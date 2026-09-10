Catanzaro'da kanat çırpmak için doğru ortamı buldular. Mattia Liberali ve Alphadio Cisse'nin yolları kesişti; Catanzaro sportif direktörü Ciro Polito onlardan Milannews.it'e şöyle söz etti: "Cisse içine kapanık bir çocuk ama aynı zamanda sempatik, zeki biri. Grup içinde seviliyor, ciddi bir çocuk".
Cisse'nin Serie A'daki ama özellikle de Milan'daki bu etkisini bekliyor muydunuz
"Böylesine ciddi bir sakatlık yaşaması normal olarak etkiledi. O sakatlığı yaşayınca ilk düşünce, bu fırsatı yakalama trenini kaçırdığı yönünde oldu. Ama son 5 ayını Catanzaro'da sakat geçirmiş bir oyuncu olduğuna bakmayan büyük bir teknik direktör buldu. Ona baktı, beğendi ve sahaya sürdü. Ben bu etkiyi bekler miydim? Bana göre o çok güçlü, ama hayatta biraz da şans gerekiyor. Onu aldığımda çok oyuncumuz vardı, bazı şeylerin çözülmesi için yaklaşık bir ay beklemek zorunda kaldım, ama onu hep bekledim. Oyuncumuz da çoktu. Buna rağmen yine de onu almak istedim (Catanzaro'ya, ed.) çünkü onun güçlü bir oyuncu olduğunu biliyordum. Ben bile bizde böyle bir etki yaratabileceğini düşünmüyordum, ilk 5 ayda tek başına oynadı. Özellikleri var, yeteneği var, kaleye vurduğunda her şeye sahip. Gençlere fırsat vermek gerekiyor, çünkü onları görmezseniz ne yapabileceklerini asla bilemezsiniz".