Size göre Cisse'nin en iyi özellikleri neler?

"Top almak için orta sahaya geldiğinde sırtı dönük oyunda çok etkileyici işler yaptı. Kontrol, çalım, karşı çalım ve bir noktadan sonra rakibi ayağını bırakıyordu, o da güçlü şekilde yeniden hızlanıyordu ve onu asla yakalayamıyorlardı. Bunu Serie B'de yapıyordu, bugün de Milan'da yapıyor. Çok fazla özelliği var. Vuruş kalitesi, top kontrolü, ilk dokunuşu var. Yeteneği var ve yaptıkları da tesadüf değil. Juventus'a attığı golü düşünmek yeterli: Kaleye bile bakmadan, sırtı dönükken topu direğin dibine bıraktı. Gerçek bir oyuncu gibi. Sonra o kontrolü yaptı, sanki eldivenleri varmış gibiydi. Bir de fiziği var. Olağanüstü bir oyuncu".





Cisse'yi tarif etmek için bir sıfat?

"Veteran. Her şeyi kolay gösteriyor. Yetenekli ve aynı zamanda çok güçlü bir kişiliği var. Milan'da oynadığı için sıkıntı çekmiş gibi mi görünüyor? Hayır, bana Catanzaro'da nasıl oynuyorsa aynen öyle oynuyor gibi geliyor".

Cisse, Liberali ve Fasavuli gibi yeteneklerin büyük kulüplerde olması ne kadar gurur verici?

"Üçü de gurur kaynağı. Oyuncuları ben bulur, ben sahip çıkarım ama onlar çok büyük bir memnuniyet oldular. 7-8 ay içinde bu oyuncuların İtalya'nın üst düzey kulüplerinde oynayacağını asla düşünemezdiniz. İtalya için de çok büyük bir şey, çünkü onlar genç İtalyan oyuncular ve oynadıklarında yeteneklerini gösteriyorlar".

Liberali bölümüne gelelim: Como'ya gitmekle doğru mu yaptı?

"Doğru mu yanlış mı bilemem. Milan onu geri almak için her şeyi yaptı. Bence bu daha çok daha önce nasıl muamele gördüğüyle, prensiplerle ilgili bir meseleydi. Como'da Fabregas var, her şey var diye bunu onlara benim söylediğim doğru ama Milan da onu ne pahasına olursa olsun istediğini gösterdi. Dolayısıyla bugün Milan'da o da Cisse de ilk 11'de oynardı ama bu onların aldığı bir karar ve bunun doğru mu yanlış mı olduğunu zamanı geldiğinde göreceğiz".