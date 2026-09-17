Mauricio Pochettino'nun ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk Dünya Kupası döngüsünün tamamında görevi, oyuncu havuzunu daraltmaktı. Elinde, oluşturabileceği en iyi 26 kişilik kadroyu kurmak için iki yıldan az bir süre vardı. Bunu yapmak, kadroyu genişletmekten ziyade seçenekleri azaltmaya odaklanmayı gerektiriyordu.

Şimdi ise görev farklı. 2030'a dört yıl kala Pochettino'nun yeni görevi havuzu genişletmek ve bunu nasıl yapacağına dair yaklaşımı, Dünya Kupası sonrası açıkladığı ilk kadroyla birlikte şimdiden görülüyor.

Perşembe günü ABD Futbol Federasyonu, Pochettino'nun 28 kişilik kadrosunu açıkladı. Bu kadroda, yaş ortalaması 19 yıl altı ay olan ve henüz milli forma giymemiş 13 oyuncu yer alıyor. Kadro, potansiyelleri sınırsız gibi görünen gençlerle dolu, ancak onlara yol göstermeleri için takımda tecrübeli isimler de eksik değil.

Pochettino, "Artık kadroyu oluşturma süreci farklı" dedi ve ekledi: "Buradaki fikir sadece bugün performans göstermek değil, aynı zamanda bu genç çocukların daha olgun, daha tecrübeli hale gelmesine yardımcı olmak. Federasyonun en büyük odak noktalarından biri iki yıl sonraki Olimpiyat Oyunları ve bence bu A takımın içinde yer alma fırsatı vermek, ileride karşılığını verecek ve bu çocuklar için çok faydalı olacak."

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL ABD Erkek Milli Takımı'nın son kadrosundaki kazananları ve kaybedenleri inceliyor...