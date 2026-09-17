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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich
Çeviri:

Cavan Sullivan ve Mathis Albert sahneye çıkarken Christian Pulisic sinir bozucu bir bekleyişle karşı karşıya: USMNT'nin son kadrosunda kazananlar ve kaybedenler

Analysis
ABD
Winners & losers
FEATURES
C. Sullivan
C. Pulisic
M. Pochettino
M. Albert

GOAL, yaklaşan dört hazırlık maçı öncesinde son kadroyu inceliyor

Mauricio Pochettino'nun ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk Dünya Kupası döngüsünün tamamında görevi, oyuncu havuzunu daraltmaktı. Elinde, oluşturabileceği en iyi 26 kişilik kadroyu kurmak için iki yıldan az bir süre vardı. Bunu yapmak, kadroyu genişletmekten ziyade seçenekleri azaltmaya odaklanmayı gerektiriyordu.

Şimdi ise görev farklı. 2030'a dört yıl kala Pochettino'nun yeni görevi havuzu genişletmek ve bunu nasıl yapacağına dair yaklaşımı, Dünya Kupası sonrası açıkladığı ilk kadroyla birlikte şimdiden görülüyor.

Perşembe günü ABD Futbol Federasyonu, Pochettino'nun 28 kişilik kadrosunu açıkladı. Bu kadroda, yaş ortalaması 19 yıl altı ay olan ve henüz milli forma giymemiş 13 oyuncu yer alıyor. Kadro, potansiyelleri sınırsız gibi görünen gençlerle dolu, ancak onlara yol göstermeleri için takımda tecrübeli isimler de eksik değil.

Pochettino, "Artık kadroyu oluşturma süreci farklı" dedi ve ekledi: "Buradaki fikir sadece bugün performans göstermek değil, aynı zamanda bu genç çocukların daha olgun, daha tecrübeli hale gelmesine yardımcı olmak. Federasyonun en büyük odak noktalarından biri iki yıl sonraki Olimpiyat Oyunları ve bence bu A takımın içinde yer alma fırsatı vermek, ileride karşılığını verecek ve bu çocuklar için çok faydalı olacak."

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL ABD Erkek Milli Takımı'nın son kadrosundaki kazananları ve kaybedenleri inceliyor...

  • San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    KAZANAN: Cavan Sullivan

    Birçok kişinin, ABD Milli Takımı'ndaki birçok kampın ilki olmasını umduğu ve beklediği bu süreçte, harika çocuğa merhaba deyin.

    Sullivan yıllardır yükselişte, ancak hâlâ sadece 16 yaşında. Ne var ki bu sezon, ortaya koyduğu performans beklentileri karşıladı ve bu yüzden burada. Pochettino, sosyal medya yıldızlarını kadroya çağıran biri değil; o, iyi futbolcuları çağırır ve Sullivan da şu anda tam olarak böyle biri.

    Pochettino, "Aldığı tüm övgüleri hak ediyor" dedi. "Bence bunun nedeni iyi performans göstermesi. Asistler yapıyor, goller atıyor ve 16 yaşında. Bu övgüleri hak etmediğini söylemiyoruz. Önemli olan ona yardım etmek, yanında olmak ve sağlam bir yol ile destek sunmak, çünkü onun hâlâ kendini göstermesi, gelişmesi, evrilmesi ve daha olgun hâle gelmesi gerekiyor. O sadece 16 yaşında. O bir çocuk ama bence en önemlisi, milli takımda bize katılmayı hak ettiği için şimdi ona bu fırsatı verebiliyor olmamız."

    Gelecekte daha iyi olacak mı? Elbette ve bunu desteklemenin en iyi yolu, ona deneme ve zaman zaman başarısız olma fırsatı vermek. Bu da o fırsatlardan biri. Sullivan bu seviye için hazır olabilir de olmayabilir de. Daha önce neredeyse gittiği her yerde yaptığı gibi bu kampa gelip başarılı olabilir de olmayabilir de. Açıkçası, başarılı olup olmaması çok da önemli değil. En önemli şey, deneme şansını elde etmesi.

    Bu fırsatlar arttıkça daha hazırlıklı hâle gelecek ve eğer hedef, onun 2030'da 20 yaşında bir yıldız olmaya hazır hâle gelmesi ise, buna şimdi başlamak kötü bir fikir değil. Ancak artık bu fırsattan çıkarabildiğini çıkarmak ona kalmış durumda. Her zaman olduğu gibi, ilgi odağı kesinlikle onun üzerinde olacak.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAYBEDEN: Christian Pulisic

    Burada olmamasının nedeni açık: Pulisic sakatlıktan yeni çıktı ve sezonun ilk maçına ancak kısa süre önce çıktı. Onu dört maçı iki haftada oynaması için Atlantik'in öte yakasına göndermek, hem kısa hem de uzun vadede saçma olurdu.

    Yine de Pulisic'in kadroda yer almaması ideal değil, çünkü hayal kırıklığı yaratan bir Dünya Kupası etrafındaki anlatıların çoğu onun yokluğu nedeniyle sürmeye devam ediyor.

    Talihsiz gerçek şu ki, bu anlatıları yakın zamanda değiştiremez ve bir sonraki Dünya Kupası'na üç buçuk yıldan fazla süre varken oynanacak hazırlık maçları grubunda da bunları kesinlikle değiştiremezdi. Yine de bir başlangıç yapabilirdi. Taraftarların bir kısmı Pulisic'in daha fazla kararlılık ve daha fazla tutku göstermesi gerektiğine inanıyor ve bu sonbaharda bu fırsatı bulamayacak.

