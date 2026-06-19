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Brazil World Cup changes GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Casemiro’yu kadro dışı bırakın, Endrick’i oyuna dahil edin ve Carlo Ancelotti’nin, feci geçen Dünya Kupası açılış maçının ardından utançtan kurtulmak için yapması gereken Brezilya kadrosundaki değişiklikler

Opinion
Brezilya
C. Ancelotti
Casemiro
Endrick
Dünya Kupası
FEATURES
Brezilya - Haiti

Brezilya’nın Fas ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçındaki performansı, fazlasıyla tahmin edilebilir bir nitelik taşıyordu. Bir yıl önce Carlo Ancelotti’nin göreve gelmesinden bu yana sürekli olarak istikrarsız bir performans sergileyen Selecao, New Jersey’deki dağınık oyunuyla sadece bir puan toplayabildi; takım, beraberliği yakalamak için Vinicius Jr.’ın sihirli bir anına güvenmek zorunda kaldı. İtalyan teknik direktörün önümüzdeki dönemde üzerinde düşünmesi gereken pek çok konu var.

Bu, uluslararası futbolun devlerinden birinin hayal kırıklığı yaratan bir başlangıcının tam anlamıyla sözlük tanımıydı; sonuç daha da kötü olmaması ise Vinicius’a borçluydular, zira Ismael Saibari’nin kurnazca attığı açılış golünün ardından, Vinicius’un sert vuruşuyla ilk yarıda skoru eşitledi.

Bu bireysel parlaklığın daha iyi sonuçlara zemin hazırlamaması ciddi bir endişe kaynağı olacaktır; zira Brezilya, daha sonra yarattığı birkaç net fırsatı en iyi şekilde değerlendiremedi ve kavurucu sıcaklıkta maçın gidişatı üzerinde hiçbir zaman gerçek bir kontrol sağlayamadı.

Basitçe söylemek gerekirse, Dünya Kupası sahnesinde yirmi yılı aşkın süredir başarıdan mahrum kalan ve beklentileri yüksek bir ulus, böyle bir performansın bir daha tekrarlanmasına tahammül göstermeyecektir. Neymar bir tür çözüm olarak görülüyorsa, Selecao onun dönüşünü beklemek zorunda kalacak; zira bu ikonik forvet, sakatlığı nedeniyle grup aşamasının tamamını kaçırabilir.

Ancelotti’nin durumu düzeltmek için yapması gereken çok iş var...

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Casemiro'yu yedek kulübesine al...

    Jamie Carragher gibi konuşmak istemem ama Fas maçında Casemiro, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Michael Carrick yönetiminde Manchester United’da büyük bir canlanma yaşayan oyuncunun sadece bir gölgesi gibi görünüyordu. Bu tam anlamıyla “futbol yeteneği kalmamış” denecek bir durum değildi, ama ona çok yakındı.

    34 yaşındaki oyuncu, sahada geçirdiği 45 dakika boyunca yaşını her yönüyle hissettirdi; sekiz yer mücadelesi üzerinden altısını kaybetti ve geri çekilirken saha içindeki boşlukları kapatmakta ya da dinamik Ayyoub Bouaddi’nin temposuna ayak uydurmakta sık sık zorlandı.

    Casemiro’nun formdan düşmüş hali, alaycı bir faul nedeniyle sarı kart görmesiyle doruğa ulaştı ve Ancelotti, eski Real Madrid orta saha oyuncusuyla uzun süredir devam eden iş ilişkisine rağmen devre arasında onu acımasızca oyundan aldı.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    ... ve onun yerine Ederson'ı getirmek

    Ancelotti ve Brezilya, açıkçası kağıt üzerinde pek de heyecan verici olmayan bir kadroyla boğuşuyor; ancak devre arasında, Old Trafford’da Casemiro’nun yerini alması beklenen oyuncu yerine, bir tecrübeli defansif orta saha oyuncusunu bir başkasıyla değiştirme kararı biraz kafa karıştırıcıydı.

