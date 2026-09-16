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imago-sport-1082949730.jpgIcon Sportswire
Thomas Hindle
Çeviri:

Cavan Sullivan'ın ilk ABD Milli Takımı davetini aldığı bildirildi, Christian Pulisic sonbahar kampı kadrosuna alınmadı

ABD
C. Sullivan
C. Pulisic

ESPN'e göre Philadelphia Union yıldızı Cavan Sullivan, ilk kez ABD Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. MLS'te 17 gol katkısıyla dikkat çeken genç oyuncu, büyük ihtimalle gençlerden oluşacak bir kadronun parçası. Dünya Kupası'nda yaşadığı bacak sakatlığının ardından dönen Christian Pulisic'in ise kadroya çağrılmadığı bildirildi.

  • imago-sport-1082753579.jpgIcon Sportswire

    Uzun zamandır beklenen ilk davet

    Sullivan, 26 Eylül ile 6 Ekim arasında oynanacak dört hazırlık maçı için Pochettino'nun açıklayacağı 26 kişilik kadroda yer alacak. 16 yaşındaki oyuncu, son dönemde yeniden çıkışa geçen Philadelphia Union'ı play-off potasına taşıyarak bu tercihi fazlasıyla hak ettiğini gösterdi. Union, Dünya Kupası'ndan bu yana ligde maç kaybetmedi. Sullivan, ilk kez U-15 seviyesinde forma giyerek yıllardır ABD Genç Milli Takımı yapılanmasının düzenli isimlerinden biri oldu. Sullivan bu dört maçtan herhangi birinde oynarsa, Ocak 2006'da ilk kez forma giyen Freddy Adu'nun ardından ABD forması giyen en genç ikinci oyuncu olacak.

    Genç oyuncu, bu ayın başlarında ABD'den bir fırsat için istekli olduğunu kabul etmişti:

    "Buna çok fazla odaklanmıyorum. Elbette bu bir hedef ve kadroya çağrılmak harika olurdu... Ben sadece gelişmeye, her hafta daha iyi olmaya odaklanıyorum. Performanslarımın önemli olduğunu biliyorum. Her maçta üzerinizde gözler oluyor, bu yüzden bu hafta sonu da, sonraki hafta sonunda da devam etmem gerekiyor," Sullivan, GOAL'e konuştu. "Kadro açıklandığında, eğer olursa harika. Olmazsa da bende değişen hiçbir şey görmezsiniz."

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  • Pulisic MilanGetty Images

    Pulisic'e çağrı yok

    Ancak ABD bazı kilit isimlerden yoksun olacak. Fox Sports'a göre, ABD'nin tartışmasız yıldız oyuncusu Pulisic, kadroya çağrılan isimler arasında yer almıyor. Hücum orta sahası, ABD'nin Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynadığı maçta bacağında kırık yaşamıştı ve henüz tam olarak hazır değil. Amerikalı oyuncu bu sezon Milan formasıyla yalnızca iki kez oynadı. Fox Sports'a göre.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Diğer çocuklar için bir fırsat mı?

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  • Birkaç zorlu hazırlık maçı

    ABD'yi yılın ilk milli maç döneminde zorlu bir fikstür bekliyor. İki haftadan kısa bir süreye yayılan bu dönemde Peru, Şili, Meksika ve Kanada ile karşılaşacaklar. Tam kadro perşembe sabahı açıklanacak.

Hazırlık Maçları
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