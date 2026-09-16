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imago-sport-1082949730.jpgIcon Sportswire
Thomas Hindle

Çeviri:

Cavan Sullivan'ın ilk ABD Milli Takımı çağrısını aldığı bildirildi, Christian Pulisic sonbahar kampı kadrosuna alınmadı

ABD
C. Sullivan
C. Pulisic

ESPN'e göre Philadelphia Union'ın yıldızı Cavan Sullivan, ilk kez ABD Milli Takımı kadrosuna çağrıldı. MLS'te 17 gol katkısıyla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, büyük olasılıkla genç ağırlıklı olacak kadronun bir parçası. Dünya Kupası'nda yaşadığı bacak sakatlığının ardından dönen Christian Pulisic ise, haberlere göre kadroya davet almadı.

  • imago-sport-1082753579.jpgIcon Sportswire

    Uzun süredir beklenen ilk davet

    Sullivan, 26 Eylül'den 6 Ekim'e kadar oynanacak dört hazırlık maçı için Pochettino'nun açıklayacağı 26 kişilik kadroda yer alacak. 16 yaşındaki oyuncu, son dönemde yeniden yükselişe geçen Philadelphia Union'ı play-off hattına taşıyarak bu seçimi fazlasıyla hak etti. Union, Dünya Kupası'ndan bu yana ligde maç kaybetmedi. Sullivan, ilk kez U-15 seviyesinde forma giydiği ABD Genç Milli Takımı yapılanmasının yıllardır düzenli bir parçası. Sullivan bu dört maçtan herhangi birinde oynarsa, Ocak 2006'da ilk kez sahaya çıkan Freddy Adu'nun ardından ABD forması giyen en genç ikinci oyuncu olacak.

    Genç oyuncu, bu ayın başlarında ABD'den bir şans için istekli olduğunu kabul etmişti:

    "Buna çok fazla odaklanmıyorum. Elbette bu bir hedef ve çağrılmak harika olurdu... Ben sadece gelişmeye, her hafta daha iyi olmaya odaklanıyorum. Performanslarımın önemli olduğunu biliyorum. Her maçta gözler üzerinizde oluyor, bu yüzden bu hafta sonu da, gelecek hafta sonu da devam etmem gerekiyor," Sullivan, GOAL'e konuştu. "Kadro seçildiğinde eğer olursa harika. Olmazsa da bende hiçbir şeyin değiştiğini göremezsiniz."

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  • Pulisic MilanGetty Images

    Pulisic'e çağrı yok

    Ancak ABD, bazı kilit isimlerden yoksun olacak. Fox Sports'a göre, ABD'nin tartışmasız yıldız oyuncusu Pulisic, kadroya çağrılan isimler arasında yer almıyor. Hücum orta sahası oyuncusu, ABD'nin Dünya Kupası son 16 turunda Belçika ile oynadığı maçta bacağında kırık yaşadı ve henüz tam olarak hazır değil. Amerikalı oyuncu bu sezon Milan formasıyla sadece iki kez oynadı.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

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  • Birkaç zorlu hazırlık maçı

    ABD'yi yılın ilk milli maç döneminde zorlu bir fikstür bekliyor. İki haftadan kısa bir süreye yayılan bu süreçte Peru, Şili, Meksika ve Kanada ile karşılaşacaklar. Tam kadro perşembe sabahı açıklanacak.

Hazırlık Maçları
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