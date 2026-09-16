Sullivan, 26 Eylül ile 6 Ekim arasında oynanacak dört hazırlık maçı için Pochettino'nun açıklayacağı 26 kişilik kadroda yer alacak. 16 yaşındaki oyuncu, son dönemde yeniden çıkışa geçen Philadelphia Union'ı play-off potasına taşıyarak bu tercihi fazlasıyla hak ettiğini gösterdi. Union, Dünya Kupası'ndan bu yana ligde maç kaybetmedi. Sullivan, ilk kez U-15 seviyesinde forma giyerek yıllardır ABD Genç Milli Takımı yapılanmasının düzenli isimlerinden biri oldu. Sullivan bu dört maçtan herhangi birinde oynarsa, Ocak 2006'da ilk kez forma giyen Freddy Adu'nun ardından ABD forması giyen en genç ikinci oyuncu olacak.

Genç oyuncu, bu ayın başlarında ABD'den bir fırsat için istekli olduğunu kabul etmişti:

"Buna çok fazla odaklanmıyorum. Elbette bu bir hedef ve kadroya çağrılmak harika olurdu... Ben sadece gelişmeye, her hafta daha iyi olmaya odaklanıyorum. Performanslarımın önemli olduğunu biliyorum. Her maçta üzerinizde gözler oluyor, bu yüzden bu hafta sonu da, sonraki hafta sonunda da devam etmem gerekiyor," Sullivan, GOAL'e konuştu. "Kadro açıklandığında, eğer olursa harika. Olmazsa da bende değişen hiçbir şey görmezsiniz."