    Bu onun adına talihsiz, ama aynı zamanda yeni bir gerçeklik. Pulisic, kendini kanıtlaması gereken bir oyuncu ve bunu kanıtlamak zor olacak. Bu sürecin başka bir zamanda başlaması gerekecek.

    Pochettino, "Bence şu anda yaklaşım geçmiştekinden tamamen farklı" dedi. "Dünya Kupası dört yıl sonra. Farklı hedefler ve amaçlarla çalışmamız gerekiyor ve farklı nedenlerle bu kadro, bu kamp için oluşturabileceğimiz en iyi kadro."

  • Yunus Musah USMNT vs Panama HICGetty Images

    KAZANAN: Yunus Musah

    Bir buçuk yıldan uzun süre gözden uzak kaldıktan sonra Musah geri döndü ve bunu hak etti.

    Son birkaç yıl Musah için kolay geçmedi; Milan'da durakladı ve Atalanta'daki kiralık döneminde de pek mutluluk bulamadı. Ancak şimdi Milan'da ve katkı veriyor; bu da hem onun özgüvenine hem de Pochettino'nun ona olan inancına görünüşe göre çok iyi geldi.

    Musah hâlâ sadece 23 yaşında ve bu özel grubun görece kıdemli isimlerinden biri olsa da hâlâ gelişim potansiyeli ve kendini daha da geliştirebileceği alanlar olan genç bir oyuncu. Gelişim doğrusal ilerlemez ve Musah'nın yolu da kesinlikle öyle olmadı. Yine de onu olmak istediği yere geri getirdi: ABD Milli Takımı'na.

    Pochettino, "Yunus hâlâ genç" dedi. "Son Dünya Kupası'nda yer almadı ama şimdi, sezonun başından bu yana beklediğimiz şekilde performans gösterdiğini gördükten sonra, çünkü bazı oyuncular tüm maçı oynayabilir ama bizim beklediğimiz şekilde performans göstermiyorlar, işte bu yüzden onu yeniden çağırdık. Diğer oyuncular için olduğu gibi bu konu da gerçekten çok açık."

    Elbette bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekecek ve Pochettino üzerinde iyi bir ikinci izlenim bırakma konusunda hâlâ yapması gereken işler olacak. Ancak bu kamp, ABD Milli Takımı kariyerini yeniden rayına oturtmaya çalışırken Musah'nın ihtiyaç duyduğu başlangıç olabilir.

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  • imago-sport-1078583059.jpgSOPA Images

    KAYBEDEN: Dünya Kupası katılımcıları

    Kampa çağrılan 28 oyuncunun 13'ü, bu yazki Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

    Bunların birçoğu ilk 11'in oyuncuları: Tyler Adams, Chris Richards, Antonee Robinson, Sergino Dest, Matt Freese. Ayrıca Pulisic, Weston McKennie ve Folarin Balogun gibi, sakatlık sorunlarıyla uğraştıkları bilinen eksikler de var. Bir de Tim Ream var; 38 yaşındaki oyuncu bu döngünün bir parçası olarak görülmeyebilir. Ancak Pochettino onun statüsü hakkında herhangi bir şey söylemedi ve savunmacı, milli görev için hâlâ hazır olduğunu belirtti.

    Ancak bu yaz ilk 11'de yer almayanlar için kadroda yer bulmak daha zordu. Matt Turner, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Tim Weah, Alejandro Zendejas; hepsi Dünya Kupası tecrübesine sahip, ancak hepsi evde bırakıldı. 

    Pochettino, dışarıda kalanların bunun kalıcı olmadığı ve her oyuncunun performansıyla yeniden takıma dönebileceği mesajını net şekilde verdi. Yine de oyuncu havuzunu genişletirken, Dünya Kupası kadrosundaki 15 ile 26. sıralar arasındaki oyuncuların yerleri için savaşması gerekiyor. Bu mücadele şimdiden başlamış durumda.

    "Kapı herkese açık" dedi Pochettino. "Şimdi yeni bir başlangıç. Yeni bir döngü. Bir yıl önce, bir buçuk yıl önce olanlar ya da Dünya Kupası'nda yaşananlar değil mesele. Dürüst olmak gerekirse bu taze bir başlangıç. Bu dönem için en iyi olduğunu düşündüğümüz bir kadro."

  • imago-sport-1082662441.jpgFotostand

    KAZANAN: Mathis Albert

    Albert bu kampta 93 dakika oynarsa, kulübünden çok ülkesi adına A takım seviyesinde süre almış olacak. Yine de Pochettino, onu kadroya çağırmanın buna değeceğine karar verdi. Bu, potansiyeline verilmiş oldukça güçlü bir onay değil mi?

    Sullivan, Neil Pierre ve Adri Mehmeti gibi gençlerin sahadaki performanslarıyla yerlerini hak ettiğini söylemek kolay, ancak Albert henüz bunu tam olarak yapmış değil. Yine de ortadaki bariz çekince şu ki Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden birinde oynuyor. Dortmund ondan oldukça umutlu, bu yüzden 17 yaşında A takımın çevresinde yer alıyor ve Dortmund bir oyuncuya inanıyorsa, bunun nedeni genellikle o oyuncunun gerçekten çok iyi olmasıdır.

    Bu yüzden Albert, bu kamptaki en tecrübesiz oyuncu olsa da belki de tavanı en yüksek oyuncu olabilir. Pochettino'nun ona daha yakından bakmak istemesinin nedeni de bu, kulüp ve ülke adına daha büyük ve daha iyi şeylere kapı aralayabilecek bu öğrenme deneyimi için kampta yer almasının nedeni de bu.