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Cavan Sullivan and Robert Lewandowski MLS RoundupGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Cavan Sullivan kırmızı kart gördü, Robert Lewandowski kahraman oldu ve kaleci hatası Alexis Sanchez'in Montreal'deki ilk maçına gölge düşürdü

FEATURES
C. Sullivan
R. Lewandowski
Analysis
Philadelphia Union
Inter Miami CF
ABD 1
Orlando City
Chicago Fire FC
A. Sanchez

Union'ın genç oyuncusu aptalca bir kırmızı kart gördü, ancak onun hareketi Major League Soccer'ın hafta içi programındaki tek tuhaf olay değildi

Ah, Cavan, ne yaptın sen?

Amerikalı genç oyuncu, Philadelphia Union'ın Inter Miami ile karşı karşıya geldiği çarşamba gecesinde Lionel Messi'ye karşı ikinci kez sahaya çıktı. Tüm hikâye başlıkları hazırdı. Sullivan son derece özgüvenli oynuyordu. Union yükselişteydi. Messi düşüşteydi. Miami en iyi seviyesinin epey uzağındaydı ve kesinlikle yenilebilirdi. Bir şekilde 2-2'lik beraberlik adil geldi. Ama dramdan da yoksun değildi. İki kırmızı kart vardı ve top oyunda değilken yaşanan bir pozisyonda Messi, Quinn Sullivan'a hafifçe tokat atar gibi yaptı; bu hareket para cezasına yol açabilir.

Kaosun tam kararındaydı. Ve çarşamba akşamı başka pek çok iyi şey de vardı. Robert Lewandowski, Chicago Fire adına kahraman oldu. Jack Harrison, New England için neden son derece etkili bir Designated Player transferi olduğunu göstermeyi sürdürdü. Bir de Colorado Rapids'in sinsi galibiyeti var ki, bu sonuç bir teknik direktörü tehlikeye atabilir.

GOAL çarşamba gecesi oynanan MLS maçlarının en büyük hikâyelerini derledi...

  • Sullivan kırmızı gördü, peki bu iyi bir şey mi?

    Çarşamba gecesi gergin geçen karşılaşmada Inter Miami ile Philadelphia Union skor 2-2'yken, Quinn Sullivan, Miami'den Ian Fray'in bir hareketine tepki gösterdi. Ceza sahasında temas yaşandıktan sonra savunmacı, Alan Iverson tarzında onun üzerinden adım atmıştı. Açıkçası her şey biraz gösteriş ve gereksizdi. Ama Sullivan ayağa fırlayıp onu itti. Birkaç kişi daha olaya dahil oldu.

    Ardından sahneye Cavan çıktı, sert şekilde olaya daldı. Yannick Bright ile birbirlerine girdiler ve klasik futboldaki tokat/itme/yumruklaşma görüntüleri yaşandı. İkisine de kırmızı kart gösterildi. Maç 2-2 sona erdi. Burada iki farklı görüş var. İlki, Cavan'ın araya girip kardeşine sahip çıkarak "kahraman" olduğudur; gerçi kardeşi muhtemelen bu durumu tek başına da halledebilirdi. İkincisi ise Cavan'ın, kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan bir kavgaya karışmasına gerek olmayan, fevri bir çocuk olduğudur. Bu tartışmaya açık. Ama Cavan en az bir maç kaçıracak.

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  • Robert LewandowskiGetty

    Lewandowski, Chicago'yu kurtardı

    Meğer bu adam futbolu epey iyi oynuyormuş, değil mi? Lewandowski'nin gol sayıları devasa değil, MLS'te beş maçta üç golü var. Bu, Bayern Münih'teki en iyi yıllarında ortaya koyduğu video oyunu seviyesindeki istatistiklerin çok uzağında. Yine de üretkenliği derli toplu oldu ve gollerinin hepsi de dikkat çekici derecede zamanındaydı.

    Nitekim çarşamba gecesi de durum buydu; Lewandowski'nin Chicago'su, Antoine Griezmann'ın Orlando City'siyle karşılaştı. Lewandowski bir penaltı kazandı ve 68. dakikada bunu gole çevirdi. Fire, 2-1'lik üstünlüğünü korudu. Bu sonuçla Gregg Berhalter'in yenilenmiş Chicago'su üst üste beşinci galibiyetini aldı.