    Selecao’nun iki nesil arasındaki bir geçiş döneminde sıkışıp kalmış gibi göründüğü ve orta sahada bayrağı devralacak çok az sayıda uygun seçeneğin ortaya çıktığı gerçeğinin bir yansıması olarak, İtalyan teknik adam, Manchester United’a transfer olacak Ederson yerine son üç yıldır Suudi Arabistan’da forma giyen 32 yaşındaki Fabinho’ya yöneldi; ancak eski Liverpool oyuncusu da benzer şekilde kötü bir performans sergiledi.

    Ederson, sağ bek Wesley’in sakatlığı üzerine son anda kadroya çağrıldı; bu da onun hiyerarşide gerilerde olduğunu gösteriyor. Ancak Ancelotti yeni bir dönem başlatmak istiyorsa, Atalanta’da kulüp düzeyinde biraz daha az etkileyici bir sezon geçirmiş olsa da 26 yaşındaki oyuncuya orta sahada şans vermelidir. Cuma günü Haiti ile oynanacak maç, bu dönüşümün başlaması için ideal bir fırsat olabilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Fix his dodgy defence

    Brezilya, Arsenal’den Gabriel Magalhaes ve Paris Saint-Germain’den Marquinhos ile turnuvanın en sağlam stoper ikililerinden birine sahip olabilir, ancak savunmanın kalitesi, etraflarındaki kaliteli seçeneklerin eksikliği nedeniyle zayıflamaktadır. Roma’dan Wesley’in turnuva öncesi yaşadığı sakatlık da durumlarını daha da zorlaştırmıştır.

    Aslen bir stoper olan Roger Ibanez, Fas maçında sağ bek olarak ilk 11'de sahaya çıktı ve Bilal El Khannouss ile Noussair Mazraoui tarafından adeta sahada koşturuldu. Tıpkı Casemiro gibi o da sarı kart gördü ve devre arasında oyundan alındı. Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, daha sonra Ancelotti'nin Haiti maçı öncesinde antrenmanlarda Ederson'u sağ bek olarak denediği bildirildi.

    Douglas Santos sol bek pozisyonunda yeterince sağlam bir performans sergiliyor ancak 32 yaşında olması, turnuvadaki Brezilya savunmacılarının ortalama yaşının 31 olmasının nedenlerinden biri. 34 yaşındaki eski Manchester City oyuncusu Danilo, Ibanez’in yerine geçti; 35 yaşındaki eski Juventus sol beki Alex Sandro ise hâlâ kadroda yer alıyor. Takıma taze kanın ciddi bir ihtiyaç olduğu ortada.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Thiago'yu bırak

    Brezilya’nın açılış maçında büyük zorluklar yaşayan bir diğer oyuncu da, Brentford’da kulüp düzeyinde olağanüstü bir sezon geçirdikten sonra forvet pozisyonuna getirilen Igor Thiago’ydu. Mart ayında milli takımdaki ilk maçına çıkan bu oyuncu için, kağıt üzerinde ülkesinin grup aşamasındaki en zorlu maçı olan bu karşılaşma, muhtemelen çok erken ve çok ağır bir yük oldu.

    Takımı genel olarak dağınık bir performans sergilerken forvet oyuncusu yalnız kaldı; 1-0 gerideyken Vinicius’un sihirli bir anı, takımın utancını giderdi. Thiago, iki net gol fırsatını kaçırdı; birinde tamamen boş pozisyonda yükselmesine rağmen havadan gelen ortaya bir şekilde dokunamadı, bir diğerinde ise hızlı bir taç atışından gelen pasın ardından sol ayağıyla kaleciye doğru sert bir şut çekti ve kısa süre sonra oyundan alındı.

    Bu performansının ardından ilk 11'deki yerini kaybedeceği söyleniyor ve Ancelotti'nin onu eleştirilerin hedefinden uzak tutması akıllıca olacaktır. Merkez forvet, maçtan sonra bunun muhtemelen "gerginlik"ten kaynaklandığını itiraf etti.

