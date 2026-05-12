Casemiro, birlikte çalıştığı en "eksiksiz" oyuncu olarak "inanılmaz" Gareth Bale'i Cristiano Ronaldo'nun önüne koyuyor

Bale, Real Madrid tarihinin en başarılı dönemlerinden birinde kilit bir rol oynadı. Galli kanat oyuncusu, İspanya’da geçirdiği süre boyunca kulübün beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmasına katkıda bulundu ve tüm turnuvalarda toplam 106 gol attı. Bu başarılara rağmen, Madrid taraftarlarının bir kısmı ile ilişkisi çoğu zaman gergindi. Bale, özellikle kulüpteki son dönemlerinde İspanyol medyasında sık sık eleştirilere maruz kaldı.

Bale, daha önce o dönemi değerlendirirken, eleştirilere farklı bir şekilde yaklaşabileceğini itiraf etmişti. Mirror'ın aktardığına göre, Bale şöyle demişti: "Real Madrid için bunun taraftarlar için yeterli olmadığını düşünüyorum. İnatçıydım ve değişmek istemedim, ancak biraz daha iyi oynasaydım, basın ve taraftarların hedefi o kadar çok olmazdım."