İngiliz Manchester Evening News sitesi şu ifadeleri kullandı: "Carrick, kendisini Ten Hag'ın görev süresinin sonuna yaklaştığı döneme benzer bir durumda buluyor; bir yandan geleceği için mücadele ederken, öte yandan tüm dikkatler üst yönetimin, başta soyunma odası içinde geçen hafta eleştiri konusu olan sportif direktör Jason Wilcox'un üzerine çevrilmiş durumda." Bu eleştiriyi, geçtiğimiz Atletico Madrid maçının ardından Lisandro Martinez dile getirmişti.

Site sözlerine şöyle devam etti: "Ten Hag, United'ın futbol yönetimini transfer piyasasında kendisini desteklememekle ve yeterli desteği göstermemekle suçlamıştı."

Ancak Carrick bu görüşe katılmıyor ve bu konunun kendisi için bir endişe kaynağı olmadığında ısrar ediyor. Yönetimin desteğine her zaman sahip olduğunu hissettiğini söyledi.

Carrick, destek hissedip hissetmediği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Evet, evet. Neden olmasın?"

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir güvenceye ihtiyacım yok. Rolümü ve sorumluluklarımı biliyorum; işlerin ne zaman iyi gittiğini ya da ne zaman daha iyiye gitmesi gerektiğini birinin bana söylemesine ihtiyacım yok. Bunu kendim biliyorum."

Şunları ekledi: "Gerçekliğin farkındayım ve bununla bir sorunum yok. İşlerin olması gerektiği gibi gitmesi için maçları kazanmamız lazım ve bu, kendi başımıza değiştirebileceğimiz bir şey."

Takımın kendisi döndüğünden beri gösterdiği performans hakkında ise şöyle konuştu: "Oyuncular ve teknik ekip ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu. Bazı maçlarda iyi sonuçlar aldık, bazılarında ise performansımızı geliştirmek istiyoruz ve bazı hatalar yaptık."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak hafta sonundaki performansımız ve aynı şekilde Atletico Madrid karşısında uzun bölümlerde sergilediğimiz oyun, büyük bir bütünlük, birbirimiz için daha iyiye gitme arzusu ve kararlılığı gösterdi."

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