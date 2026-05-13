"Casusluk skandalı"nın ortasında Southampton'a 6 puanlık puan düşürme cezası gündemde

Disiplin kurulu, 2024 yılında Kanada kadın Olimpiyat takımına verilen spor cezalarını olası bir emsal olarak değerlendirecek. Kanada, Yeni Zelanda'yı casusluk amacıyla drone kullandığı için FIFA tarafından 6 puan düşürülmüştü. Kanada, cezanın orantısız olduğunu iddia ederek, 2019'da Leeds United'a verilen 200.000 sterlinlik para cezasını ve Manchester City ile 1 milyon sterlinlik gizli bir anlaşma yaparak yaptırımdan kurtulan Liverpool'u örnek göstermiş, ancak itirazı reddedilmişti.

Leeds olayından bu yana EFL kuralları önemli ölçüde sertleştiği için, Southampton gelecek sezon ağır bir puan kesintisiyle karşı karşıya kalabilir. Bu katı yaklaşımı doğrulayan Spor Tahkim Mahkemesi heyetinin kararında şöyle denildi: "Başvuranlar, puan kesintisi cezasının meydana gelen ihlallerle aşırı orantısız olduğu konusunda mahkemeyi ikna edemedi. En yüksek dürüstlük standartlarına uyulmalıdır. Aksi takdirde, bunun sonuçları ve yaptırımları sert olmalı, hatta acımasız bile olabilir."

Bu arada Middlesbrough, kadrosuna Perşembe sabahı yapılacak bir toplantıya katılma talimatı verdi.