Sullivan, 26 Eylül'den 6 Ekim'e kadar oynanacak dört hazırlık maçı için Pochettino'nun açıklayacağı 26 kişilik kadroda yer alacak. 16 yaşındaki oyuncu, son dönemde yeniden yükselişe geçen Philadelphia Union'ı play-off hattına taşıyarak bu seçimi fazlasıyla hak etti. Union, Dünya Kupası'ndan bu yana ligde maç kaybetmedi. Sullivan, ilk kez U-15 seviyesinde forma giydiği ABD Genç Milli Takımı yapılanmasının yıllardır düzenli bir parçası. Sullivan bu dört maçtan herhangi birinde oynarsa, Ocak 2006'da ilk kez sahaya çıkan Freddy Adu'nun ardından ABD forması giyen en genç ikinci oyuncu olacak.

Genç oyuncu, bu ayın başlarında ABD'den bir şans için istekli olduğunu kabul etmişti:

"Buna çok fazla odaklanmıyorum. Elbette bu bir hedef ve çağrılmak harika olurdu... Ben sadece gelişmeye, her hafta daha iyi olmaya odaklanıyorum. Performanslarımın önemli olduğunu biliyorum. Her maçta gözler üzerinizde oluyor, bu yüzden bu hafta sonu da, gelecek hafta sonu da devam etmem gerekiyor," Sullivan, GOAL'e konuştu. "Kadro seçildiğinde eğer olursa harika. Olmazsa da bende hiçbir şeyin değiştiğini göremezsiniz."