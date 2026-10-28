2026 yazı, Dani Carvajal için değişikliklerle dolu bir yaz oldu. Real Madrid ile özdeşleşmiş yoğun bir kariyerin ardından sağ bek, futbol kariyerine devam etmek için Bordalas yönetimindeki Getafe'ye transfer olmayı seçti.

Yeni kulübünde hedefler farklı görünse de hırs aynı. Nitekim Mano Carreño'ya Cadena Ser radyosundaki "El Larguero" programında verdiği röportajda da bu yönde açıklamalar yaptı.

Real'in eski kaptanı, Orta Doğu'dan gelen tekliflere rağmen Getafe'ye katılma kararının "büyük bir tutkudan doğan bir karar" olduğunu ve her şeyden önce sakatlığı nedeniyle bir yıl futboldan uzak kaldıktan sonra "yeniden bir futbolcu gibi hissetmeye" ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Santiago Bernabéu stadındaki o korkunç sakatlığa değinen Carvajal, tekrarlarını "yüzlerce kez" izlediğini itiraf etti ve bu sakatlığın Real Madrid'deki seviyesini etkilediğini, kendisini 2026 Dünya Kupası'na katılmaktan alıkoyduğunu belirtti.

Dani Carvajal ayrıca Real Madrid'in mevcut seviyesi, Álvaro Arbeloa ile ilişkisi ve Mourinho'nun gelişini nasıl değerlendirdiği hakkında "açık yüreklilikle" konuştu.