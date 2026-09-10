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Mattia Liberali ComoGetty Images

Çeviri:

Catanzaro sportif direktörü: “Cisse olağanüstü. Liberali? Milan onu geri almak için her şeyi yaptı ama mesele, daha önce ona nasıl davranıldığıyla, ilkelerle ilgili”

AC Milan

Catanzaro sportif direktörü Ciro Polito, sezonun bu başlangıcına damga vuran Alphadjo Cisse ve Liberali hakkında MilanNews.it mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

Catanzaro'da kanat çırpmak için doğru ortamı buldular. Mattia Liberali ve Alphadio Cisse'nin yolları kesişti; Catanzaro sportif direktörü Ciro Polito onlardan Milannews.it'e şöyle söz etti: "Cisse içine kapanık bir çocuk ama aynı zamanda sempatik, zeki biri. Grup içinde seviliyor, ciddi bir çocuk". 


Cisse'nin Serie A'daki ama özellikle de Milan'daki bu etkisini bekliyor muydunuz
"Böylesine ciddi bir sakatlık yaşaması normal olarak etkiledi. O sakatlığı yaşayınca ilk düşünce, bu fırsatı yakalama trenini kaçırdığı yönünde oldu. Ama son 5 ayını Catanzaro'da sakat geçirmiş bir oyuncu olduğuna bakmayan büyük bir teknik direktör buldu. Ona baktı, beğendi ve sahaya sürdü. Ben bu etkiyi bekler miydim? Bana göre o çok güçlü, ama hayatta biraz da şans gerekiyor. Onu aldığımda çok oyuncumuz vardı, bazı şeylerin çözülmesi için yaklaşık bir ay beklemek zorunda kaldım, ama onu hep bekledim. Oyuncumuz da çoktu. Buna rağmen yine de onu almak istedim (Catanzaro'ya, ed.) çünkü onun güçlü bir oyuncu olduğunu biliyordum. Ben bile bizde böyle bir etki yaratabileceğini düşünmüyordum, ilk 5 ayda tek başına oynadı. Özellikleri var, yeteneği var, kaleye vurduğunda her şeye sahip. Gençlere fırsat vermek gerekiyor, çünkü onları görmezseniz ne yapabileceklerini asla bilemezsiniz". 

  • Liberali hakkında çarpıcı açıklama

    Size göre Cisse'nin en iyi özellikleri neler?
    "Top almak için orta sahaya geldiğinde sırtı dönük oyunda çok etkileyici işler yaptı. Kontrol, çalım, karşı çalım ve bir noktadan sonra rakibi ayağını bırakıyordu, o da güçlü şekilde yeniden hızlanıyordu ve onu asla yakalayamıyorlardı. Bunu Serie B'de yapıyordu, bugün de Milan'da yapıyor. Çok fazla özelliği var. Vuruş kalitesi, top kontrolü, ilk dokunuşu var. Yeteneği var ve yaptıkları da tesadüf değil. Juventus'a attığı golü düşünmek yeterli: Kaleye bile bakmadan, sırtı dönükken topu direğin dibine bıraktı. Gerçek bir oyuncu gibi. Sonra o kontrolü yaptı, sanki eldivenleri varmış gibiydi. Bir de fiziği var. Olağanüstü bir oyuncu". 


    Cisse'yi tarif etmek için bir sıfat?
    "Veteran. Her şeyi kolay gösteriyor. Yetenekli ve aynı zamanda çok güçlü bir kişiliği var. Milan'da oynadığı için sıkıntı çekmiş gibi mi görünüyor? Hayır, bana Catanzaro'da nasıl oynuyorsa aynen öyle oynuyor gibi geliyor". 

    Cisse, Liberali ve Fasavuli gibi yeteneklerin büyük kulüplerde olması ne kadar gurur verici?
    "Üçü de gurur kaynağı. Oyuncuları ben bulur, ben sahip çıkarım ama onlar çok büyük bir memnuniyet oldular. 7-8 ay içinde bu oyuncuların İtalya'nın üst düzey kulüplerinde oynayacağını asla düşünemezdiniz. İtalya için de çok büyük bir şey, çünkü onlar genç İtalyan oyuncular ve oynadıklarında yeteneklerini gösteriyorlar". 

    Liberali bölümüne gelelim: Como'ya gitmekle doğru mu yaptı?
    "Doğru mu yanlış mı bilemem. Milan onu geri almak için her şeyi yaptı. Bence bu daha çok daha önce nasıl muamele gördüğüyle, prensiplerle ilgili bir meseleydi. Como'da Fabregas var, her şey var diye bunu onlara benim söylediğim doğru ama Milan da onu ne pahasına olursa olsun istediğini gösterdi. Dolayısıyla bugün Milan'da o da Cisse de ilk 11'de oynardı ama bu onların aldığı bir karar ve bunun doğru mu yanlış mı olduğunu zamanı geldiğinde göreceğiz".

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