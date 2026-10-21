Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, kulüp yönetimiyle olan ilişkisi hakkındaki şüpheleri reddederek yetkililerin desteğini aldığını vurguladı. Carrick'in bu açıklamaları, bu akşam çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Como maçı öncesinde, sonuçların kötüye gitmesi ve sakatlıkların artması nedeniyle yükselen baskıların ortasında geldi.
İngiliz teknik adam, Manchester United'ın ligde 40 yılın en kötü sezon başlangıcını yapmasının ardından zor bir dönem geçiriyor. Takım, tüm kulvarlardaki 10 maçta yalnızca iki galibiyet elde edebildi.
Manchester United, çarşamba günü Cesc Fabregas'ın takımı ile oynayacağı maça son 6 maçını kazanamadan girerken, karşılaşma öncesinde eski teknik direktör Erik ten Hag'ın açıklamaları gündemin ön sırasına yerleşti.
Ten Hag, görevden alınmasından iki yıl sonra "The Athletic" sitesine verdiği röportajda kulübü verdiği sözleri tutmamakla suçladı. Ayrıca Manchester United içinde "zehirli kültür" olarak nitelendirdiği şeyin sürmesini eleştirdi ve yönetimin oyunculara fazla yetki verdiğini savundu.
Hollandalı teknik adam şöyle konuştu: "Zehirli kültürü (yaşatmaya) devam ediyorlar. Onu besliyorlar ve oyunculara güç veriyorlar. Marcus Rashford, zihniyeti doğru olduğunda muhteşem bir oyuncu. Ona her zaman güvenimi gösterdim ve maçlarda forma verdim, ancak bu standartları koyduğunuzda bazen düzeltmeler yapmanız gerekir."