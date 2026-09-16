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Cavan Sullivan'ın ilk ABD Milli Takımı çağrısını aldığı bildirildi, Christian Pulisic sonbahar kampı kadrosuna alınmadı
- Icon Sportswire
Uzun süredir beklenen ilk davet
Sullivan, 26 Eylül'den 6 Ekim'e kadar oynanacak dört hazırlık maçı için Pochettino'nun açıklayacağı 26 kişilik kadroda yer alacak. 16 yaşındaki oyuncu, son dönemde yeniden yükselişe geçen Philadelphia Union'ı play-off hattına taşıyarak bu seçimi fazlasıyla hak etti. Union, Dünya Kupası'ndan bu yana ligde maç kaybetmedi. Sullivan, ilk kez U-15 seviyesinde forma giydiği ABD Genç Milli Takımı yapılanmasının yıllardır düzenli bir parçası. Sullivan bu dört maçtan herhangi birinde oynarsa, Ocak 2006'da ilk kez sahaya çıkan Freddy Adu'nun ardından ABD forması giyen en genç ikinci oyuncu olacak.
Genç oyuncu, bu ayın başlarında ABD'den bir şans için istekli olduğunu kabul etmişti:
"Buna çok fazla odaklanmıyorum. Elbette bu bir hedef ve çağrılmak harika olurdu... Ben sadece gelişmeye, her hafta daha iyi olmaya odaklanıyorum. Performanslarımın önemli olduğunu biliyorum. Her maçta gözler üzerinizde oluyor, bu yüzden bu hafta sonu da, gelecek hafta sonu da devam etmem gerekiyor," Sullivan, GOAL'e konuştu. "Kadro seçildiğinde eğer olursa harika. Olmazsa da bende hiçbir şeyin değiştiğini göremezsiniz."
- Getty Images
Pulisic'e çağrı yok
Ancak ABD, bazı kilit isimlerden yoksun olacak. Fox Sports'a göre, ABD'nin tartışmasız yıldız oyuncusu Pulisic, kadroya çağrılan isimler arasında yer almıyor. Hücum orta sahası oyuncusu, ABD'nin Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynadığı maçta bacağında kırık yaşadı ve henüz tam olarak hazır değil. Amerikalı oyuncu bu sezon Milan formasıyla sadece iki kez oynadı.
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Diğer çocuklar için bir fırsat mı?
Dağınık haberler, Mauricio Pochettino'nun genç bir kadroyu davet edeceğine işaret etti. New York Red Bulls'un genç oyuncuları Julian Hall ve Adri Mehmeti'nin de davet alabileceği öne sürüldü. Zavier Gozo, Mathis Albert ve Sullivan's Union takım arkadaşı Neil Pierre'in adı da geçiyor.
Birkaç zorlu hazırlık maçı
ABD'yi yılın ilk milli maç döneminde zorlu bir fikstür bekliyor. İki haftadan kısa bir süreye yayılan bu süreçte Peru, Şili, Meksika ve Kanada ile karşılaşacaklar. Tam kadro perşembe sabahı açıklanacak.
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