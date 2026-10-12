Getty Images Sport
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Carrick sakatlık kriziyle karşı karşıya: Shaw ve Mainoo'nun Manchester United'ın Atletico ile oynayacağı maçta forma giymesi şüpheli
Antrenman sahasındaki eksikler kadro seçimi konusunda endişe yarattı
Manchester United, Atletico Madrid ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kadro seçimi konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıya. Carrick'in Metropolitano deplasmanı için yaptığı hazırlıklar, giderek uzayan sakatlık listesi nedeniyle ciddi biçimde sekteye uğradı. Pazartesi sabahı yapılan antrenmana katılmayan oyuncular arasında en dikkat çekici isimler Luke Shaw ve Kobbie Mainoo oldu. Sağlık ekibi durumlarını izlemeyi sürdürürken ikilinin İspanya'da bulunup bulunmayacağı belirsizliğini koruyor.
İki oyuncunun Madrid'e gidecek uçağa binip binmeyeceğine ilişkin kararların pazartesi öğleden sonra geç saatlerde verilmesi bekleniyor. Manchester United, ilk maçında Sabah'ı 4-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne yaptığı etkileyici başlangıcı sürdürmek istiyor. Atletico Madrid ise ilk maçında Liverpool'a 2-1 yenilmesinin ardından toparlanmayı hedefliyor.
Carrington'da toplanan kadroda Shaw ve Mainoo'nun yanı sıra Benjamin Sesko, Patrick Dorgu ve Noussair Mazraoui de yer almadı. Bu isimler 23 kişilik grupta bulunmazken iyileşme süreci devam eden Matthijs de Ligt antrenmana katıldı.
- Getty Images Sport
Carrick, Sesko ve Dorgu'nun durumundan endişeli
Sesko'nun durumu Manchester United taraftarları için özellikle endişe verici, çünkü forvet oyuncusu, geçen sezonun son üç maçını ve sezon öncesi hazırlık döneminin tamamını kaçırmasına neden olan sakatlığa benzer bir bölgede yaşadığı kaval kemiği sorunuyla şu anda sahalardan uzak.
Carrick geçen hafta, “Benzer bir bölgede, ama tam olarak aynı sorun tekrarlamış değil. Sorunun ne kadar süreceğini anlamak için hâlâ üzerinde çalışıyoruz. Elbette kısa sürede düzelmesini umuyoruz ama şu anda henüz tam olarak net değil,” dedi.
Madrid görevi için savunma derinliği sınanıyor
Savunma hattında da Premier League ekibi için haberler pek iç açıcı değil. Danimarka Millî Takımı'nda görev yaparken arka adalesinden sakatlanan Dorgu'nun birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Mazraoui ise geçen ay Lesotho karşısında aldığı darbenin ardından Fas'ın kadrosundan çekilmek zorunda kalmıştı. Tottenham Hotspur maçı öncesinde kadroya son anda alınması değerlendirilse de savunma oyuncusu sonuçta maç kadrosuna giremedi.
Uzun sakatlık listesine rağmen antrenman grubunda Harry Maguire ve Lisandro Martinez gibi tecrübeli isimlerin yanı sıra Harry Amass ve Ayden Heaven gibi genç oyuncular da yer aldı.
- Getty Images Sport
Ligde birbirine zıt performanslar
İki takım, Avrupa'daki bu karşılaşmaya son dönemde birbirinden farklı performanslarla çıkıyor. Manchester United zor bir dönemden geçiyor ve tüm kulvarlarda oynadığı son dört maçta galibiyet alamadı. Manchester City ve Brighton'a yenilen ekip, Brighton mağlubiyetiyle EFL Kupası'na veda etti; Premier League'de ise Fulham ve Tottenham ile berabere kaldı. Buna karşılık Atletico Madrid, Real Sociedad, Osasuna, Real Madrid ve Alaves'e karşı oynadığı son dört maçın tamamını kazanarak müthiş bir seri yakaladı.
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