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    Cunha’ya çağrı

    That should mean we see Matheus Cunha back in the Selecao's starting XI for the clash with Haiti, and he may well feel aggrieved that he didn't get the nod in the tournament opener against Morocco, given he has vastly more experience in a Brazil shirt than Thiago.

    While he might not have been as prolific, Cunha showed in his debut season with Manchester United that he is the man for the big occasion, picking up goal contributions against Manchester City, Arsenal, Chelsea and Liverpool. His capabilities as a roaming false nine or second striker can get the best of those around him, too, as he drops deep to create openings for his team-mates.

    It was his sweeping through ball from inside his own half that led to Brazil's best chance of the second half after he emerged from the bench on the hour mark, but Raphinha's finish was disappointing after Vinicius ran onto the pass and pulled it back for the Barcelona man.

    It offered a glimpse of why the 27-year-old deserves a chance from the start, perhaps even as the No.10 ahead of Lucas Paqueta despite the fact he wears the No.9 on his back.

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    Endrick mi?

    Brezilya, Afrika’nın devleriyle zorlu bir beraberlik mücadelesi verirken sahaya bile çıkamayan, oyunun gidişatını değiştirebilecek potansiyele sahip başka forvetlere de sahipti; bunların en dikkat çekeni Endrick’ti.

    Nitekim, 19 yaşındaki oyuncuyu yedek kulübesinde bırakıp ikinci yarıda Zenit'in forveti Luiz Henrique ile eski Nottingham Forest orta saha oyuncusu Danilo'yu oyuna sokma kararı geniş çapta eleştirildi. Genel kanı, bu genç oyuncuya fırsat verilmiş olsaydı, maçı tamamen farklı bir yöne çevirebileceği yönündeydi.

    Cunha’nın Haiti karşısında Endrick’in arkasında oynama ihtimali kesinlikle ilgi çekici ve efsanevi Brezilyalı forvet Ronaldo Nazario, Real Madrid’in genç yıldızının zamanının geleceğine inanıyor.

    "Eminim ki fırsatını yakalayacak. O hazır," dedi Nazario, Resenha da Copa'ya verdiğidemeçte. "Orada diğer harika oyuncularla rekabet ediyor. Manchester United'dan Matheus Cunha ile aynı seviyede ve Igor Thiago da İngiltere'de gol kralıydı; yani şu anda elimizde iyi seçenekler var."

  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Rayan, joker oyuncu

    Daha önce de değindiğimiz gibi, bu bir klasik Brezilya kadrosu değil ve sonuç olarak, yalnızca en iyimser Selecao taraftarları – adil olmak gerekirse, bunların sayısı oldukça fazla – takımın Kuzey Amerika’da şampiyonluğa kadar ilerleyeceğini bekleyecektir. Dolayısıyla, Ancelotti’nin geleceğe odaklanmak isteyeceği düşünülür ve Endrick gibi Rayan da bu planın önemli bir parçasını oluşturmalıdır.

    19 yaşındaki oyuncu, Ocak ayında çocukluk kulübü Vasco da Gama'dan Bournemouth'a transfer olduktan sonra Antoine Semenyo'nun bıraktığı büyük boşluğu doldurarak adeta bir keşif oldu. Premier Lig'e suda yüzmek kadar kolay uyum sağladı; dinamik fiziği ve mükemmel bitiriciliğine dayanarak sadece 15 maçta 7 gol katkısı yaptı ve Dünya Kupası kadrosuna son anda girmeyi başardı.

    Brezilya’nın kanatlarda bolca seçeneği olabilir, ancak Rayan kadroda ve formda olduğuna göre, onu en azından yedek kulübesinden kullanmak mantıklı olacaktır. Sıradaki Haiti maçı, kazanılması zorunlu olsa da, denemeler yapmak için ideal bir fırsat sunuyor.

Dünya Kupası
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