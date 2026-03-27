Casemiro, “uzman” Michael Carrick’in yönetiminde keyifli günler geçiriyor; ancak tecrübeli oyuncu, ayrılacağını açıkladıktan sonra Manchester United’da kalma ihtimalinin olmadığını söylüyor
Brezilyalı tecrübeli oyuncunun geri dönüşü yok
Deneyimli orta saha oyuncusu, Old Trafford'da sözleşme uzatma konusundaki tüm söylentileri kesin bir dille yalanlayarak, sezon sonunda ayrılmasının "kesinleştiğini" vurguladı. United taraftarlarını kendine hayran bırakan bir dizi eski günlerini hatırlatan performansa rağmen, 34 yaşındaki oyuncu Premier League'deki son haftalarına hazırlanıyor. United, Ocak ayında eski Real Madrid oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurmuştu. Son dönemdeki performansları taraftarlar arasında tartışmalara yol açsa da, kulüp 2026-27 sezonunun fiziksel taleplerine ayak uydurabilecek daha genç oyuncular arıyor.
Güzel bir final
Yaklaşan ayrılığa rağmen, beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncu, kulübü mümkün olan en iyi durumda bırakmaya kararlı. Brezilya'nın Fransa ile oynadığı son hazırlık maçının ardından konuşan Casemiro, geleceğiyle ilgili spekülasyonlara değindi.
Casemiro, The Athletic'e verdiği demeçte, "Hâlâ [Manchester'da] çok keyif alıyorum" dedi. "Sanırım duyuru artık yapıldı. Taraftarların bana gösterdiği sevgi muazzam. Ama kararın kesinleştiğine gerçekten inanıyorum. Şu anda keyif alıyorum. Manchester United'daki bu [son] maçların zorlu [duygusal] anlar olacağına inanıyorum."
Carrick etkisi
Casemiro'nun yükselişinin ardındaki en önemli etkenlerden biri Carrick'in etkisi olmuştur. United'da forma giydiği dönemde kendisi de dünya çapında bir defansif orta saha oyuncusu olan geçici teknik direktör, takımı 30 puanlık toplam puanın 23'ünü toplayarak etkileyici bir performansa ulaştırdı. Casemiro, Carrick'in yönetiminde oynanan 10 maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı ve rolünü gerçekten anlayan bir teknik direktörün sağladığı taktiksel inceliklerden faydalandı.
Casemiro, "Her şeyden önce Michael, sahadaki pozisyonumun uzmanıdır, gerçekten harika bir oyuncuydu," diyerek övgüde bulundu. "Bu, her şeyi çok daha kolay hale getiriyor ve o her zaman bizimle konuşuyor. Şu anda Manchester'da iyi bir dinamik içinde olduğumuzu hissediyorum ve şu anki hedefim, kulübü Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürmek."
Şimdi ne olacak?
Carrick'in bu görevi kalıcı olarak üstlenmek için kendini güçlü bir konuma getirmesiyle, Casemiro döneminden sonra kulübün geleceği tartışma konusu olmaya devam edecek. Brezilyalı oyuncunun ayrılması, deneyim ve liderlik açısından önemli bir boşluk yaratacak, ancak aynı zamanda United'ın orta sahasında taktiksel bir evrim için de alan açacak. Red Devils'ın hedeflediği oyuncular listesine birkaç ismin dahil edildiği bildiriliyor. Elliott Anderson, Carlos Baleba ve Bruno Guimaraes'in bu yaz transfer döneminde takıma katılması planlanan isimler arasında olduğu söyleniyor.