Icon Sportswire
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Cavan Sullivan'ın ilk ABD Milli Takımı davetini aldığı bildirildi, Christian Pulisic sonbahar kampı kadrosuna alınmadı
- Icon Sportswire
Uzun zamandır beklenen ilk davet
Sullivan, 26 Eylül ile 6 Ekim arasında oynanacak dört hazırlık maçı için Pochettino'nun açıklayacağı 26 kişilik kadroda yer alacak. 16 yaşındaki oyuncu, son dönemde yeniden çıkışa geçen Philadelphia Union'ı play-off potasına taşıyarak bu tercihi fazlasıyla hak ettiğini gösterdi. Union, Dünya Kupası'ndan bu yana ligde maç kaybetmedi. Sullivan, ilk kez U-15 seviyesinde forma giyerek yıllardır ABD Genç Milli Takımı yapılanmasının düzenli isimlerinden biri oldu. Sullivan bu dört maçtan herhangi birinde oynarsa, Ocak 2006'da ilk kez forma giyen Freddy Adu'nun ardından ABD forması giyen en genç ikinci oyuncu olacak.
Genç oyuncu, bu ayın başlarında ABD'den bir fırsat için istekli olduğunu kabul etmişti:
"Buna çok fazla odaklanmıyorum. Elbette bu bir hedef ve kadroya çağrılmak harika olurdu... Ben sadece gelişmeye, her hafta daha iyi olmaya odaklanıyorum. Performanslarımın önemli olduğunu biliyorum. Her maçta üzerinizde gözler oluyor, bu yüzden bu hafta sonu da, sonraki hafta sonunda da devam etmem gerekiyor," Sullivan, GOAL'e konuştu. "Kadro açıklandığında, eğer olursa harika. Olmazsa da bende değişen hiçbir şey görmezsiniz."
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Pulisic'e çağrı yok
Ancak ABD bazı kilit isimlerden yoksun olacak. Fox Sports'a göre, ABD'nin tartışmasız yıldız oyuncusu Pulisic, kadroya çağrılan isimler arasında yer almıyor. Hücum orta sahası, ABD'nin Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynadığı maçta bacağında kırık yaşamıştı ve henüz tam olarak hazır değil. Amerikalı oyuncu bu sezon Milan formasıyla yalnızca iki kez oynadı. Fox Sports'a göre.
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Diğer çocuklar için bir fırsat mı?
Dağınık haberler, Mauricio Pochettino'nun genç ağırlıklı bir kadro çağıracağını gösterdi. New York Red Bulls'un genç oyuncuları Julian Hall ve Adri Mehmeti, kadroya çağrılmalarıyla ilişkilendirildi. Zavier Gozo, Mathis Albert ve Sullivan'ın Union'dan takım arkadaşı Neil Pierre için de aynı durum söz konusu.
Birkaç zorlu hazırlık maçı
ABD'yi yılın ilk milli maç döneminde zorlu bir fikstür bekliyor. İki haftadan kısa bir süreye yayılan bu dönemde Peru, Şili, Meksika ve Kanada ile karşılaşacaklar. Tam kadro perşembe sabahı açıklanacak.
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