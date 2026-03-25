Casemiro'nun bir sonraki takımı neresi olacak? Al-Ittihad, Manchester United'ın orta saha oyuncusunu istiyor ancak eski Liverpool yıldızının kaderi transferde belirleyici olacak
Suudi Arabistan'ın ayrılmak üzere olan Manchester United yıldızına ilgisi artıyor
Lig sıralamasında şu anda altıncı sırada yer alan Al-Ittihad, kadrosunu Avrupa'nın en seçkin isimleriyle güçlendirmeyi hedefliyor. Şubat ayında Karim Benzema'nın Al-Hilal'e transfer olmasının ardından, kulüp projesine liderlik edecek yeni bir yıldız oyuncu arayışına girdi. 2022 yazında Real Madrid'den United'a katılan ve 2023'te kulübün Carabao Kupası'nı kazanmasına yardımcı olan Casemiro, takımın sıralamada yeniden yükselip şampiyonluk mücadelesi vermeye çalışırken, takıma istikrar ve kazanma mentalitesi kazandıracak ideal profil olarak görülüyor.
Casemiro transferinde Fabinho faktörü
Bu olası transfer, 2023 yılında yaklaşık 40 milyon sterlin karşılığında üç yıllık bir sözleşmeyle Al-Ittihad'a katılan, hemşerisi ve eski Liverpool yıldızı Fabinho'nun geleceğine büyük ölçüde bağlı. Takımın hem Suudi Pro Ligi hem de Kral Kupası'nı kazanmasına katkıda bulunan Fabinho'nun durumu, kulüp için hâlâ öncelikli bir konu. ESPN, Al-Ittihad'ın Casemiro ile anlaşmadan önce Fabinho'nun geleceğini netleştirmesi gerektiğini bildiriyor. Fabinho'nun sözleşme durumu gözden geçirilirken, kulüp sözleşmenin yenilenmesi veya olası bir ayrılık konusunda tartışıyor. Bu, gerekli maaş bütçesini boşaltacak ve Casemiro için doğal bir boşluk yaratacaktır.
Carrick’in yeniden yükselişi ve Şampiyonlar Ligi’ne doğru ilerleyiş
Casemiro’nun geçici teknik direktör Michael Carrick yönetiminde gösterdiği canlanma – 30 maçta attığı 7 gol ve yaptığı 2 asistle öne çıkan bu performans – oyuncunun geleceği konusunda yoğun tartışmalara yol açtı. Bu ayın başlarında Aston Villa'ya karşı 3-1 kazanılan maçtaki olağanüstü performansının ardından, United taraftarları "bir yıl daha" sloganları atarak, takımın şu anda üçüncü sırada kalmasına ve muhtemel bir Şampiyonlar Ligi dönüşüne yaklaşmasına yardımcı olan orta saha oyuncusunu kulübün elinde tutması için baskı yaptı. Ocak ayında yaz transfer döneminde ayrılması konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varılmış olsa da, United'ın bu planı geçersiz kılabilecek bir yıllık uzatma opsiyonu hala elinde bulunuyor, ancak Carrick bu kararın geri alınmayacağını ima etti.
Manchester United yıldızları, orta saha liderinin kalması için çağrıda bulundu
Casemiro’nun Carrick’in yönetiminde son dönemde gösterdiği performans artışı, durumu daha da karmaşık hale getirerek takım içinde tartışmalara yol açtı. Takım içindeki derin duyguları vurgulayan takım arkadaşı Leny Yoro, Brezilyalı oyuncunun hayati rolünü şu sözlerle vurguladı: "Herkes onun kalmasını istedi, o bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Soyunma odasında bile, her gün, takımda başka kimsede olmayan bir deneyime sahip. Her şeyi kazandı, bu da maçlarda ve hatta saha dışında bize çok yardımcı oldu."