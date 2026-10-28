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Getafe CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Carvajal: Yarım saat Valverde ve Tchouaméni krizini patlattı, korkunç bir durum Katar teklifini reddetmemi sağladı

Getafe
Real Madrid
Al-Gharafa
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
La Liga
D. Carvajal
A. Arbeloa
J. Mourinho
F. Valverde
A. Tchouameni
İspanya
Katar
Portekiz
Uruguay
Fransa

Real Madrid'in eski kaptanı Arbeloa ile ilişkisini anlatıyor ve El Clasico sonrası Mourinho hakkındaki görüşünü açıklıyor

2026 yazı, Dani Carvajal için değişikliklerle dolu bir yaz oldu. Real Madrid ile özdeşleşmiş yoğun bir kariyerin ardından sağ bek, futbol kariyerine devam etmek için Bordalas yönetimindeki Getafe'ye transfer olmayı seçti.

Yeni kulübünde hedefler farklı görünse de hırs aynı. Nitekim Mano Carreño'ya Cadena Ser radyosundaki "El Larguero" programında verdiği röportajda da bu yönde açıklamalar yaptı.

Real'in eski kaptanı, Orta Doğu'dan gelen tekliflere rağmen Getafe'ye katılma kararının "büyük bir tutkudan doğan bir karar" olduğunu ve her şeyden önce sakatlığı nedeniyle bir yıl futboldan uzak kaldıktan sonra "yeniden bir futbolcu gibi hissetmeye" ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Santiago Bernabéu stadındaki o korkunç sakatlığa değinen Carvajal, tekrarlarını "yüzlerce kez" izlediğini itiraf etti ve bu sakatlığın Real Madrid'deki seviyesini etkilediğini, kendisini 2026 Dünya Kupası'na katılmaktan alıkoyduğunu belirtti.

Dani Carvajal ayrıca Real Madrid'in mevcut seviyesi, Álvaro Arbeloa ile ilişkisi ve Mourinho'nun gelişini nasıl değerlendirdiği hakkında "açık yüreklilikle" konuştu.

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  • Neden Getafe'yi seçtin?

    Carvajal, Getafe'yi neden seçtiğini şöyle açıkladı: "Aslında bu, sonuçta büyük bir tutkudan doğan bir karardı. Beni tanıyanlar, futbolun hayatım olduğunu, doğduğumdan beri yaptığım şey olduğunu ve her ayrıntısından keyif aldığımı bilir. Son iki yılda, sakatlıkla birlikte bunu biraz özledim ve yeniden bir futbolcu gibi hissetmek istedim. Hâlâ yıllarca futbol oynayabileceğime inanıyorum ve bundan keyif almaya devam etmek istiyorum."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Yaz çok uzundu ve seçeneklerimiz vardı, ama sonuçta senin için en önemli olan şeyler arasında bir denge kurman gerekiyor: ailen, proje, teknik direktörün ihtiyaçları... Daha önce de söylediğim gibi, tüm hayatımı kazanmak için mücadele eden takımlarda oynayarak geçirdim ve hep küme düşmemek için mücadele eden bir takımda olsaydım nasıl olurdu diye düşünürdüm. Bu beni çok motive eden bir şeydi ve Getafe'nin şu anki hedefi de bu, bu yüzden onlara yardım etmek için buradayım."

    Getafe'ye para için gelmediğini vurgulayan Carvajal, La Liga'daki maaş kuralını eleştirerek "eskiden mantıklı olsa da" bunu artık, ayni ödemeleri gizlemenin zorluğu karşısında "saçma" bulduğunu söyledi.

    Şu anda ihtiyacı olan tek şeyin futbol oynamanın keyfini çıkarmak olduğunu belirten Carvajal, bu nedenle maaşın bir engel teşkil etmediğinin altını çizdi; maaş tavanını yükseltmek için sunduğu güvenceler dolayısıyla kulüp başkanına minnettarlığını dile getirdi ve şu anda büyük bir mutluluk içinde olduğunu vurguladı.

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  • Katar teklifinden geri adım atılmasının nedeni

    Carvajal, kendisiyle Katar kulübü El Garafa arasında yürütülen görüşmeleri açıklayarak Doha'ya gitmek için her şeyi ayarladığını ortaya koydu.

    Şunları söyledi: "Evet, durum bir nevi ilerlemişti, ancak kayınbiraderimle (Joselu) birlikte Katar'da savaşı yakından yaşadım... Bir şey sizi kişisel olarak etkilediğinde, biraz korkutucu bir hal alıyor."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonunda, her sözleşmenin artılarını ve eksilerini tartmanız gerekiyor ve ülkemizdeki transfer piyasası konusunda biraz tereddütlüydük. Getafe'yi sadece kendi ülkemde olduğum için değil, aynı zamanda beni çok motive ettiği ve takıma yardım etmek istediğim için seçtim."

