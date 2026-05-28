Casemiro, endişe verici yeni sakatlık haberine rağmen Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya için hâlâ "anahtar oyuncu" olabileceğini vurguluyor

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'na yönelik son hazırlıklarına başlamasıyla birlikte Teresópolis'te basına ilk konuşan isim Casemiro oldu, ancak sohbet kısa sürede kendisinin rolünden uzaklaştı. Manchester United oyuncusu, şu anda sağ baldırındaki ikinci derece kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve kampın üzerine bir gölge düşüren Neymar ile ilgili yoğun bir soru yağmuruna maruz kaldı.

"Buraya her geldiğimde onun hakkında konuşmak zorundayım," diye şaka yapan Casemiro, forvetin sağlık durumunu tartışırken hızla ciddileşti. "Aslında doktorun buraya gelmesi iyi oldu, böylece onunla ilgili çok fazla soru sorulmadı. Elbette hiçbir oyuncu sakatlanmaktan hoşlanmaz, ama umarım oynamak için yeterince sağlıklıdır; herkese ihtiyacımız var. Durum gün geçtikçe gelişiyor ve tüm oyuncuların sahaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Neymar dahil herkes önemli."