Casemiro, Inter Miami'yi seçti! Eski Real Madrid yıldızı, Manchester United'dan ayrılmasının ardından Lionel Messi ile bir araya gelecek; Herons, LA Galaxy'yi geride bırakarak bu önemli transferi gerçekleştirdi

Anlaşma, bazı zorluklar barındırıyor; zira LA Galaxy şu anda bu orta saha oyuncusunun "keşif haklarına" sahip. MLS kuralları uyarınca, Galaxy'nin oyuncu ile görüşme konusunda öncelik hakkı bulunuyor ve kulüp, Casemiro'yu Kaliforniya'ya transfer olmaya ikna edebileceğini umuyordu. Haberlere göre Galaxy, oyuncunun temsilcileriyle çok sayıda görüşme yaptı ve çeşitli sözleşme teklifleri sundu.

Bu mekanizma, MLS takımlarının aynı uluslararası hedefler için birbirleriyle rekabet ederek fiyatları yükseltmelerini önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Ancak Casemiro'nun Miami'ye katılma konusundaki ısrarı, bir çıkmaza neden oldu. Anlaşma sonuçlandırılacaksa, Miami'nin Galaxy'ye tazminat ödemesi gerekecek. Bu durum, iki sezon önce Los Angeles'ın Marco Reus'u transfer etme hakkı için Charlotte FC'ye 400.000 dolar ödemesine benzer.