AFP
Çeviri:
Casemiro, birlikte çalıştığı en "eksiksiz" oyuncu olarak "inanılmaz" Gareth Bale'i Cristiano Ronaldo'nun önüne koyuyor
Casemiro, Bale’in her alanda yarattığı etkiyi vurguluyor
Casemiro, Real Madrid’de Ronaldo ile aynı soyunma odasını paylaşmış olmasına rağmen, kariyeri boyunca birlikte çalıştığı en eksiksiz oyuncu olarak Bale’i gösterdi. Rio Ferdinand Presents YouTube kanalında konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Madrid’in Avrupa’da hakimiyet kurduğu dönemde kadrodaki olağanüstü yetenekler üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Ronaldo'nun golcü kimliği onu birçok gözlemci için öne çıkan yıldız yapsa da, Casemiro sahada Bale'in daha geniş bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Orta saha oyuncusu, Bale'in hücumdan savunmaya kadar oyunun birçok aşamasına katkı sağlama yeteneğinin, onu Santiago Bernabeu'da karşılaştığı elit oyuncular arasında öne çıkardığını açıkladı.
Casemiro, Bale'in neden öne çıktığını açıklıyor
Casemiro, ikiliyi değerlendirirken Ronaldo’nun olağanüstü gol rekorunu Bale’in çok yönlülüğüyle karşılaştırdı ve Bale’in oyun stilini belirleyen fiziksel ve teknik özelliklerini vurguladı.
"Cristiano gol atıyor, Cristiano'nun 15 golü var. En az 15 gol. Ama Bale hücum ediyor, savunuyor, kafa vuruşu yapıyor, gol atıyor, faul yapıyor," diye açıkladı Casemiro. "Cristiano en iyisi. Cristiano en iyisi. Cristiano da bir başkası. Cristiano... Cristiano'yu bu konuşmanın dışında tutalım. Ama benim için Bale en iyisi, daha eksiksiz. Çünkü hücum ediyor, savunuyor, kafa vuruşuyla gol atıyor, faul yapıyor. Her şeyi çok iyi yapıyor, çok hızlı. Çok güçlü. Ve benim için Bale inanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu."
Bale’in Real Madrid’deki karmaşık mirası
Bale, Real Madrid tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde kilit bir rol oynadı. Galli kanat oyuncusu, İspanya’da geçirdiği süre boyunca kulübün beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulundu ve tüm turnuvalarda toplam 106 gol attı. Bu başarılara rağmen, Madrid taraftarlarının bir kısmı ile ilişkisi çoğu zaman gergindi. Bale, özellikle kulüpteki son dönemlerinde İspanyol medyasında sık sık eleştirilere maruz kaldı.
Bale, daha önce o dönemi değerlendirirken, eleştirilere farklı bir şekilde yaklaşabileceğini itiraf etmişti. Mirror'ın aktardığına göre, Bale şöyle demişti: "Real Madrid için bunun taraftarlar için yeterli olmadığını düşünüyorum. İnatçıydım ve değişmek istemedim, ancak biraz daha iyi oynasaydım, basın ve taraftarların hedefi o kadar çok olmazdım."
Man Utd'den sonra Casemiro'nun geleceği
Casemiro, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde futbol tarihinin en ünlü isimleriyle aynı soyunma odasını paylaşmış az sayıdaki oyuncudan biri olmaya devam ediyor. Ancak 34 yaşında olan ve Manchester United’daki sözleşmesi önümüzdeki ayın sonunda sona erecek olan Brezilyalı milli oyuncu, geleceği konusunda bir karar vermek zorunda; haberlere göre orta saha oyuncusu, Inter Miami’de Lionel Messi’nin takım arkadaşlarından biri olabilir.