AFP
Çeviri:
Casemiro, endişe verici yeni sakatlık haberine rağmen Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya için hâlâ "anahtar oyuncu" olabileceğini vurguluyor
Orta saha oyuncusu, Neymar'ın sakatlığıyla ilgili endişelere yanıt verdi
Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'na yönelik son hazırlıklarına başlamasıyla birlikte Teresópolis'te basına ilk konuşan isim Casemiro oldu, ancak sohbet kısa sürede kendisinin rolünden uzaklaştı. Manchester United oyuncusu, şu anda sağ baldırındaki ikinci derece kas sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan ve kampın üzerine bir gölge düşüren Neymar ile ilgili yoğun bir soru yağmuruna maruz kaldı.
"Buraya her geldiğimde onun hakkında konuşmak zorundayım," diye şaka yapan Casemiro, forvetin sağlık durumunu tartışırken hızla ciddileşti. "Aslında doktorun buraya gelmesi iyi oldu, böylece onunla ilgili çok fazla soru sorulmadı. Elbette hiçbir oyuncu sakatlanmaktan hoşlanmaz, ama umarım oynamak için yeterince sağlıklıdır; herkese ihtiyacımız var. Durum gün geçtikçe gelişiyor ve tüm oyuncuların sahaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Neymar dahil herkes önemli."
Yıldızın başrol oyuncusu konumunu savunmak
Neymar'ın sakatlığı nedeniyle iki ila üç hafta sahalardan uzak kalması ve Fas ile oynanacak grup açılış maçını kaçırması beklenirken, Casemiro, forvetin takımın lideri olarak günlerinin sona erdiği yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Beş kez dünya şampiyonu olan takımın artık Neymar'ı merkez figür olarak göremeyeceği yönündeki görüşü kabul etmedi.
Neymar'ın etkisi hakkında sorulan bir soruya Casemiro, "Onun başrol oyuncusu olmayacağını söyleyen sensin" diye yanıt verdi. "Bir oyuncu, sahada ne yaptığını bilse de, her biri başrol oyuncusu olmak ister. Bu soru Neymar'a, teknik direktöre sorulmalı... Onun kalitesini biliyoruz. Şu anda sakatlığıyla ilgileniyor, önce antrenmanlara dönmek istiyor. Bu aşamalı olarak gerçekleşmeli. Tekrar sağlığına kavuşmalı, sahalara dönmeli ve sonra başrol olmayı düşünmeli. Sağlığını düşün."
Dünya Kupası açılış maçı için zamana karşı yarış
Brezilya teknik ekibi tarafından açıklanan tıbbi takvime göre Neymar, Panama ve Mısır ile oynanacak yaklaşan hazırlık maçlarını kesinlikle kaçıracak. Asıl endişe kaynağı ise 13 Haziran’da New Jersey’de oynanacak turnuva açılış maçı; Brezilya, turnuvaya başlamak üzere Fas ile yüksek riskli bir karşılaşmaya çıkacak. Bu karizmatik forvetin yokluğu büyük bir darbe olacaktır; zira oyuncu, daha önce 13 Dünya Kupası maçında forma giyip sekiz gol atmış olmasıyla önemli bir turnuva tecrübesine sahiptir. Selecao'nun sağlık ekibi, 34 yaşındaki oyuncunun en azından yedek kulübesinde yer alabilmesi için gece gündüz çalışıyor.
Brezilya'nın itibarını geri kazanma çabası ve 1994 nostaljisi
Brezilya, son iki turnuvada çeyrek finalde hayal kırıklığı yaratan performanslarının ardından itibarını geri kazanmak amacıyla, yaklaşan Dünya Kupası'nda güçlü bir iz bırakmaya kararlı. Seleção, Kuzey Amerika'ya geri dönme konusunda son derece iyimser; ABD'nin en son 1994 yılında turnuvaya ev sahipliği yaptığı sırada Brezilya tarihi bir performans sergilemiş ve sonunda prestijli şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.