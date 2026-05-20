Casemiro, Inter Miami'yi seçti! Eski Real Madrid yıldızı, Manchester United'dan ayrılmasının ardından Lionel Messi ile bir araya gelecek; Herons, LA Galaxy'yi geride bırakarak bu önemli transferi gerçekleştirdi
Manchester United'ın tecrübeli oyuncusu kararını verdi. Bu yaz Old Trafford'dan ayrılan Casemiro, Inter Miami'yi yeni yuvası olarak belirledi. The Athletic'in haberine göre, masada birkaç seçenek bulunmasına rağmen 34 yaşındaki oyuncu Vice City'ye transfer olmaya kararlı.
Bu transferle Brezilyalı milli oyuncu, Lionel Messi, Rodrigo De Paul ve German Berterame'nin de yer aldığı yıldızlar kadrosuna katılacak. Dünya çapında ilgi görmesine rağmen, Miami'deki iddialı MLS projesinin cazibesi, Premier League'de yeniden yükselişe geçen bir son sezonun ardından beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncu için çok güçlü oldu.
Galaxy, keşif hakları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle sıkıntı yaşıyor
Anlaşma, bazı zorluklar barındırıyor; zira LA Galaxy şu anda bu orta saha oyuncusunun "keşif haklarına" sahip. MLS kuralları uyarınca, Galaxy'nin oyuncu ile görüşme konusunda öncelik hakkı bulunuyor ve kulüp, Casemiro'yu Kaliforniya'ya transfer olmaya ikna edebileceğini umuyordu. Haberlere göre Galaxy, oyuncunun temsilcileriyle çok sayıda görüşme yaptı ve çeşitli sözleşme teklifleri sundu.
Bu mekanizma, MLS takımlarının aynı uluslararası hedefler için birbirleriyle rekabet ederek fiyatları yükseltmelerini önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Ancak Casemiro'nun Miami'ye katılma konusundaki ısrarı, bir çıkmaza neden oldu. Anlaşma sonuçlandırılacaksa, Miami'nin Galaxy'ye tazminat ödemesi gerekecek. Bu durum, iki sezon önce Los Angeles'ın Marco Reus'u transfer etme hakkı için Charlotte FC'ye 400.000 dolar ödemesine benzer.
Kadro düzenlemeleri ve Jordi Alba modeli
Herons için en büyük engellerden biri, açık bir “Designated Player” (DP) kontenjanının olmamasıdır. Messi ve diğer oyuncuların bu pozisyonları işgal etmesi nedeniyle, Casemiro’nun bu sezon için başlangıç maaşı 2 milyon dolarlık eşiğin altında kalmalıdır. Bu sorunu aşmak için Miami’nin, 2023’te Jordi Alba’yı transfer ederken izlediği yolu takip etmesi ve onu nihayetinde DP statüsüne yükseltmeden önce “Targeted Allocation Money” (TAM) fonunu kullanması bekleniyor.
Kulüp, kadroda yer açıldığında maaş artışını tetikleyen, garantisiz bir opsiyon içeren bir anlaşma yapacaktır. Bu finansal yaratıcılık, sezonun başlarında teknik direktör Javier Mascherano'nun ayrılmasıyla çalkantılı bir dönem geçiren ve kadrosunu güçlendirmek için çaresizce çabalayan Miami yönetiminin bir özelliğidir.
Ödüllü bir efsane Dünya Kupası'na gidiyor
Casemiro, modern futbol tarihinin en başarılı özgeçmişlerinden birine sahip olarak Kuzey Amerika'ya gelecek. Real Madrid'deki unutulmaz kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi kupasını beş kez kaldırdı ve üç kez La Liga şampiyonluğu kazandı. Geçen sezon Manchester United formasıyla 33 maçta ilk 11'de sahaya çıkıp 9 gol atarak formunu korudu ve takımının ligi üçüncü sırada bitirmesine ve Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönmesine katkıda bulundu.
Miami'de pembe formayı giymeden önce, Casemiro'nun halletmesi gereken uluslararası işleri var. Carlo Ancelotti'nin bu yazki Dünya Kupası için belirlediği Brezilya kadrosuna seçildi ve burada 84 kez giydiği milli forma sayısını artırmayı hedefliyor. Selecao'daki görevini tamamladıktan sonra, orta saha oyuncusunun şu anda 28 puanda bulunan Inter Miami kadrosuna katılması bekleniyor. Takım, geçici teknik direktör Guillermo Hoyos yönetiminde MLS Kupası şampiyonluğunu korumaya çalışacak.