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  • Arbeloa ile soğuk ilişki

    Carvajal, sakatlıktan döndükten sonra kendisine yardımcı olmayı göz ardı ettiği öne sürülen -birçok rapora göre- ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosundaki bir yer için rekabet edebilecek şekilde uygun süreyi alabilmesini engelleyen Arbeloa ile arasındaki soğuk ilişki hakkında doğrudan sorulduğunda şunları söyledi: "Bence bu soru Alvaro'ya yöneltilmeli; bu açıklamaları en iyi açıklayabilecek kişi o. Başka bir şey söyleyemem."

    Ardından, kendi kulübünden ayrılmadan önce oynadığı dakika sayısına atıfta bulunarak "İşler her zaman planlandığı gibi gitmez" dedi; çünkü sonuçta bu, insanın kontrolü dışındaydı; söz konusu kulüp ise onun için hayatını temsil ediyordu.

    Şunları ekledi: "Bir dakika ya da daha fazla oynasam da onun kararlarına her zaman saygı duydum. Tüm kariyerimi ilk on bir oyuncusu olarak geçirdim ve birdenbire birkaç ay boyunca kendini ilk on bir dışında buluyorsun, bir yandan da Dünya Kupası ve sözleşme yenilemen tehlikede. Ama ben her gün antrenman yaptım ve takıma yardımcı olmak amacıyla her seyahate gittim. Kulüp ya da teknik direktörle ilgili hiçbir şikâyetim olmadı."

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  • Tchouaméni ve Valverde: Durumu patlatan yarım saat

    Carvajal, Valverde ile Tchouaméni arasında yaşanan tartışmaya değindi: "Hiç de o kadar önemli bir şey değildi. Yıllardır Real Madrid'deyim ve oyuncular arasında birçok kez tartışmalar yaşandı. Ama hiçbir şey açığa çıkmadı."

    Şöyle devam etti: "Garip olan, haberin sızdırılması. Çünkü yalnızca yarım saat sonra basında yayımlandı ve ben soyunma odasının kapalı kalması gerektiğine inananlardanım... İşte beni rahatsız eden bu."

    Sağ bek mevkisi ve Dumfries, Arnold ile Valverde arasındaki tercih konusunda ise şunları düşünüyor: "Seçim zor... Mourinho'nun bunu her maçın yapısına ve gidişatına göre belirlemesi gerekiyor." Valverde'nin bu rolde parladığına da dikkat çekti.

    Yeni transfer Yan Diomande'yi de övdü ve şöyle dedi: "İyi bir performans ortaya koyuyor, savunmaya katkı sağlıyor ve dikkat çekici hücum dokunuşlarına sahip."

    Ayrıca kendisine, Real Madrid ve Getafe arasındaki karşılaşmaya nasıl yaklaşacağı soruldu; mevcut takımının renkleri için mücadele edeceğini söyledi ve karşılaşmadan önce Getafe'nin La Liga'da kalmayı garantilemiş, Real Madrid'in de şampiyonluğu kesinleştirmiş olmasını temenni etti.

    Bernabeu'da bir rakip olarak karşılanması konusunda ise, taraftarların kendisini sıcak bir alkışla karşılamasının yeterli olacağını söyledi; onların sevgisini her zaman hissettiğini ve hâlâ hissettiğini vurguladı.

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  • Mourinho'nun cesareti ve Barcelona'nın performansı

    El Clasico ve Real'in Camp Nou'da Barcelona'yı 2-1 yenmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Maçtan çok keyif aldım. Bence çok hızlı tempolu, harika bir maçtı. Real Madrid'i bu seviyede oynarken göreceğimi beklemiyordum; hoş bir sürprizdi. Zaman zaman Barcelona'ya tamamen üstünlük kurdular. Mourinho'nun yaklaşımının son derece cesur olduğunu düşünüyorum."

    "Barcelona'nın performansına şaşırdınız mı?" diye soruldu, şöyle yanıt verdi: "Evet, Real Madrid topa sahip olma konusunda onlara büyük bir zorluk çıkardı, ayrıca bazı oyuncuların yokluğunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir performansın ardından geliyorlardı. Sonuçta oyun tarzları son derece hücumcu, çok ileride bir savunma hattıyla oynuyorlar ve büyük takımlara karşı, rakiplere iki fırsat verilirse en az bir gol atarlar."

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