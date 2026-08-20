Ah, Cavan, ne yaptın sen?

Amerikalı genç oyuncu, Philadelphia Union'ın Inter Miami ile karşı karşıya geldiği çarşamba gecesinde Lionel Messi'ye karşı ikinci kez sahaya çıktı. Tüm hikâye başlıkları hazırdı. Sullivan son derece özgüvenli oynuyordu. Union yükselişteydi. Messi düşüşteydi. Miami en iyi seviyesinin epey uzağındaydı ve kesinlikle yenilebilirdi. Bir şekilde 2-2'lik beraberlik adil geldi. Ama dramdan da yoksun değildi. İki kırmızı kart vardı ve top oyunda değilken yaşanan bir pozisyonda Messi, Quinn Sullivan'a hafifçe tokat atar gibi yaptı; bu hareket para cezasına yol açabilir.

Kaosun tam kararındaydı. Ve çarşamba akşamı başka pek çok iyi şey de vardı. Robert Lewandowski, Chicago Fire adına kahraman oldu. Jack Harrison, New England için neden son derece etkili bir Designated Player transferi olduğunu göstermeyi sürdürdü. Bir de Colorado Rapids'in sinsi galibiyeti var ki, bu sonuç bir teknik direktörü tehlikeye atabilir.

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