezilya'nın elit kulüpleri artık transfer stratejilerini uyarlamak ve yurt dışından gelen oyuncu kotalarını planlı şekilde yönetmek için 2027'ye kadar bir geçiş süresine sahip. Kulüp yönetimlerinin, A takım kadrolarında zorunlu hale gelen 23 yaş altı kotalarına uymak için sermayeyi altyapı akademilerine yönlendirmesi gerekiyor. Bu uzun vadeli yapısal yeniden hizalanmanın, Brezilya'nın dünya futbolundaki en önde gelen yetenek kaynağı konumunu güçlendirmesi bekleniyor.
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