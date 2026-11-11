Gelecek maçlar JUV Serie A 06:30 VEN

Antonio Cassano, İtalya Milli Takımı’nın eski futbolcusu ve şu anda You Tube yorumcusu, Viva El Futbol podcast’inde Juventus hakkında konuştu.

"Juventus’un bel bağladığı oyuncu Yildiz’ken kazanabileceğini düşünemiyorum. Şu anda iyi durumda olmadığı için hiçbir suçu yok, o ayrı. Zavallı, umarım en kısa zamanda geri döner" diyen Cassano, daha önce Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan ve Inter’de forma giymişti.

Cassano şöyle devam etti: "Diğerleri de öyle. Bremer sakatlığından sonra sanki kendi kuzeni gibi. Lucumì, Bologna’da Beckenbauer gibi görünüyordu, şimdi ise felaket durumda" ifadelerini aktaran TuttoJuve.com’a göre Cassano sözlerini şöyle sürdürdü: "Cambiasso için ‘City onu istiyor, yeni Cancelo, 60 milyon’ denmeye başlandığından beri oynatılacak gibi değil. Söyleyin bakalım arkadaşlar, Boga ve Zhegrova tam yarım saatlik oyuncular."