Antonio Cassano, İtalya Milli Takımı'nın eski forveti, Viva el Futbol podcast'inde Juventus ve Napoli hakkında konuştu. İki takım geçen pazar günü karşı karşıya gelmiş, Juventus maçı 2-0 kazanmıştı.
Cassano: "Alajbegovic ve birkaç oyuncu dışında Juventus zayıf bir takım. Napoli, böyle nasıl oynanır?"
JUVENTUS
Juventus hakkında: "Gelişip güçlü bir oyuncu olacak Alajbegovic ve birkaç kişi dışında Juventus yetersiz bir takım." Cassano, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şöyle devam etti: "Napoli'nin ise çok güçlü oyuncuları var ve Inter'le rekabet edebilir. Juventus ve Napoli çok kötü bir maç oynadı; ikinci yarı utanç vericiydi. Spalletti en azından ikinci yarıda bağırıyordu. Geçmişte onun hakkında iyi konuşmadım, ama ona 4 ya da 5 iyi oyuncu verirlerse takımlarına harika futbol oynatır. Juventus galibiyeti hak etti."
NAPOLI
Napoli hakkında: "Napoli, arkadaşlar... 10 hafta sonunda liderin 14, dördüncü sıranın 9 puan gerisinde. Şampiyonluk yarışının şimdiden dışında. Bir şey söyleyecek olan var mı? De Laurentiis'in artık sesi soluğu çıkmıyor, Manna'nın ne yapmaya çalıştığı belli değil. Böyle bir takım nasıl böyle oynayabilir?"
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun