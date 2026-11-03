Juventus hakkında: "Gelişip güçlü bir oyuncu olacak Alajbegovic ve birkaç kişi dışında Juventus yetersiz bir takım." Cassano, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şöyle devam etti: "Napoli'nin ise çok güçlü oyuncuları var ve Inter'le rekabet edebilir. Juventus ve Napoli çok kötü bir maç oynadı; ikinci yarı utanç vericiydi. Spalletti en azından ikinci yarıda bağırıyordu. Geçmişte onun hakkında iyi konuşmadım, ama ona 4 ya da 5 iyi oyuncu verirlerse takımlarına harika futbol oynatır. Juventus galibiyeti hak etti."