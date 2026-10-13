"Üç kardeş arasında Sampdoria'da oynayan Salvatore çok daha iyi. Yalnız tembel ve koşmak istemiyor ama futbol zekâsı çok yüksek; diğer ikisi bende hiçbir etki bırakmıyor. Bir keresinde Insigne beni soyunma odasından görüntülü aradı. Yanında bulunan Salvatore Esposito'yla konuştum: 'Kendine gel, diğer iki kardeşinden daha iyisin, 3-4 kilo vermelisin'." Sözlerini şöyle tamamladı: "Ben böyle düşünüyorum, diğer ikisi bende hiçbir etki bırakmıyor. Üçü arasında en kötüsü Inter'de oynayan."





"Duyduğuma göre onu Vieri'ye benzetmişler, Vieri ondan ışık yılları önde. Vieri, İtalyan futbol tarihinin en büyük santrforuydu; maçların gidişatını değiştirirdi, tank gibiydi. Pio ise Toni'ye daha çok benziyor: Hantal, düşüyor, yönünü bulamıyor, koşmakta ve şut çekmekte zorlanıyor. O sadece ceza sahası içinde oynayan bir 9 numara, orada iyi hareket ediyor."





"Inter'de oynuyorsan ve topu sürekli önüne atıyorlarsa sorun yok. Ama geriye gelip ara pası atman, hareket etmen, bire bir oynaman gerekiyorsa… O zaman ya kendisine faul yaptırıyor ya da kaleye yönelmek için kanat oyuncularından kendisine pas vermelerini istiyor. Ama ben onu beğenmiyorum, Toni gibi biri. Bana göre bire birde korkuyor, koşmakta zorlanıyor."