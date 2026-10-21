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Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Carrick, Ten Hag'a ters düştü: İşlerin ne zaman iyi gittiğini bana söyleyecek birine ihtiyacım yok

Como - M. United
Como
M. United
Şampiyonlar Ligi
M. Carrick
E. ten Hag
İtalya
İngiltere
Hollanda

Toksik kültür suçlamaları, Como maçı öncesinde United'da gerginliği tırmandırıyor

Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, kulüp yönetimiyle olan ilişkisi hakkındaki şüpheleri reddederek yetkililerin desteğini aldığını vurguladı. Carrick'in bu açıklamaları, bu akşam çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Como maçı öncesinde, sonuçların kötüye gitmesi ve sakatlıkların artması nedeniyle yükselen baskıların ortasında geldi.

İngiliz teknik adam, Manchester United'ın ligde 40 yılın en kötü sezon başlangıcını yapmasının ardından zor bir dönem geçiriyor. Takım, tüm kulvarlardaki 10 maçta yalnızca iki galibiyet elde edebildi.

Manchester United, çarşamba günü Cesc Fabregas'ın takımı ile oynayacağı maça son 6 maçını kazanamadan girerken, karşılaşma öncesinde eski teknik direktör Erik ten Hag'ın açıklamaları gündemin ön sırasına yerleşti.

Ten Hag, görevden alınmasından iki yıl sonra "The Athletic" sitesine verdiği röportajda kulübü verdiği sözleri tutmamakla suçladı. Ayrıca Manchester United içinde "zehirli kültür" olarak nitelendirdiği şeyin sürmesini eleştirdi ve yönetimin oyunculara fazla yetki verdiğini savundu.

Hollandalı teknik adam şöyle konuştu: "Zehirli kültürü (yaşatmaya) devam ediyorlar. Onu besliyorlar ve oyunculara güç veriyorlar. Marcus Rashford, zihniyeti doğru olduğunda muhteşem bir oyuncu. Ona her zaman güvenimi gösterdim ve maçlarda forma verdim, ancak bu standartları koyduğunuzda bazen düzeltmeler yapmanız gerekir."


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  • Carrick, Ten Hag'a karşı çıktı: Güvenceye ihtiyacım yok

    İngiliz Manchester Evening News sitesi şu ifadeleri kullandı: "Carrick, kendisini Ten Hag'ın görev süresinin sonuna yaklaştığı döneme benzer bir durumda buluyor; bir yandan geleceği için mücadele ederken, öte yandan tüm dikkatler üst yönetimin, başta soyunma odası içinde geçen hafta eleştiri konusu olan sportif direktör Jason Wilcox'un üzerine çevrilmiş durumda." Bu eleştiriyi, geçtiğimiz Atletico Madrid maçının ardından Lisandro Martinez dile getirmişti.

    Site sözlerine şöyle devam etti: "Ten Hag, United'ın futbol yönetimini transfer piyasasında kendisini desteklememekle ve yeterli desteği göstermemekle suçlamıştı."

    Ancak Carrick bu görüşe katılmıyor ve bu konunun kendisi için bir endişe kaynağı olmadığında ısrar ediyor. Yönetimin desteğine her zaman sahip olduğunu hissettiğini söyledi.

    Carrick, destek hissedip hissetmediği sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Evet, evet. Neden olmasın?"

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir güvenceye ihtiyacım yok. Rolümü ve sorumluluklarımı biliyorum; işlerin ne zaman iyi gittiğini ya da ne zaman daha iyiye gitmesi gerektiğini birinin bana söylemesine ihtiyacım yok. Bunu kendim biliyorum."

    Şunları ekledi: "Gerçekliğin farkındayım ve bununla bir sorunum yok. İşlerin olması gerektiği gibi gitmesi için maçları kazanmamız lazım ve bu, kendi başımıza değiştirebileceğimiz bir şey."

    Takımın kendisi döndüğünden beri gösterdiği performans hakkında ise şöyle konuştu: "Oyuncular ve teknik ekip ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu. Bazı maçlarda iyi sonuçlar aldık, bazılarında ise performansımızı geliştirmek istiyoruz ve bazı hatalar yaptık."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak hafta sonundaki performansımız ve aynı şekilde Atletico Madrid karşısında uzun bölümlerde sergilediğimiz oyun, büyük bir bütünlük, birbirimiz için daha iyiye gitme arzusu ve kararlılığı gösterdi."

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  • Como karşısında United'ı tehdit eden 8 eksik

    Carrick, sakatlık ya da hastalık nedeniyle sekiz oyuncunun yokluğunun yanı sıra geçen hafta Atletico Madrid karşısında alınan mağlubiyette (0-2) gördüğü kırmızı kart sonrası cezalı duruma düşen Leny Yoro'nun da bulunmaması nedeniyle Como önünde zorlanıyor.

    Carrick, Lisandro Martinez hakkında şunları söyledi: "Durumu çok kötü değil ama bizimle birlikte değil. Hafta sonu Bournemouth maçına hazır olup olmayacağını göreceğiz."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Kobbie Mainoo'nun yaklaşık 10 güne daha ihtiyacı olabilir ama belirli bir tarih yok. Luke Shaw ise biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacak."

    Şunları da ekledi: "Ayden Heaven hasta ve Marcus Rashford hâlâ üzerinde çalıştığımız küçük bir uyluk sorunu yaşıyor; bunun yakında çözülmesini umuyoruz."

    Ayrıca Benjamin Sesko, Patrick Dorgu ve Manuel Ugarte de sakatlık nedeniyle yok.

    United kafilesi salı akşamı yoğun yağmur altında İtalya'ya ulaştı. Maçın hava koşullarından ya da sahanın zemininden etkilenme ihtimaline dair Carrick şunları söyledi: "Benim açımdan acil bir endişe yok. Yağmura bir nebze alışkınız ve durumu mümkün olan en iyi şekilde yöneteceğiz."

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