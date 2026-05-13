Getty Images Sport
Çeviri:
"Casusluk skandalı"nın ortasında Southampton'a 6 puanlık puan düşürme cezası gündemde
EFL, Premier Lig'deki yerini garantileyen Southampton'a saldırdı
The Times gazetesine göre, Middlesbrough’un casusluk iddialarıyla ilgili resmi bir şikayette bulunmasının ardından Southampton, EFL’nin 127. maddesini ihlal etmekle suçlandı. Söz konusu kural, maçtan önceki 72 saat içinde rakibin antrenmanını izlemeyi açıkça bir ihlal olarak tanımlıyor. Southampton, Salı günü uzatmaların ardından toplamda 2-1'lik dramatik bir galibiyetle finale yükseldi ve 22 Mayıs'ta Hull City ile Premier League'e yükselme hakkı için karşılaşacak. Ancak İngiliz Futbol Ligi, disiplin davasının finalden önce sonuçlanmasını istiyor, bu da kulübün ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
FA, Harwood-Bellis ayrımcılık soruşturmasını kapattı
Bu hafta St Mary's'i sarsan tek kriz bu "casusluk skandalı" değildi. Futbol Federasyonu (FA), Middlesbrough'un savunma oyuncusu Luke Ayling'in, Salı günkü gergin karşılaşma sırasında Southampton kaptanı Taylor Harwood-Bellis'in kekemeliğine atıfta bulunarak ayrımcı ifadeler kullandığını iddia etmesinin ardından, hakem Andrew Madley'in resmi raporunu inceliyordu. Ancak Ayling, iddiayı daha fazla takip etmek istemediğini resmi olarak bildirdikten sonra FA, Çarşamba günü soruşturmayı resmen kapattı. Bu karar, 24 yaşındaki defans oyuncusunu kişisel bir yaptırımdan kurtardı ve Southampton'ın Wembley yolculuğu öncesinde en azından bir önemli saha dışı sorunu ortadan kaldırmasını sağladı.
Emsal karar, ciddi puan kesintisine işaret ediyor
Disiplin kurulu, 2024 yılında Kanada kadın Olimpiyat takımına verilen spor cezalarını olası bir emsal olarak değerlendirecek. Kanada, Yeni Zelanda'yı casusluk amacıyla drone kullandığı için FIFA tarafından 6 puan düşürülmüştü. Kanada, cezanın orantısız olduğunu iddia ederek, 2019'da Leeds United'a verilen 200.000 sterlinlik para cezasını ve Manchester City ile 1 milyon sterlinlik gizli bir anlaşma yaparak yaptırımdan kurtulan Liverpool'u örnek göstermiş, ancak itirazı reddedilmişti.
Leeds olayından bu yana EFL kuralları önemli ölçüde sertleştiği için, Southampton gelecek sezon ağır bir puan kesintisiyle karşı karşıya kalabilir. Bu katı yaklaşımı doğrulayan Spor Tahkim Mahkemesi heyetinin kararında şöyle denildi: "Başvuranlar, puan kesintisi cezasının meydana gelen ihlallerle aşırı orantısız olduğu konusunda mahkemeyi ikna edemedi. En yüksek dürüstlük standartlarına uyulmalıdır. Aksi takdirde, bunun sonuçları ve yaptırımları sert olmalı, hatta acımasız bile olabilir."
Bu arada Middlesbrough, kadrosuna Perşembe sabahı yapılacak bir toplantıya katılma talimatı verdi.
- Getty Images Sport
Play-off finalistlerini şimdi ne bekliyor?
Southampton, bağımsız heyetin hızlı kararını endişeyle beklerken önümüzdeki günler son derece kritik önem taşıyor. Middlesbrough’un yeni casusluk vakalarını ortaya çıkarmak üzere önemli bir tanık hazırladığı bildirilirken, güney sahili kulübü, Premier Lig’e yükselme mücadelesinde Hull City ile oynayacağı hayati Wembley finali öncesinde yıkıcı bir puan cezası almamak için konumunu kararlılıkla savunmak zorunda.