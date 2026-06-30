Catanzaro’da şok gelişme: Turati’nin kararından geri adım atmasının ardından Gorgone teknik direktör koltuğuna oturdu

Catanzaro yeni teknik direktörünü seçti: Giorgio Gorgone, sarı-kırmızı kulüple iki yıllık bir sözleşme imzalamaya hazır.





Kalabriyalı kulüp, Turati'nin ani geri adımının ardından çok hızlı bir şekilde harekete geçti. Turati, anlaşma neredeyse kesinleşmiş gibi göründüğü halde son saatlerde görevi reddetmiş ve Catanzaro'yu yeni bir teknik direktör arayışına zorlamıştı.





Kulüp ve sportif direktör Ciro Polito, olayın gidişatından hayal kırıklığına uğramış olsalar da, geleceğe odaklanmak için bu konuyu hızla geride bırakmayı tercih ederek anında harekete geçti. Sky Sport’un aktardığına göre, birkaç saat içinde Gorgone’ye güvenme kararı alındı, transfer işlemi tamamlandı ve yeni sezon öncesinde planlamada süreklilik sağlandı.







