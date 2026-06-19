Bu, uluslararası futbolun devlerinden birinin hayal kırıklığı yaratan bir başlangıcının tam anlamıyla sözlük tanımıydı; sonuç daha da kötü olmaması ise Vinicius’a borçluydular, zira Ismael Saibari’nin kurnazca attığı açılış golünün ardından, Vinicius’un sert vuruşuyla ilk yarıda skoru eşitledi.

Bu bireysel parlaklığın daha iyi sonuçlara zemin hazırlamaması ciddi bir endişe kaynağı olacaktır; zira Brezilya, daha sonra yarattığı birkaç net fırsatı en iyi şekilde değerlendiremedi ve kavurucu sıcaklıkta maçın gidişatı üzerinde hiçbir zaman gerçek bir kontrol sağlayamadı.

Basitçe söylemek gerekirse, Dünya Kupası sahnesinde yirmi yılı aşkın süredir başarıdan mahrum kalan ve beklentileri yüksek bir ulus, böyle bir performansın bir daha tekrarlanmasına tahammül göstermeyecektir. Neymar bir tür çözüm olarak görülüyorsa, Selecao onun dönüşünü beklemek zorunda kalacak; zira bu ikonik forvet, sakatlığı nedeniyle grup aşamasının tamamını kaçırabilir.

Ancelotti’nin durumu düzeltmek için yapması gereken çok iş var...