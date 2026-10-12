Manchester United, Atletico Madrid ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kadro seçimi konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya. Carrick'in Metropolitano deplasmanı için yaptığı hazırlıklar, giderek uzayan sakatlık listesi nedeniyle ciddi biçimde sekteye uğradı. Pazartesi sabahı yapılan antrenmana katılmayan oyuncular arasında en dikkat çekici isimler Luke Shaw ve Kobbie Mainoo oldu. Sağlık ekibi durumlarını izlemeyi sürdürürken ikilinin İspanya'da bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.

İki oyuncunun Madrid'e gidecek uçağa binip binmeyeceğine ilişkin kararların pazartesi öğleden sonra geç saatlerde verilmesi bekleniyor. Manchester United, ilk maçında Sabah'ı 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne yaptığı etkileyici başlangıcı sürdürmek istiyor. Atletico Madrid ise ilk maçında Liverpool'a 2-1 yenilmesinin ardından toparlanmayı hedefliyor.

Carrington'da toplanan kadroda Shaw ve Mainoo'nun yanı sıra Benjamin Sesko, Patrick Dorgu ve Noussair Mazraoui de yer almadı. Bu isimler 23 kişilik grupta bulunmazken iyileşme süreci devam eden Matthijs de Ligt antrenmana katıldı.