    Diğer tarafta ise Griezmann biraz canı sıkkın olmalı. Oyunu yönlendirdi, karşılaşmaya hükmetti, bir asist yaptı ve takım arkadaşlarına beş gol fırsatı yarattı, ama onların bunları gole çeviremediğini izlemek zorunda kaldı. Burası Atletico Madrid değil dostum.

  • Colorado RapidsGetty

    Colorado büyük bir galibiyet aldı, ancak LAFC'nin sıkıntıları sürüyor

    Colorado Rapids, ne olduğunu anlaması zor bir takım.

    Kesin olan şu ki transfer piyasasında son derece başarılılar; kısa süre önce 1 milyon dolarlık bir yatırımı, henüz genç yaşta Premier League'de oynayacak 20 milyon dolarlık bir savunmacıya dönüştürdüler. Gençlere şans verme ve yetenek geliştirme konusundaki kabiliyetleri tartışılmaz. Ancak somut başarıyı yakalamakta zorlandılar. Yeni teknik direktör Matt Wells, takımı daha enerjik ve önde baskı yapan bir yapıya kavuşturdu (MLS'te hücum üçte birinde top kazanımlarında altıncı sıradalar). Fakat hücum kalitesi, yani topun ağlara gittiği bölüm, o kadar net değil (MLS'te maç başına isabetli şut ortalaması daha düşük olan sadece üç takım var).

    Tüm bunlara rağmen dün gece zor günler geçiren Los Angeles FC'ye karşı gerçekten dikkat çekici bir galibiyet aldılar. Rapids, ilk yarıda Jeremy Ebobisse'nin kendi kalesine attığı golle biraz şanslıydı, ancak sonrasında oyunu kontrol etti ve galibiyeti hak etti. Bu sonuç, onları play-off yarışının içinde tutuyor.

    Los Angeles FC cephesinde ise bu yenilgi, teknik direktör Marc Dos Santos üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır. Batı Konferansı'nı hâlâ kazanabilirler, ancak oynanan futbol ve Son Heung-Min'in üretkenlikten uzak kalması, çarşamba gecesi maça ilk 11'de başlamamış olmasıyla birlikte, taraftarların tepkisini çekti.

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  • Jack Harrison Getty

    Jack Harrison'ın başarılı eve dönüşü sürüyor

    Amerika'da yetişen İngiliz çocuk Harrison için bu gerçekten tuhaf bir hikâye. Harrison'ın Premier League yolculuğu biraz inişli çıkışlı geçti, ancak 2021-23 arasında Leeds'te başarılı bir dönem de yaşadı. Yine de bunun üzerinden epey zaman geçti ve 29 yaşında, adını duyurduğu lige dönmüş olması kulağa doğru geliyor.

    Görünen o ki hâlâ iyi de oynayabiliyor. Harrison, MLS'e dönüşünde Revs formasıyla iki maça çıktı. Bu süreçte üç asist yaptı. Bunların ikisi, dün gece formda D.C. United karşısında alınan 3-0'lık farklı galibiyette geldi. İnce eleyip sık dokuyacaksak, ilki teknik olarak ikinci asistti; arka direğe kestiği nefis falsolu top Alhassan Yusuf için indirildi. İkincisi ise engellenmesi mümkün olmayan türden bir ortaydı; kale ağzı boyunca hızla geçen bir top. Yusuf'un yapması gereken tek şey topun kendisine çarpıp ağlara süzülmesine izin vermekti.

    Daha genel olarak bakıldığında ise Revs'i izlemek son derece keyifli. Bu, Marko Mitrovic yönetiminde görülen bir eğilim. Mitrovic, başta Carles Gil ve Peyton Miller olmak üzere eğlenceli parçaları bir araya getirip son derece etkili şekilde işler hâle getirdi. Harrison da zaten güçlü bir cephanelikteki bir başka silah sadece.

  • Göreceğiniz en kötü kaleci hatası mı?

    Bitirirken: bu da Montreal'den Thomas Gillier'den.

    Hata, 37 yaşındaki Alexis Sanchez'in 79. dakikada oyuna girdiği MLS'deki ilk maçını gölgede bırakma tehdidi yarattı. Hücumda etki yaratmak için fazla zamanı olmadı ancak Montreal'in sekiz maçlık galibiyet hasretini bitiren 2-1'lik galibiyeti korumasına yardımcı oldu.